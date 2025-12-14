Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-3 berabere kaldıkları Trabzonspor mücadelesinin ardından maçın hakemi Ali Şansalan ile VAR hakemlerine tepki gösterdi.

Yalçın, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum, 70 dakika eksik oynadık. Kulübede hücumcu yoktu, hep orta saha ve defans vardı. Hepsi çok mücadele etti. Oynanan oyuna bakınca, beraberliği kurtardığımıza seviniyoruz. Şanslıyız. Bugün bir tiyatro vardı. Maç falan oynanmadı. Tiyatro sahnesi vardı." dedi.