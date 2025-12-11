Habertürk
Habertürk
        Tamamlayıcı emeklilik 20 trilyon lira biriktirir - İş-Yaşam Haberleri

        Tamamlayıcı emeklilik 20 trilyon lira biriktirir

        Sigorta Sayfası programında bu hafta Zurich Yaşam ve Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, konuk oldu. BES örneğinde görüldüğü üzere emeklilik sisteminin artık sermaye piyasalarında önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Benli, "Ülkemizdeki bütün politikaları destekleyecek olan kredi-tüketim ilişkisinden tasarruf-yatırım ilişkisine dönmemiz gerekiyor. Bunu ancak sigorta sektörü ile yapabiliriz. Burada Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi çok önemli. Dünya örneklerinde olduğu gibi mevcut yapı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne evrilirse 1,2 ve 3'üncü basamak tamamlanırsa tasarruf ve yatırımda geleceğimiz rakam 20 trilyon lira olacaktır" diye konuştu. 

        Giriş: 11.12.2025 - 10:01 Güncelleme: 11.12.2025 - 10:01
        Zurich Yaşam ve Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, tasarruf sisteminin tamamlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) yanı sıra mutlaka Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin devreye girmesi gerektiğini ifade ederek sistemin eksik olduğunu tüm paydaşların bildiğini ve bu nedenle de çalışma yapıldığını kaydetti. Benli, dünyada da emeklilik sistemlerinin birinci basamak SGK, ikinci basamak zorunlu veya yarı zorunlu, içinde işveren ve devletin katkısının da bulunduğu Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ve sonra gönüllü BES şeklinde dizildiğini dile getirdi.

        Türkiye'de ikinci basamağın eksik olduğunun altını çizen Benli, "İkinci basamak tamamlanmadan sistemin tamamlandığını da söyleyemeyiz. Bugün gönüllü BES ve otomatik katılımda 1,9 trilyon liraya ulaştık. Ama asıl gitmemiz gereken başarı hikayesini Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile yapacağız. Zaten Orta Vadeli Plan'da da var. Bunun için kurumlar çalışıyor. BES örneğinden gördüğümüz üzere sistem artık sermaye piyasalarında önemli bir oyuncu. Ülkemizdeki bütün politikaları destekleyecek olan kredi-tüketim ilişkisinden tasarruf-yatırım ilişkisine dönmemiz gerekiyor. Bunu ancak sigorta sektörü ile yapabiliriz. Burada Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi çok önemli. Dünya örneklerinde olduğu gibi mevcut yapı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne evrilirse 1,2 ve 3'üncü basamak tamamlanırsa tasarruf ve yatırımda geleceğimiz rakam 20 trilyon lira olacaktır. Bunun simülasyonları yapılıyor" diye konuştu.

        REKLAM

        PARA PİYASASINDAN TAHVİL VE HİSSEYE

        BES katılımcılarının emeklilik hayatında olabilecek gelir kaybını önlemek için BES planının bulunduğu fonların iyi yönetilmesi gerektiğini, fonlarda bir sepet oluşturmasının gerekliliğini dile getiren Benli, şunları söyledi: "Yaşa, dönemine ve risk profiline göre farklı olmakla birlikte fonlar arasındaki seçim değişecektir. Bugün faizin yüksek olduğu bir ortamda para piyasası fonları revaçta olurken faiz indirimlerinin başladığı ortamda mutlaka bir sepet yaparak uzun vadeli tahvil bono fonları, Eurobond ile hisse fonlarına talep artacaktır. Jeopolitik riskler sürdükçe insanlar altına talep gösteriyor. Önümüzdeki yıl da uzmanlar altının güçlü devam edeceğini düşünüyor. Sepet yaparken altın mutlaka olmalı ama geçen yıla göre ağırlığı düşürülmeli. Çünkü çok yükseldi."

        REKLAM

        Benli özellikle genç BES yatırımcılarının hisse gibi daha riskli fonları tercih edebileceğini emekliliğe daha az zamanı kalan yatırımcıların ise sabit getirili fonları tercih etmesi gerektiğini söyledi. Benli özellikle her ay alım yapılması dolayısıyla BES yatırımcılarının ortalama maliyetinin daha düşük olduğunu ve kaybetme olasılıklarının da daha az olduğunu vurguladı.

        YATIRIMCI PARA POLİTİKASINI TAKİP ETTİ

        2025'te küresel piyasaların iyimser beklentilere rağmen jeopolitik riskler kaynaklı olumsuzluklarla yüzleştiğini yılsonuna doğru ise yeniden temkinli iyimser hale geldiğini ifade eden Benli, "Türkiye'de de dünyaya benzer ılımlı temkinli beklentiler vardı. Ancak hem küresel jeopolitik gelişmeler hem yurtiçin siyasi gelişmeler yatırımcıların kararlarını etkiledi. Orta uzun vadede 2025 başlarında Merkez Bankası rezervinin azalması hemen arkasından alınan kararlar ile yeniden artışa geçmesi ve yüksek faiz ve para politikaları ile yönetilmesi BES yatırımcıların takip ettiği konular oldu" diye konuştu.

        FAİZ DÜŞÜŞÜ ARTARAK SÜRECEK

        Benli, 2026'da para ve maliye politikalarının uyumlu devam etmesi ve güçlü bir irade olması nedeniyle yatırımcıların rahatladığını vurgulayarak "Merkez Bankası beklenti anketine göre enflasyon 2026 yüzde 30'dan 23'e sonraki yıl da yüzde 17'ye düşeceğini ortaya koyuyor. Bu da enflasyonla mücadelenin geçmiş uygulamalardan yola çıkarak süreceğini gösteriyor. Bu BES yatırımcılarının tercihlerini değiştirecektir. Önümüzdeki yıl Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine artarak devam edeceğini düşünürsek yatırım yapacağımız alanlardaki stratejimiz farklı olacaktır. Şu anda para piyasalarına olan talep enflasyon ve faizin düştüğü ortamda başka fonlara kayacaktır" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        BES FONLARI ENFLASYONU YENDİ

        BES fonlarının bu yıl enflasyonun yüzde 18 üstünde büyüdüğünü son 5 yılda da enflasyonun üstünde getiri sağladığını anlatan Benli "Hem uzun hem kısa vadede BES fonları enflasyonun üstünde reel getiri sağladı" dedi.

        #BES
        #Bireysel Emeklilik Sistemi
        #TASARRUF
        #Zurich Hayat ve Emeklilik
        #Atilla Benli
