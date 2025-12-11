Torbalı’da miras için aile cinayeti, suçu ağabeye yıkmaya çalıştığı ortaya çıktı

Kan donduran olay 24 Ekim 2025 akşamı Torbalı’da meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ihbar üzerine bir apartman dairesine giden polis ekipleri, korkunç manzarayla karşılaştı.

ANNE BABA VE OĞLU ÖLÜ BULUNDU

Evde anne Hatice Avcı (54) ve baba Şadi Avcı (67) farklı odalarda başlarından vurulmuş halde bulundu. Salon kısmında ise büyük oğulları Mehmet Avcı (33) aynı şekilde silahla vurulmuş haldeydi.

İLK DEĞERLENDİRME CİNAYET-İNTİHAR

İlk değerlendirmelere göre Mehmet Avcı’nın anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiği düşünülüyordu. Ama olay yerine gelen Cinayet Büro dedektifleri daha ilk andan itibaren bazı detaylardan şüphelendi.

ODANIN ŞÜPHELİ HALİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Mehmet Avcı’nın bulunduğu odanın duruşundan ve yerleşimden şüphelenince, İzmir İl Emniyet Müdürü özel bir ekip kurulması talimatı verdi. Cinayet Büro, Suç Analiz Büro ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinden oluşan özel ekip soruşturmaya dâhil edildi.

SAATLERCE GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

4 Günlük Kesintisiz Çalışma: 1200 Saat Kamera, 20 PTS, 60 Kamera İncelendi. İncelenen görüntülerde olaydan önce eve gelen ailenin en küçük oğlunu tespit etti. İzmir merkezde yaşayan ailenin küçük oğlu M.A.’nın görüntülerine ulaşıldı.