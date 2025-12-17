Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Katil de maktul de üniversiteli! Sevgilisini öldüren Pelin hakkında karar! | Son dakika haberleri

        Katil de maktul de üniversiteli! Sevgilisini öldüren Pelin hakkında karar!

        Niğde'de üniversite öğrencisi Hakan Günkan'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sevgilisi Pelin Üçtepe hakkındaki karar açıklandı. Davada Üçtepe, haksız tahrik indirimi ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 10:05 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Katil de maktul de üniversiteli!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde'de üniversite öğrencisi Hakan Günkan’ı (26) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sevgilisi Pelin Üçtepe (23), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Günkan'ın annesi verilen cezanın yetersiz olduğunu belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi.

        DHA'nın haberine göre olay, 2 Şubat günü saat 06.00 sıralarında bir apartman dairesinde meydana geldi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Pelin Üçtepe, aynı üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Hakan Günkan'ın kaldığı öğrenci evine geldi.

        REKLAM

        Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Pelin Üçtepe, cebinden çıkardığı bıçakla Günkan’ı kalbinden yaraladı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Günkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Pelin Üçtepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ"

        Cinayet şüphelisi Pelin Üçtepe hakkında Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karar duruşmasında mahkeme heyeti, olay sırasında Hakan Günkan’ın Pelin Üçtepe’nin üzerine kapıyı kapattığı, sanık Üçtepe'nin kendini kurtarmaya çalıştığı esnada Günkan’ın ısırdığı ve bu nedenle sanığın haksız tahrike uğradığı kanaatine vararak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        "KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

        Duruşma sonrası açıklama yapan Hakan Günkan’ın ailesinin avukatı Tolga Kaan Pataz, verilen cezanın yetersiz olduğunu belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi. Pataz, olayın tek bıçak darbesiyle, göğüs hizasından kalbe saplanan bıçakla gerçekleştiğini belirterek, eylemin canavarca hisle işlendiğini savundu ve kararın üst mahkemelerden döneceğine inandıklarını ifade etti.

        "ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTİYORUZ"

        Mahkeme çıkışında gözyaşları içinde konuşan Hakan Günkan’ın annesi Yıldız Günkan, “Başka anneler ağlamasın. Benim oğlum sinek bile incitmezdi, oğluma kıydı, başkasına da kıymasın. Ömür boyu hapis cezası verilmesini istiyorum” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!