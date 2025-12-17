Katil de maktul de üniversiteli! Sevgilisini öldüren Pelin hakkında karar!

Niğde'de üniversite öğrencisi Hakan Günkan’ı (26) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sevgilisi Pelin Üçtepe (23), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Günkan'ın annesi verilen cezanın yetersiz olduğunu belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi.

DHA'nın haberine göre olay, 2 Şubat günü saat 06.00 sıralarında bir apartman dairesinde meydana geldi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Pelin Üçtepe, aynı üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Hakan Günkan'ın kaldığı öğrenci evine geldi.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Pelin Üçtepe, cebinden çıkardığı bıçakla Günkan’ı kalbinden yaraladı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Günkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Pelin Üçtepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ"

Cinayet şüphelisi Pelin Üçtepe hakkında Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karar duruşmasında mahkeme heyeti, olay sırasında Hakan Günkan’ın Pelin Üçtepe’nin üzerine kapıyı kapattığı, sanık Üçtepe'nin kendini kurtarmaya çalıştığı esnada Günkan’ın ısırdığı ve bu nedenle sanığın haksız tahrike uğradığı kanaatine vararak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.