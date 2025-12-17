Habertürk
        Bu görselde ters giden bir şey var! Sadece çok dikkatli olanlar bu görsellerdeki hataları bulabiliyor!

        Gözünüze ne kadar güveniyorsunuz? İlk bakışta sıradan görünen bu 10 görselin her birinde küçük ama zekice saklanmış bir hata bulunuyor. Detaylara dikkat etmeden fark edilmesi neredeyse imkânsız olan bu yanlışlar, algınızı ve odaklanma gücünüzü sınayacak. Hazırsanız gözlerinizi ekrana kilitleyin; bakalım bu görsel bulmacada kaç hatayı yakalayabileceksiniz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 12:58 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:58
        1

        1. Çay zamanı ama bu kettleda bir yanlışlık var.

        2

        Cevap: Min ve max işaretleri ters.

        3

        2. Masasında çalışan bu kızın gözden kaçırmaması gereken bir hata var.

        4

        Cevap: Bilgisayarın tarihi bir yıl geride!

        5

        3. Yağmurlu bir günde otobüs durağında doğru olmayan bir şey var.

        6

        Cevap: Kırmızı elbiseli kadın şemsiyesi olmamasına rağmen hala kuru.

        7

        4. Çilek hasadı zamanı geldi ama doğru olmayan bir şey var.

        8

        Cevap: Çilekler çalıda yetişmez.

        9

        5. Saate bakın, çay zamanı!

        10

        Cevap: İki tane 9 var.

        11

        6. Balıkçı için işler yolunda gidiyor ama bir hata var!

        12

        Cevap: Balığın yüzgeçleri eksik.

        13

        7. Güveç malzemeleri doğru mu?

        14

        Cevap: Hayır, araya kaynamış bir muz var!

        15

        8. Ördeklerle dolu bu havuzda yanlış bir şey var mı?

        16

        Cevap: Ördeklerin arasına gizlenmiş bir güvercin var.

        17

        9. Bu resimde bir hata var!

        18

        Cevap: Aynadaki yansıma doğru değil.

        19

        10. Fotoğraftaki hatayı bulabilir misiniz?

        20

        Cevap: Baskerville Köpeği, Arthur Conan Doyle'a aittir.

        Fotoğraf kaynak: Bright Side

        Kaynak: Bright Side

