Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Spor yazarları Galatasaray'ın Monaco maçını değerlendirdi! - Futbol Haberleri

        Spor yazarları Galatasaray'ın Monaco maçını değerlendirdi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Stade Louis II'de oynanan maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kaybetti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 09:29 Güncelleme: 10.12.2025 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "En büyük hayal kırıklığı..."
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Spor yazarları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

        İşte yazarların yorumları:

        "EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI OSIMHEN"

        ÖMER ÜRÜNDÜL: "Galatasaray son bölümde yoğun bir baskı kurdu ama skoru değiştiremeyince iş Atletico Madrid maçına kaldı. Torreira her zamanki gibi başarılıydı. Barış Alper, çok mücadele etti, çok faydalı oldu. En büyük hayal kırıklığı çok iyi marke edilen Osimhen'in düşük performansta kalmasıydı. İlkay ilk devre genelde iyi oynadı ama öyle bir gol kaçırdı ki bu da takıma çok pahalıya mal oldu. Leroy Sane de gücü yetene kadar hem top saklayarak hem de dribblinglerle rakibi oldukça zorlayan isimdi." (Sabah)

        REKLAM

        "MONACO'DAN ÜZGÜN DÖNDÜK"

        ZEKİ UZUNDURUKAN: "Okan hoca, oyundan düşen takımına hayat vermek için yorulan İlkay'ı kenara alıp, Yunus'u sahaya sürdü. Takımımızın en iyisi Uğurcan Çakır yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi ve yerine Günay girdi. Günay kaleye yeni geçmişti ki, Monaco golü buldu. Balogun kaçırdı kaçırdı, sonunda golü attı. Biz kaçırdık, kaçırdık ama golü atamadık. Futbol şansı yanımızda değildi, aynı zamanda biraz da beceriksizdik. İlk 8 hayalleri kurarak gittiğimiz Monaco'dan üzgün döndük!" (Fotomaç)

        "DAR KADRONUN SIKINTI ÇOK NET BELLİ OLDU"

        LEVENT TÜZEMEN: "Monaco'nun Galatasaray kalesinde yarattığı baskılara Uğurcan çıkana kadar tek başına direndi ancak Abdülkerim-Sanchez ikilisi rakibin ön alan baskısından dolayı oyunu kurmakta zorlandılar. İlkay'ın fiziksel yetersizliği Monaco'nun orta sahada daha etkili olmasını sağladı. Yunus daha erken girebilseydi, Galatasaray'ın orta alan zaafı giderilebilirdi. Osimhen'e arkadaşları yeterince gollük paslar atamadı. Dar kadronun sıkıntısı çok net belli oldu. Oyuna sadece İcardi ve Yunus girebildi. G.Saray, Monaco'da ilk yarı ayağına gelen fırsatları kaçırdı ve kaybetti." (Fotomaç)

        "ACI BİR ŞEKİLDE HİSSETTİK"

        EVREN TURHAN: "Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Monaco deplasmanına çıkarken aslında herkesin bildiği ama dillendirmeye çekindiği bir gerçek vardı: Bu takımın üst üste yaşadığı sakatlıklar, fizik gücünü ve ritmini ciddi bir şekilde aşağıya çekmişti. Bunu Samsun maçında gördük, Monaco'da ise acı bir şekilde yeniden hissettik." (Takvim)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Taksim neden Taksim?
        Taksim neden Taksim?
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Putin: Donbas Rus toprağıdır
        Putin: Donbas Rus toprağıdır