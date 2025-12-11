Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Torbalı’da miras için aile cinayeti, suçu ağabeye yıkmaya çalıştığı ortaya çıktı

        Torbalı’da miras için aile cinayeti, suçu ağabeye yıkmaya çalıştığı ortaya çıktı

        İzmir Torbalı'da 1,5 ay önce anne, baba ve oğullarının ölü bulunduğu olayda ilk değerlendirme, "oğul anne ve babayı öldürüp intihar etti" şeklindeydi. Ancak Cinayet Büro dedektiflerinin titiz çalışması, akıllara durgunluk veren bir cinayet planını ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde, ailenin en küçük oğlunun annesini, babasını ve ağabeyini öldürdüğü; mirasa tek başına ulaşmak için cinayeti ağabeyi Mehmet Avcı'nın üzerine yıkmaya çalıştığı belirlendi

        Giriş: 11.12.2025 - 21:40 Güncelleme: 11.12.2025 - 21:59
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Kan donduran olay 24 Ekim 2025 akşamı Torbalı’da meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ihbar üzerine bir apartman dairesine giden polis ekipleri, korkunç manzarayla karşılaştı.

        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu Haberi Görüntüle

        ANNE BABA VE OĞLU ÖLÜ BULUNDU

        Evde anne Hatice Avcı (54) ve baba Şadi Avcı (67) farklı odalarda başlarından vurulmuş halde bulundu. Salon kısmında ise büyük oğulları Mehmet Avcı (33) aynı şekilde silahla vurulmuş haldeydi.

        İLK DEĞERLENDİRME CİNAYET-İNTİHAR

        İlk değerlendirmelere göre Mehmet Avcı’nın anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiği düşünülüyordu. Ama olay yerine gelen Cinayet Büro dedektifleri daha ilk andan itibaren bazı detaylardan şüphelendi.

        ODANIN ŞÜPHELİ HALİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Mehmet Avcı’nın bulunduğu odanın duruşundan ve yerleşimden şüphelenince, İzmir İl Emniyet Müdürü özel bir ekip kurulması talimatı verdi. Cinayet Büro, Suç Analiz Büro ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinden oluşan özel ekip soruşturmaya dâhil edildi.

        SAATLERCE GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

        4 Günlük Kesintisiz Çalışma: 1200 Saat Kamera, 20 PTS, 60 Kamera İncelendi. İncelenen görüntülerde olaydan önce eve gelen ailenin en küçük oğlunu tespit etti. İzmir merkezde yaşayan ailenin küçük oğlu M.A.’nın görüntülerine ulaşıldı.

        KOLONYA PAMUK ALMIŞ

        Olayda kullanılan ve evde bulunan tabancanın üzerindeki tüm parmak izlerinin silindiği tespit edildi. İnanılmaz bir cinayet planı olduğunu düşünen dedektifler saatlerce süren çalışmanın ardından ailenin küçük oğlu M.A,’yı yakın takibe aldı. Elde edilen görüntülerde M.A.’nın olay günü Torbalı’ya geldi market ve işyerlerinden pamuk, kolonya ve eldiven aldığı belirlendi.

        KATİL EN KÜÇÜK OĞLU ÇIKTI

        Yapılan tüm çalışmalarda katil zanlının ailenin en küçük oğlu M.A. olduğu belirlendi. Olayla ilgili yapılan çalışmaların ardından şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        MİRAS İÇİN

        MİRAS İÇİN Dedektiflerin yaptığı çalışmaya göre katil zanlısı önce annesini öldürdü. Ardından babasını eve çağırıp farklı bir odada öldürdü. Son olarak eve gelen ağabeyi Mehmet Avcı’yı salonda vurarak öldürdü. Silahı da ağabeyinin yanına koyarak, ağabeyinin anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiği süsü vermek istedi. Yapılan çalışmada maddi durumu iyi olmayan şüphelinin cinayeti miras için yaptığı değerlendiriliyor.

