"Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
Bilecik'te, 19 yaşındaki Suriye uyruklu Mahmud El-Hüseyin'in, sokak ortasında bıçaklanmış cesedi bulundu. Hüseyin'i öldürdüğü belirlenen arkadaşı 18 yaşındaki Fırat Y., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı
Bilecik'te, Suriye uyruklu Mahmud El-Hüseyin, gece yarısı Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi yakınlarındaki Kent Ormanı yakınlarında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.
ZANLI TESPİT EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından başlatılan araştırmada şüphelinin Mahmud El-Hüseyin’in arkadaşı olan Fırat Y. (18) olduğu tespit edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Fırat Y., işlemlerinin ardından elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.
AİLEVİ SORUNLARINA KAYITSIZ KALMIŞ
Fırat Y.’nin ifadesinde, arkadaşı Mahmud El-Hüseyin’e ailevi sorunlarından bahsettiği, bu duruma kayıtsız kalması üzerine de aralarında çıkan tartışmada bıçaklayıp öldürdüğünü söylediği belirtildi.
Soruşturma sürüyor.