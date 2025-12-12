Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!

İzmir Torbalı’da, aynı aileden 3 kişinin öldürüldüğü cinayetin akıllara durgunluk veren tüm detayları ortaya çıktı.

POLİS, 3 CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre kan donduran olay, 24 Ekim günü meydana geldi. Gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Avcı çiftini ve büyük oğullarının silahla vurulmuş cansız bedenleriyle karşılaştı.

Öldürülen anne Hatice ve baba Şadi Avcı.

İNTİHAR POZİSYONUYLA UYUMLU DEĞİL

Araştırmada anne Hatice Avcı (54), baba Şadi Avcı (67) ve oğulları Mehmet Avcı (32) farklı odalarda başlarından vurulmuş halde bulundu. Yapılan ilk incelemede, cinayet silahı Mehmet Avcı’nın elinde olduğu için önce ailesini, ardından da kendisini vurduğu değerlendirildi. Ancak olay yerini inceleyen İzmir Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinin dikkatini Mehmet Avcı’nın silahı tutuş pozisyonu çekti. Bu duruş, intihar pozisyonuyla uyumlu değildi.

Öldürülen Mehmet Avcı ve cinayetleri işleyen kardeşi Mert Avcı (sağda).

SİLAHTA PARMAK İZİ ÇIKMADI

Avcı ailesinin bir başkası tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali güçlenince cinayet dedektifleri gizlilik içinde çalışmaya başladı. İl Emniyet Müdürü’nün talimatıyla kurulan özel ekip, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olayda kullanılan silah üzerinde yapılan incelemede herhangi bir parmak izi bulunmadı. Ayrıca, elinde silah bulunan maktul Mehmet Avcı’nın el svabında da atış artıklarına rastlanmadı.

AİLENİN KÜÇÜK OĞLU MERCEK ALTIN ALINDI Olay silahında parmak izi, maktulün el svabında ise atış artığı bulunmayınca soruşturmanın seyri tamamen değişti. İstihbarat Şube’nin desteğiyle aile bireylerinin tüm bağlantıları ayrıntılı şekilde incelemeye alındı. Yapılan analizlerde küçük oğul Mert Avcı’nın davranışları şüpheli görülerek, olay öncesi ve sonrasındaki tüm hareketleri mercek altına alındı. GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI Özel ekip, dört gün boyunca aralıksız çalışarak hem Torbalı’daki aile evi hem de şüpheli Mert Avcı’nın İzmir’de kaldığı tüm adreslerde detaylı inceleme yaptı. Dedektifler, merkez ve ilçelerdeki yaklaşık 20 PTS noktası ile 60’a yakın güvenlik kamerasından toplam 1200 saatlik görüntüyü analiz etti. Bu görüntüler, akıllara durgunluk veren cinayetin izlerine ulaşılmasını sağladı. OLAY ÖNCESİ VE OLAY SONRASI Elde edilen görüntülere göre, evli olan ve İzmir merkezde yaşayan Mert Avcı’nın, olay günü saat 11.16 sıralarında anne ve babasının evine geldiği tespit edildi. Aracını otoparka bırakan şüpheli, o sırada evde yalnız bulunan annesinin dairesine girdi. Kameralarda bir süre sonra baba Şadi Avcı’nın, ardından ağabeyi Mehmet Avcı’nın eve geldiği görüldü. Aile fertlerinin tamamının eve girişinden kısa süre sonra ise Mert Avcı’nın evden ayrıldığı belirlendi.

DELİL BIRAKMAMAK İÇİN MALZEME ALMIŞ İncelemeyi derinleştiren dedektifler, şüpheli Mert Avcı’nın olaydan önce bir eczane ile markete giderek kolonya, pamuk ve eldiven satın aldığını tespit etti. Bu görüntü, olayda kullanılan silah üzerinde neden parmak izi bulunmadığını da açıklıyordu. Yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen deliller, Avcı ailesinin katilinin ailenin küçük oğlu Mert Avcı olduğunu ortaya koydu. Markette aldığı kolonya ve pamukla cinayet silahını temizlediği belirlendi. SİLAHIN SES DESİBELİNİ ARAŞTIRMIŞ Elde edilen tüm delillerin ardından şüpheli Mert Avcı gözaltına alındı. Şüphelinin dijital materyalleri Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince incelendi; telefonundaki YouTube arama geçmişinde tabanca ses desibel seviyelerine ilişkin aramalar tespit edildi. Bu bulgular, şüphelinin cinayeti işlerken çıkacak sesi bile hesaba katarak olayı en ince ayrıntısına kadar planladığını ve intihar süsü vermek için delilleri yok etmeye çalıştığını ortaya koydu. CİNAYETİ TEK TEK İŞLEDİ Toplanan deliller, şüpheli Mert Avcı’nın önce evde yalnız olan annesini, ardından eve çağırdığı babasını ve daha sonra eve gelen ağabeyini öldürdüğünü ortaya koydu. Zanlının, cinayetlerin ardından ağabeyi Mehmet Avcı’nın suçu işleyip intihar ettiği izlenimini vermek için olay yerini bilinçli şekilde düzenlediği belirlendi. Ayrıca, olaydan önce satın aldığı kolonya ve pamukla silahı temizleyerek geride iz bırakmamaya çalıştığı tespit edildi.