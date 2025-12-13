Habertürk
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün

        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CAATSA yaptırımlarına değinen Bakan Fidan, bu yaptırımların 2026'da yılında kaldırılmasının mümkün olduğunu belirtti. Bakan Fidan ayrıca, SDG'nin İsrail'den cesaret aldığını dile getirdi.

        Giriş: 13.12.2025 - 22:17 Güncelleme: 13.12.2025 - 22:34
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tvnet yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Bakan Fidan, Suriye'ye dair yaptığı açıklamada "SDG, İsrail’den kesinlikle cesaret alıyor. SDG hiçbir zaman muhalefetle beraber Esad’a karşı hareket etmedi." diye konuştu.

        Bakan Fidan, SDG'nin DEAŞ'ı bahane ederek süreci uzatmaması gerektiğini ifade etti.

        Suriye'nin güneyine de değinen Bakan Fidan "Şu anda bizim belki en büyük risk alanımız o. Güneydeki sıkıntı tek başına çok fazla büyük risk oluşturduğu için değil, İsrail’in müdahil olmasından dolayı ortaya çıkan bir risk alanı var." diye konuştu.

        Bakan Fidan, devam eden Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ise "Süreç, Türkiye açısından fevkalade şeffaf ve iyi bir şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı.

        ABD ile ilişkiler ve CAATSA yaptırımlarına dair açıklamada bulunan Bakan Fidan, CAATSA yaptırımlarının 2026 yılında kaldırılmasının mümkün olduğunu belirtti.

        UKRAYNA SAVAŞI

        Açıklamalarında Ukrayna ile Rusya arasında savaşın bitirilmesi için sürdürülen diplomatik çabalara da yer veren Bakan Fidan "Her iki taraf da ne istediğini ve ne istemeyeceğini açık söylüyor. Problem tarafların isteyip istemedikleri arasındaki uyumsuzluk. Arabulucuya da tam da burada ihtiyaç var. Ya orta yol bulacak ya da başka bir alternatifle bunu mümkün kılacak." dedi.

        Bakan Fidan, Ukrayna'ya ilişkin ayrıca şu ifadeleri kullandı:

        "Temel konu Donbas'ta geri kalan toprağın ne olacağı meselesi. Yüzde 23-24'lük bir alan var. Rusların idari sınırları içerisinde gördüğü, referandumla kendine kattığını deklara ettiği. Ancak Ukraynalıların burası bizimdir dediği ve askeri olarak orada bulunduğu yer. Ruslar, onların orada çekilmesini istiyor. Ukraynalılar da "Biz toprağımızı vermeyiz." diyorlar. Onlar "Siz buradan çekilmezseniz biz bütün cephelerde savaşmaya devam edeceğiz." diyor. Şimdi, bütün cephelerde durup, burada toprak talep etmeleri Ruslar açısından bir gelişme."

