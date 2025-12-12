Habertürk
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA ülke puanı güncellendi: Bu hafta Avrupa'da 1 galibiyet, 2 mağlubiyet! - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı güncellendi: Bu hafta Avrupa'da 1 galibiyet, 2 mağlubiyet!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde deplasmanda Norveç temsilcisi Brann'ı 4-0 mağlup etti ve puanını 11'e yükseltti. Samsunspor ise Konferans Ligi'nde sahasında AEK'e 2-1 mağlup oldu ve Konferans Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı. Bu sonuçların ardından Galatasaray ve Samsunspor haftayı puansız kapatırken, Fenerbahçe ülke puanına 400 kazandırdı. Peki, UEFA ülke puan tablosunda son durum ne?

        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 10:13 Güncelleme: 12.12.2025 - 10:13
        1

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Monaco'ya 1-0 mağlup oldu ve 9 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar, 7. haftada Atletico Madrid'i ağırlayacak.

        2

        FENERBAHÇE, DÖRT GOLLE KAZANDI

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann'ı 4-0 mağlup etti ve puanını 11'e yükseltti. Sarı-lacivertliler, 7. haftada Aston Villa'yı konuk edecek.

        3

        SAMSUNSPOR FIRSAT TEPTİ

        Samsunspor ise Konferans Ligi'nde konuk ettiği AEK'ya 2-1 mağlup oldu ve 10 puanda kaldı. Samsunspor, son haftada Mainz deplasmanına çıkacak.

        4

        Temsilcimizin aldığı sonuçların ardından Türkiye'nin ülke puanı da değişti. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

        5

        1. İngiltere - 104.005

        6

        2. İtalya - 92.017

        7

        3. İspanya - 85.562

        8

        4. Almanya - 82.777

        9

        5. Fransa - 75.391

        10

        6. Hollanda - 65.366

        11

        7. Portekiz - 63.266

        12

        8. Belçika - 57.750

        13

        9. TÜRKİYE - 47.925

        14

        10. Çekya - 45.025

        15

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

