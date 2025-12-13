Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tvnet yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan, Suriye'ye dair yaptığı açıklamada "SDG, İsrail’den kesinlikle cesaret alıyor. SDG hiçbir zaman muhalefetle beraber Esad’a karşı hareket etmedi." diye konuştu.

Bakan Fidan, SDG'nin DEAŞ'ı bahane ederek süreci uzatmaması gerektiğini ifade etti.

Suriye'nin güneyine de değinen Bakan Fidan "Şu anda bizim belki en büyük risk alanımız o. Güneydeki sıkıntı tek başına çok fazla büyük risk oluşturduğu için değil, İsrail’in müdahil olmasından dolayı ortaya çıkan bir risk alanı var." diye konuştu.

Bakan Fidan, devam eden Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ise "Süreç, Türkiye açısından fevkalade şeffaf ve iyi bir şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı.

REKLAM

ABD ile ilişkiler ve CAATSA yaptırımlarına dair açıklamada bulunan Bakan Fidan, CAATSA yaptırımlarının 2026 yılında kaldırılmasının mümkün olduğunu belirtti.

UKRAYNA SAVAŞI

Açıklamalarında Ukrayna ile Rusya arasında savaşın bitirilmesi için sürdürülen diplomatik çabalara da yer veren Bakan Fidan "Her iki taraf da ne istediğini ve ne istemeyeceğini açık söylüyor. Problem tarafların isteyip istemedikleri arasındaki uyumsuzluk. Arabulucuya da tam da burada ihtiyaç var. Ya orta yol bulacak ya da başka bir alternatifle bunu mümkün kılacak." dedi.