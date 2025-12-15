Taylor Swift, ekibine hayat değiştiren prim dağıttı

♦ Daniel Craig... Kendisi için 'James Bond' serisinin son filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok' çekimlerinin ardından setteki 181 çalışana kendi cebinden kişi 10.000'er pound (13 bin dolar) olmak üzere toplamda 2 milyon 350 bin dolar prim dağıttı.
♦ George Clooney... Aralarında ekip arkadaşlarının da olduğu yakın arkadaş çevresi olan 14 kişiye toplam 1 milyon dolar nakit hediye ederek büyük bir jestte bulundu. 14 kişi arasında kaçının ekipten olduğu açıklanmadı.
♦ Will Smith... 'King Richard' filminin yayın platformundaki (HBO Max) anlaşması nedeniyle ekibin kazancında kayıp olmaması için kendi payından yüz binlerce dolar vererek set çalışanlarının mağduriyetini giderdi.
♦ Keanu Reeves... 'John Wick 4'ün çekimlerinin tamamlanmasından sonra dublör ekibine, 9 bin dolarlık saatler hediye etti.