UEFA ülke puanı güncellendi: Bu hafta Avrupa'da 1 galibiyet, 2 mağlubiyet!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde deplasmanda Norveç temsilcisi Brann'ı 4-0 mağlup etti ve puanını 11'e yükseltti. Samsunspor ise Konferans Ligi'nde sahasında AEK'e 2-1 mağlup oldu ve Konferans Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı. Bu sonuçların ardından Galatasaray ve Samsunspor haftayı puansız kapatırken, Fenerbahçe ülke puanına 400 kazandırdı. Peki, UEFA ülke puan tablosunda son durum ne?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Monaco'ya 1-0 mağlup oldu ve 9 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar, 7. haftada Atletico Madrid'i ağırlayacak.
FENERBAHÇE, DÖRT GOLLE KAZANDI
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann'ı 4-0 mağlup etti ve puanını 11'e yükseltti. Sarı-lacivertliler, 7. haftada Aston Villa'yı konuk edecek.
SAMSUNSPOR FIRSAT TEPTİ
Samsunspor ise Konferans Ligi'nde konuk ettiği AEK'ya 2-1 mağlup oldu ve 10 puanda kaldı. Samsunspor, son haftada Mainz deplasmanına çıkacak.
Temsilcimizin aldığı sonuçların ardından Türkiye'nin ülke puanı da değişti. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
1. İngiltere - 104.005
2. İtalya - 92.017
3. İspanya - 85.562
4. Almanya - 82.777
5. Fransa - 75.391
6. Hollanda - 65.366
7. Portekiz - 63.266
8. Belçika - 57.750