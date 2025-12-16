Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor! - Galatasaray Haberleri

        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!

        Galatasaray, yıldızlarını sahnede parlatma geleneğini bu sezon da bozmadı. Bir dönem Mauro Icardi ile gol rekorları kıran, geçen sezon Victor Osimhen'in liderliğinde zirveye ambargo koyan sarı-kırmızılılar, bu kez Alman süperstar Leroy Sane ile hedefe kilitlendi.

        Giriş: 16.12.2025 - 11:37 Güncelleme: 16.12.2025 - 12:16
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Başakşehir ve Galatasaray beraberlikleriyle puan avantajı kaybeden Cim Bom’da, son haftaların yükselen ismi Sane oldu. Bayern Münih’ten bedelsiz olarak kadroya katılan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Antalya deplasmanında attığı gol ve yaptığı asistle form grafiğinin tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdi.

        Türkiye’ye uyum sürecini kısa sürede geride bırakan Sane, rakip savunmaların aldığı tüm önlemlere rağmen durdurulamıyor.

        SAĞ KANATTA DURDURULAMAZ GÜÇ

        Leroy Sane, Fenerbahçe derbisinde 25 metreden attığı enfes golle takımına puan kazandırarak ilk büyük imzasını attı. Samsunspor karşısında ise bir gol, bir asistle galibiyetin baş mimarı oldu. Antalya deplasmanında da erken dakikalarda sahneye çıkan Alman yıldız, kilidi açan golü atarak takımını öne taşıdı.

        Sağ kanatta adeta bir buldozer gibi ilerleyen Sane, sol ayağıyla yaptığı plase vuruşlarla tribünleri ayağa kaldırıyor. Hızı, bire birdeki etkinliği ve ceza sahasına yaptığı koşularla savunmaların dengesini bozuyor.

        SADECE GOLCÜ DEĞİL, OYUN AKLI

        Okan Buruk’un oyun planında sağ kanadın tüm kontrolünü eline alan Sane, yalnızca skor üreten bir oyuncu değil; aynı zamanda oyunu yönlendiren bir beyin konumunda. Victor Osimhen ile kurduğu uyum, rakip savunmalar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Osimhen’in hava toplarındaki üstünlüğünü, Sane’nin sürati ve pas kalitesi tamamlıyor.

        Bir dönem Icardi’nin bitiriciliğiyle büyülenen Galatasaray, geçen sezon Osimhen’in fizik gücüyle rakiplerini sindirdi. Bu sezonun hikâyesinde ise sahnenin merkezinde Leroy Sane var. Sarı-kırmızılılar, her yıl bir yıldızı kahramana dönüştürme alışkanlığını bir kez daha sürdürüyor.

