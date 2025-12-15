Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Bunu kimsenin bozmasına, kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"BÜYÜK BİR ATILIM HALİNDEYİZ"

Ulaştırmadan güvenliğe pekçok konuyu görüştüğümüz bir kabine toplantısını daha tamamlamış bulunuyoruz. Türk tarihinin ilk yazılı metinlerinden olan Orhun Kitabelerinde şöyle yazar: Bir şeyi yufka iken delmek kolaymış, ince olanı koparmak kolay, yufka kalın olursa onu delmek zor, ince yoğun olursa kırmak zor imiş" Birbirimizden güç ve cesaret alarak her alanda büyük bir atılım halindeyiz. Dünyada sancılı dönüşüm yaşanırken Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflere göre adım adım kararlılıkla ilerliyoruz. Güzel günlere her gün biraz daha yaklaşmanın umudunu ve heyecanını yaşıyoruz. Önümüze çıkan engelleri Allah'ın izniyle bunları aşacak irade, azim ve cesarete fazlasıyla sahibiz. Tarihi tecrübelerimizden özellikle aldığımız güç ile bizi güçlü kılan, bizi dirayetli kılan Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Sünni, Alevi fark etmeksizin birbirimize olan sarsılmaz bağlılığımızdır.

Kimi zaman kadınları kimi zaman Alevi canlarımızı kimi zaman Kürt kardeşlerimizi hedef alan hadsiz söylemler karşısında nefret siyasetine prim vermeyecek, tam tersine birbirimize daha sıkı kenetlenecek, kardeşliğimizi yücelteceğiz. Her zaman kucaklayıcı olacağız, kimsenin dünya görüşüne, yaşam tarzına, ideolojisine bakmadan 86 milyonun ebedi kardeşliğini büyütecek, muhabbetimizi, ekmeğimizi, aşımızı büyütecek milletimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin huzuru, refahını büyütecek ve yolumuza bu anlayışla devam edeceğiz. Hangi siyasi partiden olursa olsun şu an ekranları başından bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hiç endişeniz olmasın. Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Liyakatli kadrolar işbaşındadır. Emanetinize zerre miskal gölge düşürmedik. Hiçbir şart altında ülkemize ve milletimize zarar gelmesine izin vermedik. Bundan sonra da emanetinize gözümüz gibi bakmayı sürdüreceğiz. "ADALET TEŞKİLATIMIZI GÜÇLENDİRMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ" Halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla gece gündüz demeden ülkemiz ve milletimiz için koşturuyoruz. Millete hizmet yolunda medeniyetimizi güçlendirme yolunda sınır tanımıyor, asla yorulmuyor kesintisiz şekilde çalışıyoruz. 86 milyonun huzur ve esenliği için gecemizi gündüzümüze kattık. Hükümet olarak adalet teşkilatımızı gerek insan kaynağı gerekse fiziki ve teknik altyapı bakımından sürekli güçlendiriyoruz. Son 23 yılda adalet personeli sayımızı 26 bin 274'ten 95 bin 224'e, hakim ve savcı sayımızı ise 26 bin 803'e ulaştırdık. Müstakil adliye binalarımızın sayısını 78'den 391'e çıkardık. Adli ve idari yargıda mahkemelerimizin sayısını önemli ölçüde artırdık. Dosyaların kapatılma sürelerini kısaltarak bu alanda birçok Avrupa ülkesini geride bıraktık. AİHM kararlarına uyma oranımız yüzde 90 ile Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin çok çok üzerindedir. İhlal kararlarına ilişkin oranlarda da yüzde 1,09 ile konsey üyesi ülkelerde ortalama ihlal oranından daha düşük seviyedeyiz. İnşallah bunu daha da aşağı çekeceğiz. Türkiye'yi bu konuda acımasızca eleştirenlerin AİHM kararlarını uygulamayan birçok ülkeyle ilgili s eslerini çıkarmadıklarını görüyoruz. İsrail'in sözde basın özgürlüğü endeksinde Türkiye'nin ve Filistin'in önde olmasına hiçbir tepki gösterilmiyor. Fakat sözkonusu Türkiye olunca bakıyorsunuz hakkaniyet kayboluyor, objektiflik ortadan kalkıyor, nesnelliğin yerini ideolojik at gözlükleri alıyor. Biz elbette bunlara aldırmayacağız. Adalet teşkilatımızı güçlendirmeyi kararlılıkla devam edeceğiz.

