Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zelenskiy Kupyansk'a gitti | Dış Haberler

        Zelenskiy Kupyansk'a gitti

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çatışmaların yoğun yaşandığı Kupyansk şehrine giderek askerlerle bir araya geldi. Zelenskiy "Birçok Rus, Kupyansk'tan bahsediyordu, görüyoruz. Ben de oradaydım." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 18:31 Güncelleme: 12.12.2025 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Kupyansk şehri yönündeki cephe hattında görevli Ukraynalı askerler ile bir araya geldi.

        Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Harkiv bölgesinde yer alan Kupyansk şehrinde incelemelerde bulunduğunu belirtti.

        Görüntülü mesajını şehrin girişinde çeken Zelenskiy, "Birçok Rus, Kupyansk'tan bahsediyordu, görüyoruz. Ben de oradaydım, askerleri tebrik ettim." dedi.

        Zelenskiy, Ukrayna ordusunun cephede başarılı olmasının savaşı sona erdirmek amacıyla yapılacak müzakereler için son derece önemli olduğunu vurguladı.

        REKLAM

        Ukrayna: Kupyansk'ın merkezinde çatışmalar sürüyor

        "Khartia" ismini taşıyan Ukrayna Ordusu Ulusal Muhafızları 2. Kolordusu'na ait Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Kupyansk'taki çatışmalarla ilgili bilgi verildi.

        Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'nın talimatıyla şehirde eylülden itibaren Rus ordusuna yönelik karşı saldırının yürütüldüğü bildirildi.

        Kupyansk'ta 22 Eylül-12 Aralık döneminde 13 Rus askerinin esir alındığı belirtilerek, "200'den fazla işgalci kuşatıldı." ifadesi kullanıldı.

        Şehrin bazı semtleri ve çevresindeki yerleşim yerlerinin Rus ordusundan geri alındığı vurgulanan açıklamada, "Şehrin merkezinde çatışmalar sürüyor ama operasyonun dinamikleri, Ukrayna askerlerinin Kupyansk'ı istikrarlı şekilde özgürleştirdiğini ve düşmanı adım adım yok ettiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

        REKLAM

        Rusya, kasımda Kupyansk'ı ele geçirdiğini duyurmuştu

        Kasımda Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Batı" adlı askeri birliğe ait komuta noktasını ziyaret ettiği duyurulmuştu.

        Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, burada yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesindeki Volçansk şehrinin yüzde 80’ini, Krasnoarmeysk (Pokrovsk) şehrinin yüzde 70’ini kontrol altına aldıklarını belirterek, "Batı birliği birimleri, Kupyansk şehrini kurtardı." ifadesini kullanmıştı.

        Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı da Gerasimov'un Rus ordusunun Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehrini ele geçirdiğine yönelik açıklamasını yalanlamıştı.

        *Fotoğraf: Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zelenskiy
        #Kupyansk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"