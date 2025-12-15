Habertürk
Habertürk
        Taylor Swift, ekibine hayat değiştiren prim dağıttı - Magazin haberleri

        Taylor Swift, ekibine hayat değiştiren prim dağıttı

        Taylor Swift'in servetinin % 12'sini ekibine prim olarak dağıtması, bütün dünyada gündem oldu. Türkiye'den bazı ünlüler de ekibini primle ödüllendiriyor

        Giriş: 15.12.2025 - 12:11 Güncelleme: 15.12.2025 - 12:11
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        1 milyar 600 milyon dolarlık (68 milyon 324 milyon lira) servetiyle dünyanın en zengin şarkıcısı olan 36 yaşındaki Taylor Swift'in iki yıl süren 'The Eras Tour' adlı turnesinde çalışanlara 197 milyon dolar prim dağıtması bütün dünyada gündem oldu.

        Taylor Swift'in 2 milyar 77 milyon dolar brüt hasılat elde eden 'The Eras Tour'dan ne kadar kazandığı açıklanmadı ama bilinen, ünlü şarkıcının servetinin % 12'sini; menajerinden, sahne malzemelerini taşıyan TIR şoförüne kadar çalışan herkese prim verdiği...

        Ekibinden bazı kişiler, Taylor Swift'in cömertliği karşısında göz yaşlarını tutamadı.
        Ekibinden bazı kişiler, Taylor Swift'in cömertliği karşısında göz yaşlarını tutamadı.

        Taylon Swift, dağıttığı primle tüm zamanların en cömert sanatçısı olma ünvanını elde etti. Swift'in turne ekibine olan cömertliği, sadece parayla sınırlı kalmadı. Sanatçının, her bir ekip üyesine prim çeklerini içeren zarfları, kendi el yazısıyla yazdığı bir not eşliğinde teslim etti.

        Taylor Swift aylarca ailelerinden uzakta, yollarda çalışan TIR şoförlerine kişi başı 100 bin dolar prim verdi. Şoförlerden biri, bu miktarın "Hayat değiştiren" bir para olduğunu ifade etti.

        Taylor Swift'in bu davranışı, sektörde set arkası çalışanlarının emeklerinin ne kadar değerli olduğunu gösteren güçlü bir mesaj olarak yorumlanırken sanatçının insani yanı bir kez daha gözler önüne serdi. Zira; Swift, birçok yardım kuruluşuna yüklü miktarlarda bağışta bulunuyor.

        DİĞER CÖMERT ÜNLÜLER

        Daniel Craig... Kendisi için 'James Bond' serisinin son filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok' çekimlerinin ardından setteki 181 çalışana kendi cebinden kişi 10.000'er pound (13 bin dolar) olmak üzere toplamda 2 milyon 350 bin dolar prim dağıttı.

        ♦ George Clooney... Aralarında ekip arkadaşlarının da olduğu yakın arkadaş çevresi olan 14 kişiye toplam 1 milyon dolar nakit hediye ederek büyük bir jestte bulundu. 14 kişi arasında kaçının ekipten olduğu açıklanmadı.

        ♦ Will Smith... 'King Richard' filminin yayın platformundaki (HBO Max) anlaşması nedeniyle ekibin kazancında kayıp olmaması için kendi payından yüz binlerce dolar vererek set çalışanlarının mağduriyetini giderdi.

        ♦ Keanu Reeves... 'John Wick 4'ün çekimlerinin tamamlanmasından sonra dublör ekibine, 9 bin dolarlık saatler hediye etti.

        Peki Türk ünlüler arasında ekibine karşı cömert olanlar var mı?

        4 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

        ♦ Hülya Avşar... Prim verip - vermediği bilinmiyor ama yaz aylarında ekibiyle bir hafta lüks tekne tatili yapıyor.

        ♦ Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ... Rol aldıkları dizilerin final çekimlerinde set emekçilerine prim vererek teşekkür ediyor. İmirzalıoğlu ile Tatlıtuğ'un prim miktarları hiçbir zaman açıklanmadı.

        ♦ Ebru Gündeş... Pandemide konser düzenlenmediği, bu nedenle gelir elde edemedikleri için müzisyen ekibine salgın bitip konserler başlayana kadar maaş verdi.

        #Taylor Swift
        #ebru gündeş
        #Hülya Avşar
        #prim
