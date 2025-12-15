Domenico Tedesco: Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Konyaspor karşısında gol yememelerinin sebebinin formasyon değişimi olmadığını, 4'lü savunmanın ve 2 aktif 6 numaranın etkili olduğunu dile getirdi.

"TAKIMIN ESNEK OLMASI GÜZEL"

Oynadıkları sistemde sürekli değişimler olabildiğini vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Sistemimiz, ne tarz beklerle oynadığımızda değişebiliyor. Levent daha fazla geride kalmayı tercih ediyor. Ama istediğinde ileriye de çıkabiliyor. Norveç'te Talisca'ya yaptığı asist gibi. Archie ve Mert Müldür daha fazla öne çıkıyor. Kerem içeri geliyor, Asensio içeri geliyor. Aslında ilk maçım olan Trabzonspor maçında da bu şekilde oynamıştık ama çok kontra yemiştik. Bence takım git gide üzerine koyarak adımlar attı ve oynamak istediğimiz sistemi oynamaya hazır. Zaman zaman 4-3-3, bazen 4-2-3-1 oynuyoruz. Takımın bu anlamda esnek olması güzel." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in çok zorlu bir lig olduğunu ve her rakibin futbol oynamaya çalıştığını anlatan Tedesco, "Bugünkü rakibimiz orta sıralarda bir takım olmasına rağmen harika oynadı. Maç 3-0'ken de asla pes etmediler. Ligimiz çok üst seviyede. Bu anlamda çok saygı duyuyorum." diye konuştu.

"JHON DURAN'IN TEPKİSİ NORMAL"

Oyundan çıktığı için tepki gösterdiği belirtilen Jhon Duran'a da değinen Tedesco, "Herkes gibi oynamak ve oyundan çıkmak istemiyor. Yaşanılan durumu normal karşılıyorum. Her oyuncu oynamak ister." açıklamasında bulundu.