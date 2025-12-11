Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.193,88 %-0,40
        DOLAR 42,6138 %0,02
        EURO 49,8520 %-0,03
        GRAM ALTIN 5.777,62 %-0,27
        FAİZ 38,26 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 85,22 %0,70
        BITCOIN 90.037,00 %-2,55
        GBP/TRY 56,9817 %-0,09
        EUR/USD 1,1686 %-0,08
        BRENT 62,19 %-0,03
        ÇEYREK ALTIN 9.446,41 %-0,27
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Başkanı Trump Fed'i eleştirdi: En az iki katı olabilirdi - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Başkanı Trump Fed'i eleştirdi: En az iki katı olabilirdi

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini 25 baz puan düşürme kararını düşük bularak "en az iki katı" indirilebileceğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 07:30 Güncelleme: 11.12.2025 - 07:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "En az iki katı olabilirdi"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trump, Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

        Powell'ı "katı" olarak nitelendiren Trump, faiz oranlarının düştüğünü ancak Powell'ın fazla bir şey yapmadığını öne sürdü.

        Trump, faiz indirimi kararını kastederek, "Oldukça düşük yaptığını söyleyebilirim, en az iki katı olabilirdi" dedi.

        "FAİZ ORANIMIZ ÇOK DAHA DÜŞÜK OLMALI"

        Görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine seçilecek ismi belirlemek için adaylarla görüşmeler yapıp yapmadığı sorulan Trump, Fed'in eski yönetim kurulu üyelerinden Kevin Warsh ile bugün görüşeceğini söyledi.

        Trump, "Ne aradığım konusunda oldukça iyi bir fikrim var. Faiz oranları konusunda dürüst olacak birini arıyorum. Sadece dürüstlük istiyorum, faiz oranımız çok daha düşük olmalı. Faiz oranımız dünyanın en düşük oranları olmalı" diye konuştu.

        Fed, bu yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirmişti.

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Dünya asgari ücreti nasıl belirliyor?
        Dünya asgari ücreti nasıl belirliyor?
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        ABD bir petrol tankerine el koydu
        ABD bir petrol tankerine el koydu
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Aile ve çocuk paketi yolda
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!