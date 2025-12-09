Habertürk
        Haberler Dünya Putin: Donbas Rusya'nın bir parçasıdır | Dış Haberler

        Putin: Donbas Rusya'nın bir parçasıdır

        Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için diplomatik çabalar sürerken, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas bölgesi konusunda fikir ayrılıkları bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'ın Rusya'nın bir parçası olduğunu söylerken, bunu tarihsel bir gerçeklik olarak nitelendirdi.

        Giriş: 09.12.2025 - 20:23 Güncelleme: 09.12.2025 - 20:36
        Putin: Donbas Rus toprağıdır
        ABD yönetiminin, Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için hazırladığı 28 maddelik barış planını sunmasıyla yeniden hızlanan diplomatik çabalar sürüyor.

        Henüz üzerinde bir anlaşma sağlanamayan konuların başında ise Donbas bölgesi geliyor.

        Ukrayna yönetimi, Donbas'ı bırakmayacaklarını beyan ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'ın her zaman Rusya'nın bir parçası olduğunu dile getirdi. Putin, bunun "tarihsel bir gerçeklik" olduğunu belirtti.

        Sovyetler Birliği'nin kuruluşunda alınan ilk kararda Donbas'ın Rusya'ya ait olarak belirtildiğini ifade eden Putin, daha sonra alınan kararda ise Donbas'ın Ukrayna'ya verildiğini hatırlattı.

        Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Ukrayna'dan aldıkları toprakların her zaman Rusya'nın bir parçası olduğunu söyledi.

        "HEMFİKİR DEĞİLİZ"

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donbas konusunda ABD, Rusya ve Ukrayna arasında görüş farklılıkları olduğunu ifade etmişti.

        Bloomberg'e konuşan Zelenskiy, "ABD, Rusya ve Ukrayna’nın kendilerine ait vizyonları var. Donbas konusunda hemfikir değiliz." dedi.

        LONDRA'DAKİ LİDERLER ZİRVESİ

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün Londra'da bir araya gelmişti.

        Ukrayna Savaşı'nı görüşen liderler, Kiev için güçlü güvenlik garantilerinin gerekliliğini işaret etmişti.

        Görüşmesi sonrası açıklamada bulunan Macron, "Ukrayna, Rusya'nın saldırganlığına istisnai bir cesaretle göğüs germeye devam ediyor.

        Ukrayna, adil ve kalıcı barış için desteğimize ve bağlılığımıza güvenebilir. ABD ve Avrupa tarafından uygulanan son yaptırımlar Rus ekonomisini zayıflatıyor. Bu çabayı sürdürmeli ve baskıyı devam ettirmeliyiz." diye konuşmuştu.

        *Fotoğraf: EPA/SERGEI ILNITSKY, temsilidir

