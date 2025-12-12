Zelenskiy Kupyansk'a gitti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Kupyansk şehri yönündeki cephe hattında görevli Ukraynalı askerler ile bir araya geldi.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Harkiv bölgesinde yer alan Kupyansk şehrinde incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Görüntülü mesajını şehrin girişinde çeken Zelenskiy, "Birçok Rus, Kupyansk'tan bahsediyordu, görüyoruz. Ben de oradaydım, askerleri tebrik ettim." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun cephede başarılı olmasının savaşı sona erdirmek amacıyla yapılacak müzakereler için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Today, I am in the Kupyansk sector, with our warriors who are getting the job done for Ukraine here.



The Russians kept going on about Kupyansk – the reality speaks for itself. I visited our troops and congratulated them. Thank you to each and every warrior! I am proud of you!… pic.twitter.com/kraYEBSSai — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2025

Ukrayna: Kupyansk'ın merkezinde çatışmalar sürüyor

"Khartia" ismini taşıyan Ukrayna Ordusu Ulusal Muhafızları 2. Kolordusu'na ait Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Kupyansk'taki çatışmalarla ilgili bilgi verildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'nın talimatıyla şehirde eylülden itibaren Rus ordusuna yönelik karşı saldırının yürütüldüğü bildirildi.

Kupyansk'ta 22 Eylül-12 Aralık döneminde 13 Rus askerinin esir alındığı belirtilerek, "200'den fazla işgalci kuşatıldı." ifadesi kullanıldı.

Şehrin bazı semtleri ve çevresindeki yerleşim yerlerinin Rus ordusundan geri alındığı vurgulanan açıklamada, "Şehrin merkezinde çatışmalar sürüyor ama operasyonun dinamikleri, Ukrayna askerlerinin Kupyansk'ı istikrarlı şekilde özgürleştirdiğini ve düşmanı adım adım yok ettiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.