        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi: Futbol değil, tiyatroydu! - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi: Futbol değil, tiyatroydu!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-3 berabere kaldıkları Trabzonspor maçının ardından sert açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa verdiği röportajda hakem kararlarına tepki gösteren Yalçın, "4. dakikada sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini. Kenardan çok belli oluyor. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Futbol değil tiyatroydu bugün" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 23:24 Güncelleme: 14.12.2025 - 23:24
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-3 berabere kaldıkları Trabzonspor mücadelesinin ardından maçın hakemi Ali Şansalan ile VAR hakemlerine tepki gösterdi.

        Yalçın, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum, 70 dakika eksik oynadık. Kulübede hücumcu yoktu, hep orta saha ve defans vardı. Hepsi çok mücadele etti. Oynanan oyuna bakınca, beraberliği kurtardığımıza seviniyoruz. Şanslıyız. Bugün bir tiyatro vardı. Maç falan oynanmadı. Tiyatro sahnesi vardı." dedi.

        "FUTBOL DEĞİL, TİYATROYDU!"

        Açıklamalarına devam eden deneyimli teknik adam, "4. dakikada sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini. Kenardan çok belli oluyor. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Futbol değil tiyatroydu bugün" sözlerini sarf etti.

        Sergen Yalçın, El Bilal Toure'ye gösterilen kırmızı kartla ilgili de, "İlk 30 dakikada 3-1 öndeyiz, kolay bir oyun, farklı bir gidişat var. Oyun kontrolü bizde. Darbe yok, şiddet yok, rakip bile kırmızı karta şaşırdı, 'bu nasıl' diye. Kurulmuş bir oyundu. Bizim için 1 puan iyi." ifadesini kullandı.

