Spor yazarlarından flaş yorum: Beşiktaş'a yakışmadı!

Spor yazarları, deplasmanda Trazonspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ı köşelerinde değerlendirdi. İşte o yorumlar...

"F.BAHÇE MAÇINDAKİ HATAYA DÜŞMEDİ"

Ömer Üründül: "Beşiktaş'a gelince en büyük problem; gereksiz kart görmeleri. Orkun işin vahametimi anlamış değil. Maç başında yaptığı harekete kırmızı çıksa kimse bir şey diyemezdi. Rashica'yı yorulana kadar çok beğendim. Üç golün hepsi güzeldi. Bana göre takımın en iyisi , Ndidi'ydi. Tabii Ersin'i de 3 gol yemesine rağmen başarılı buldum. Sergen Yalçın, F.Bahçe maçındaki hataya düşmedi ve kulübede sağlam durdu. Deplasmanda 1 kişi eksik maçı kaybetmedi, kazanabilirdi de." [Sabah]

"TRABZONLULAR DAHA ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜR"

Cem Dizdar: İki takımın eksikleri varsa, daha belirleyici olan sanırım Paul Onachu'nun yokluğuydu. Trabzonspor lig ikincisi olsa bile, çoğu maçını bıçak sırtında oynuyordu. Onun yokluğunda işler iyice belirsizleşebilirdi. İki takımın da bu maçta işlerinin zor olacağı tahmin edilebilirdi ama tahmin edilemez olan Beşiktaş'ın yaptıkları oldu. İlk beş dakikadaki iki sarı kart, Orkun Kökçü ile Emirhan Topçu! Baskı artabilirdi, ancak öyle olmadı.

Üstelik sol bek oynayan Emirhan'ın bir savunmacının yapmaması gereken yersiz öne hamlelerine rağmen. Örneğin birinde Muçi bacak arası atıp, geçip gitti. Derken düzenli iki atakla Beşiktaş iki farkla öne geçti ama üç dakika sonra Gökhan Sazdağı "Al da at" dedi Muçi'ye. Onlar hata yapar da Trabzonspor savunması geri durur mu? Önce orta sahadan dört pasla kaleci Ersin'e oradan da dört pasla Cerny'e ulaştılar ikinci kez ve 1-3. Bundan sonra maç iyice "git gel"e dönme eğilimindeyken, VAR'dan gelen uyarıyla Toure atıldı ve denklem bir kez daha değişti.

İki takımdaki eksikler takım düzenlerini bozduysa da Trabzon'un maç boyu baskısı, gollerdeki sakin ve bilinçli tavrıyla Beşiktaş hücumları "oyun problemi"ne rağmen heyecanlı bir maç izlenmesine vesile oldu. Özellikle ikinci devredeki baskı ve kaçanlar göz önüne alınırsa Trabzonlular bu skora daha çok üzülen taraf olmuştur kanımca. [Fanatik]

"BEŞİKTAŞ TEK DEVRE"

İbrahim Yıldız: Haftanın en önemli karşılaşmasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Her iki takım adına oldukça zor bir maçtı. Kazanmak istiyorlardı. Trabzonspor kendi sahasındaki avantajı kullanarak liderle puan farkını açmak istemiyordu. Beşiktaş ise alacağı bir galibiyetle üst sıraları zorlama niyeti ile maça çıktı. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım oldu. Ancak, Siyah-Beyazlılar rakip savunmanın boşluklarını iyi değerlendirdi. Arka arkaya gelen goller sonrası 2-0 öne geçmeyi başardı. Bu sonucu görenler karşılaşmanın Beşiktaş lehine sonuçlanacağını düşündü doğal olarak. Fakat, Beşiktaş’ın beğenmediği ve Trabzonspor’a gönderilen Muçi yine sahneye çıkarak golünü attı.

İlk yarı Siyah-Beyazlıların en iyi oyuncusu Cerny kendinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak ilk yarını sonucunu belirledi. Her şey Beşiktaş lehine gibi gözüküyordu. Ne var ki, 38. Dakikada Toure’nin gördüğü kırmızı kart tüm senaryoyu değiştirecekti. VAR’ın uyarısı ile kırmızı kartı gösteren maçın hakemi Ali Şansalan, saha da güzel oyuna hiç yakışmayan bir yönetim gösterdi. Tartışılan kırmızı karttan önce Orkun’un yaptığı daha tehlikeli bir hareket vardı. Eğer, Toure’nin hareketi kırmızı ise Orkun’un ki daha fazla kırmızı karttı. Tüm bunlar bir yana saha da harika bir mücadele izledik. Her iki takım oyuncuları çok istekli ve yüksek performansla oynadılar. Heyecanlı ve keyifli bir 97 dakika izledik.