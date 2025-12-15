Taylor Swift, ekibine hayat değiştiren prim dağıttı

1 milyar 600 milyon dolarlık (68 milyon 324 milyon lira) servetiyle dünyanın en zengin şarkıcısı olan 36 yaşındaki Taylor Swift'in iki yıl süren 'The Eras Tour' adlı turnesinde çalışanlara 197 milyon dolar prim dağıtması bütün dünyada gündem oldu.

Taylor Swift'in 2 milyar 77 milyon dolar brüt hasılat elde eden 'The Eras Tour'dan ne kadar kazandığı açıklanmadı ama bilinen, ünlü şarkıcının servetinin % 12'sini; menajerinden, sahne malzemelerini taşıyan TIR şoförüne kadar çalışan herkese prim verdiği...

Ekibinden bazı kişiler, Taylor Swift'in cömertliği karşısında göz yaşlarını tutamadı.

Taylon Swift, dağıttığı primle tüm zamanların en cömert sanatçısı olma ünvanını elde etti. Swift'in turne ekibine olan cömertliği, sadece parayla sınırlı kalmadı. Sanatçının, her bir ekip üyesine prim çeklerini içeren zarfları, kendi el yazısıyla yazdığı bir not eşliğinde teslim etti.

'The Eras Tour'un belgeseli ayrıca, 262 milyon dolar hasılat elde etti...

Taylor Swift aylarca ailelerinden uzakta, yollarda çalışan TIR şoförlerine kişi başı 100 bin dolar prim verdi. Şoförlerden biri, bu miktarın "Hayat değiştiren" bir para olduğunu ifade etti.

Taylor Swift'in bu davranışı, sektörde set arkası çalışanlarının emeklerinin ne kadar değerli olduğunu gösteren güçlü bir mesaj olarak yorumlanırken sanatçının insani yanı bir kez daha gözler önüne serdi. Zira; Swift, birçok yardım kuruluşuna yüklü miktarlarda bağışta bulunuyor.