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA DÖNÜK HİZMET VE DESTEKLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ" Kamudaki engelli memurlarımızın sayısını 83 bine ulaştırdık. Sosyal yardım ve destek hizmetlerini etkin şekilde devreye aldık. 23 sene önce evde bakım hizmetlerinden 5 bin kişi yararlanıyordu. 100 katın üzerinde artışla bugün 520 binden fazla vatandaşımız bu hizmetlerden istifade ediyor. İşverenlerimize sağladığımız teşviklerle devlet olarak hayatın her sahasında engelli vatandaşlarımıza dönük hizmet ve desteklerimizi devam ettireceğiz. "SİYASETTE NEZAKETE HERKES DİKKAT ETMELİ" 5 Aralık aynı zamanda ülkemizdeki kadınların seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 91. yıldönümüydü. AK Parti olarak kadın haklarının tam ve etkin şekilde kullanılması için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren devrim niteliğinde adımlar attık. Eğitim görme ve seçilme hakkı başta olmak üzere anayasamızda kayıtlı hak ve özgürlükleri yasak, baskı ve ayrımcı uygulamalarla ellerinden alınan hanım kardeşlerimizin önündeki engellerin tamamını ortadan kaldırdık. Tek parti döneminin kötü mirası, 28 Şubat'ın lekelerini tarihin çöp sepetine yolladık. Partimizin grup başkanvekiline yönelik ana muhalefet partisi milletvekilinin edep sınırını aşan çirkin ifadelerini esefle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Kadın milletvekillerine yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Siyasetin seviyesini düşürecek bu tür yakışıksız ifadelerden uzak durulmalıdır. Polemiklerin ve atışmaların sertleştiği bütçe maratonunda herkesten üslup noktasında biraz daha özenli davranmalarını önemli rica ediyorum. Birbirimizi elbette eleştireceğiz ama kırıcı ve yıkıcı da olmayacağız.

"GÜLŞAH DURBAY'A RAHMET NİYAZ EDİYORUM" Dün vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğim Şehzadeler Belediye Başkanı sayın Gülşah Durbay'a Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Durbay ailesine, yakınlarına, CHP camiasına ve Manisa halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. "TÜRKİYE, DÜNYAYA İNSAN HAKLARI DERSİ VERMİŞTİR" Macaristan'la 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamıza çok aldı. Macaristan, Türk Devletleri Teşkilatı çalışmalarına çok önemli katkılar yapılıyor. Budapeşte'de düzenlenen gayriresmi ve Avrupa Birliği sınırları içinde yapılan ilk Türk Dünyası zirvesi olarak tarihe geçti. Bölgemizde son yıllarda patlak veren çatışmalara baktığımızda yaşam hakkı başta olmak üzere İnsan Hakları Beyannamesinin ayaklar altına alındığını görüyoruz. İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde savaş ve soykırım suçları bunun en somut delilidir. Komşumuz Suriye'de Baas rejimi 13,5 sene boyunca kimyasal saldırılardan, işkencelere varıncaya kadar insan haklarına ilişkin ne kadar değer, ilke, norm varsa hepsini ihlal etmiştir. Uluslararası toplum ve kuruluşlar bu ihlallerin önüne geçememiş, sorunları çözmek yerine sadece seyretmiştir. Türkiye devleti ve milletiyle Gazze'de, Suriye'de, Somali'de, Yemen'de, Libya'da, hülasa kan ve gözyaşıyla ıslanmış bölgelerin tamamında barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi vermiştir.

"TİSK CAMİASINA BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM" 11 Aralık'ta TİSK'in 29. olağan genel kuruluna iştirak ettik. Çalışma barışı, sosyal diyaloğun oluşması ve sürdürülmesinde aktif sorumluluk üstlenen TİSK camiasına şahsım ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. "TÜRKMEN KARDEŞLERİMİZLE İŞBİRLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ" Türkmenistan'la ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan münasebetlerimiz karşılıklı saygı ve müşterek menfaat temelinde her geçen gün güçleniyor. İş insanlarımız 55 milyar tutarında bini aşkın projeyi başarıyla tamamladılar. 2024 yılında 2 milyar doları aşan ikili ticaret hacmimizi 5 milyar dolara yükseltmenin gayreti içindeyiz. Türkmen kardeşlerimizle işbirliğimizi gelecekte daha da güçlendireceğiz. "DENİZ TİCARETİ FİLO LİSTESİNDE İLK 10'A GİRDİK" Kabine toplantımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yatırımlarımızla ilgili kapsamlı sunumu oldu. 2025'in ilk yarısında 53,1 milyon kapasiteye ulaşarak ülkemizi dünya deniz ticareti filo listesinde 10. sıraya yükselttik. Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımıza bu yıl ilk kez Aliağa limanımızı da ekledik. 2025'te limanlarımızda elleçlenen yük miktarının 550 milyon tona ulaşmasına bekleniyor.