26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, o gece evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ve 2 kişi daha gözaltına alındı.

Tuğyan Ülkem Gülter

SHOW TV'de yayınlanan 'Bu Sabah' programına, Güllü'nün yakın dostu Çiğdem Turan ve eski asistanı Bedriye Karabulut konuk oldu.

"KAVGALARIN EN BÜYÜK SEBEBİ PARA"

Programda gözyaşlarını zor tutan Çiğdem Turan; "42 yıllık dostluğumuz vardı ve kardeşten öteydik. Tuğyan'ın süt annesiydim. Bir evlat anneye böyle bir şey yapabilir mi? Tuğyan, çocukluğundan beri agresif, kaosla beslenen bir çocuktu. Güllü, maalesef Tuğyan'ın hatalarını örtbas etti. Güllü, vefat etmeden 3 - 4 önce; "Kardeşim, sana ihtiyacım var. Bunlar beni öldürecek" dedi. Güllü, Sultan'ı sevmediğini bana söyledi. Tuğyan, maalesef doğru seçimler yapamadı ve arkadaşları onu başka bir insan yaptı. Güllü, mide ameliyatı olduktan ve geçirdiği trafik kazasından sonra ayağına platin takılmıştı. Güllü, kavgaya bile girmiyordu, korkuyordu. Kavgaların en büyük sebebi para, hayatına giren erkekler ve arkadaş çevresiydi. 20 yılın üzerinde babasız bir şekilde çocuklarını büyüttü. Namusuna leke sürdürtmedi. Güllü, Tuğyan'ın evli bir adamla ilişki yaşamasına karşı çıkardı. Tuğberk'in de bu olayda ufak da olsa bir payı var. O sabah 6'da "Annem intihar etmedi" diye bir açıklaması var. Daha kimse duymamış olayı ve bu kadar sakin ve rahat bir şekilde. Ben inanmadım açıklamasına" dedi.