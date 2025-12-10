Spor yazarları Galatasaray'ın Monaco maçını değerlendirdi!

Spor yazarları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte yazarların yorumları:

"EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI OSIMHEN"

ÖMER ÜRÜNDÜL: "Galatasaray son bölümde yoğun bir baskı kurdu ama skoru değiştiremeyince iş Atletico Madrid maçına kaldı. Torreira her zamanki gibi başarılıydı. Barış Alper, çok mücadele etti, çok faydalı oldu. En büyük hayal kırıklığı çok iyi marke edilen Osimhen'in düşük performansta kalmasıydı. İlkay ilk devre genelde iyi oynadı ama öyle bir gol kaçırdı ki bu da takıma çok pahalıya mal oldu. Leroy Sane de gücü yetene kadar hem top saklayarak hem de dribblinglerle rakibi oldukça zorlayan isimdi." (Sabah)

REKLAM "MONACO'DAN ÜZGÜN DÖNDÜK" ZEKİ UZUNDURUKAN: "Okan hoca, oyundan düşen takımına hayat vermek için yorulan İlkay'ı kenara alıp, Yunus'u sahaya sürdü. Takımımızın en iyisi Uğurcan Çakır yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi ve yerine Günay girdi. Günay kaleye yeni geçmişti ki, Monaco golü buldu. Balogun kaçırdı kaçırdı, sonunda golü attı. Biz kaçırdık, kaçırdık ama golü atamadık. Futbol şansı yanımızda değildi, aynı zamanda biraz da beceriksizdik. İlk 8 hayalleri kurarak gittiğimiz Monaco'dan üzgün döndük!" (Fotomaç)

"DAR KADRONUN SIKINTI ÇOK NET BELLİ OLDU" LEVENT TÜZEMEN: "Monaco'nun Galatasaray kalesinde yarattığı baskılara Uğurcan çıkana kadar tek başına direndi ancak Abdülkerim-Sanchez ikilisi rakibin ön alan baskısından dolayı oyunu kurmakta zorlandılar. İlkay'ın fiziksel yetersizliği Monaco'nun orta sahada daha etkili olmasını sağladı. Yunus daha erken girebilseydi, Galatasaray'ın orta alan zaafı giderilebilirdi. Osimhen'e arkadaşları yeterince gollük paslar atamadı. Dar kadronun sıkıntısı çok net belli oldu. Oyuna sadece İcardi ve Yunus girebildi. G.Saray, Monaco'da ilk yarı ayağına gelen fırsatları kaçırdı ve kaybetti." (Fotomaç)