Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.348,83 %-0,94
        DOLAR 42,7227 %0,06
        EURO 50,1217 %-0,13
        GRAM ALTIN 5.945,61 %0,61
        FAİZ 38,19 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 90,72 %3,77
        BITCOIN 86.729,00 %-1,16
        GBP/TRY 57,1839 %-0,25
        EUR/USD 1,1719 %-0,24
        BRENT 59,68 %1,29
        ÇEYREK ALTIN 9.721,07 %0,61
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak - İş-Yaşam Haberleri

        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova ile İzmit arasında inşa edilecek 78 kilometrelik Güney Marmara Otoyolu Projesi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin Kocaeli, Sakarya ve Bursa gibi üretim merkezlerinin birbirine daha verimli entegrasyonunu sağlayacağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 10:06 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova ile İzmit arasında inşa edilecek 78 kilometrelik Güney Marmara Otoyolu Projesi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin sanayi üretiminin yoğunlaştığı Marmara Bölgesi’nde hayata geçirilecek projenin önemine dikkati çekerek “2024 yılı itibarıyla toplam ihracatı 60 milyar doları aşan Kocaeli, Bursa ve Sakarya illerimizin birbirine entegrasyonu daha verimli hale gelecek. Karayolu taşımacılığı daha etkin, daha hızlı ve daha güvenli olacak” dedi.

        REKLAM

        TOPLAM UZUNLUĞU 78 KİLOMETRE

        Projenin toplam uzunluğunun 78 kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, “Güney Marmara Otoyolu’nu, diğer adıyla Yalova-İzmit Otoyolu’nu, 66 kilometre uzunluğunda 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli ana gövde ve 12 kilometre uzunluğunda 2 gidiş 2 geliş olmak üzere şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 78 kilometre uzunluğunda projelendirdik.” açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu, proje güzergahı hakkında şu ifadeleri kullandı:

        “Proje güzergâhı; Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere Köyü’nün yaklaşık bir kilometre kuzeyinde İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan başlayacak. Doğu istikametine devam edecek ve Valideköprü Köyü’nde İznik-Altınova Yolu’nu keserek Gölcük’ün güneyine ulaşacak. Yuvacık Barajı’nın kuzeyinden ve Kartepe mahallesinden geçip Cengiz Topel Havaalanı’nın güneyinde Ankara-İstanbul Otoyolu’na bağlanarak sonlanacak.”

        Bakan Uraloğlu, proje kapsamında inşa edilmesi planlanan yapılar hakkında da bilgi vererek “Güney Marmara Otoyolu Kapsamında, 14 adet kavşak, toplam uzunluğu 27,9 kilometre olan 8 adet tünel, toplam 3,3 kilometrelik 9 adet viyadük ve 3,6 kilometrelik 51 adet köprü inşa edeceğiz” açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!