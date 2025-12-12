Habertürk
        Hande Erçel, ilişkiyi kabul etti - Magazin haberleri

        Hande Erçel, ilişkiyi kabul etti

        Hande Erçel, yapımcı Onur Güvenatam ile ilişkiye başladığı yönündeki iddialar hakkında; "Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki..." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 20:01 Güncelleme: 12.12.2025 - 21:19
        İlişkiyi kabul etti
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Londra’dan İstanbul’a dönen Hande Erçel, havalimanında objektiflere yansıdı. Erçel, bir süredir Londra’da hem iş hem de dil eğitimi için bulunduğunu belirterek, Türkiye’ye reklam çekimi için geldiğini söyledi.

        32 yaşındaki Hande Erçel, 40 yaşındaki yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar hakkında şu açıklamada bulundu: Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha... O yüzden bunları, konuşulması gereken zaman gelirse inşallah konuşuruz. Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki...

        Hande Erçel, Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar üzerine soruların ısrarlı şekilde sürmesi üzerine ise şunları söyledi: Ben kimseyi tanımayayım mı? Herkes, yargılamadan önce bir dursun bir beklesin.

        Hande Erçel, "Zamanla sizi birlikte görecek miyiz?" sorusuna ise "Kısmet” yanıtını verdi.

        #Hande Erçel
        #Onur Güvenatam
