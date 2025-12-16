Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği lig mücadelesini değerlendirdi. Yazar görüşlerinin tamamını paragraf sonunda adı geçen gazeteyi satın alarak okuyabilirsiniz.

"MOURINHO'YA GÖRE DAHA İYİ" Erman Toroğlu: "Mourinho’nun Fenerbahçe’sine göre takımda hareketlenme var. Birbirlerine daha fazla yardım ediyorlar, birbirlerini seyirciye şikayet etmiyorlar. Birinin açığını diğeri kapatıyor. Bu Fenerbahçe takımı için güzel bir olay. Ama bazı takımlarla diğerleri arasında büyük fark var. Onun için de maçlar keyifsiz geçiyor. Federasyon, önümüzdeki yıllar için mutlaka, kesin ve temel kararlar alması gerekir. Hakemi sorarsanız, böyle bir maçta zaten ona da iş düşmedi. Bir pozisyonda VAR’a gitti. VAR da çağırarak doğru bir iş yaptı." [SÖZCÜ] REKLAM "TEDESCO'YA ÖNERİM VAR" Ömer Üründül: "Benim Tedesco'ya bir tavsiyem var. İki santrfordan istediği verimi alamıyor. Bana göre Talisca'nın yapısı santrfora hiç uygun değil. Bir de Montella modelini denese. Milli Takım'da Kerem santrforu başarılı oynuyor, çok da iyi hücum pres yapıyor. Ayrıca Oğuz Aydın'la da Milli formada iyi bağlantı kurabiliyor." [SABAH]

"EKONOMİK MOD" Gürcan Bilgiç: "Üç günde bir maç serisi içindeyseniz, ilk yarıda farkı bulduysanız, "ekonomik moda" geçmek anlam taşır. Keşke aynı tempoya veya baskıya devam edebilseler. Buna oyuncunun vücut dili karar verir. Duran yerine Talisca çıksa, belki de bulunan boş alanlarda daha etkili hücumlar da izleyebilirdik. Yine de 87'de gelen Asensio golü, Kadıköy müdavimlerini evlerine daha keyifli götürdü. Yani; yarışa devam…" [SABAH] "YİNE İKİ TAKIMLI YARIŞ" Engin Verel: Fenerbahçe'nin bu sezon, diğer sezonlardan en belirgin farkı, derbi dışındaki maçları kolay kazanıyor olması. Daha önce dereyi geçip çayda boğulmasına alıştığımız Fenerbahçe, şimdi dengi olmayan takımlar karşısında çok rahat sonuca gidiyor. Fenerbahçe oynayıp goller attıkça, taraftarın inancı ve coşkusu da yükseliyor. Bu durum sahadaki takıma pozitif yansıyor. Kırılgan bir yapısı olan Fenerbahçe camiasının bu atmosferi koruması ve büyütmesi gerekiyor. Bu hafta ortaya çıkan sonuçlar ve şampiyonluk adayı takımların sergilediği futbol, sezonun ikinci yarısının yine iki takım arasında geçeceğini gösteriyor. [AKŞAM]

"FENERBAHÇE'YE 45 DAKİKA YETTİ" İbrahim Yıldız: Avrupa maçında aldığı galibiyetle büyük moral bulan Fenerbahçe, Konyaspor’u 4-0 yenerek kazanmayı sürdürdü. Taraftarı önünde özellikle ilk yarı harika bir oyun sergileyen Sarı-Lacivertliler aldıkları 3 puanla Galatasaray’a 'takipteyim' mesajı verdi. İlk 45 dakika rakibine göz açtırmayan Fenerbahçe, arka arkaya attığı 3 golle, güzel oyunu gollerle süsledi. Talisca (2) ve Mert’in golleri ile ilk yarıyı önde kapatan Sarı-Lacivertli takım üstün bir oyun sergiledi. Duran’ın santrfor oynaması, arkasında yer alan Talisca’nın daha rahat oynamasına neden oldu. Talisca, Konya karşısında attığı goller dışında, kazandığı toplar ve verdiği paslar ile önceki maçlara göre daha etkiliydi. Duran’ın sakatlanarak oyundan çıkması sonucu santrfora geçen Talisca bu görevinde başarılı olamadı. Bu oyuncunun gerçek yeri forvet arkası. Bunu Konya karşılaşmasında bir kez daha kanıtladı. Bir takım omurgası ideal oyunculardan kurulunca istenilen sonucu almak zor olmuyor. Ederson, Skriniar, Fred, Asenso ve Talisca bu omurganın vazgeçilmez isimleri. [Habertürk]