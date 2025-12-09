TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor

TÜİK'te, TÜFE temel yıl güncellenmesi ve hesaplama sisteminde yapılacak değişikliklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kurumun uzmanları, yeni yılda değişecek enflasyon hesaplamasını anlattı.

Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda, üye ülkelerin tamamında Ocak 2026'dan itibaren TÜFE temel yılı, "2025=100" olarak güncellenecek. Bu değişiklik, tüm AB üyesi ülkeler için zorunlu olacak.

TÜFE ağırlık yapısı, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından belirlenen metodolojik dönüşümün bir parçası olarak, ulusal hesaplar verilerinin birincil kaynak kabul edildiği yapıya geçecek. Yeni TÜFE serisinde ise grup düzeyindeki ağırlıklar, hanehalkı tüketim eğilimlerini daha kapsamlı ve güncel biçimde yansıtan ulusal hesaplar hanehalkı nihai tüketim harcamaları verilerinden elde edilecek. Alt düzey ağırlıklar ise hanehalkı bütçe anketi ile belirlenmeye devam edecek.

MANŞET ENFLASYON GÖSTERGELERİ DEĞİŞMEYECEK

"2003=100" baz yılından, "2025=100" baz yılına geçiş endeksinin seviyesi, 2025 yılının ortalama endeksine göre normalize edilecek. Aylık ve yıllık değişim oranları, aynı kalacak. Enflasyon oranı, hiçbir yıl ve ay içinde değişmeyecek. "2003=100" temel yılı dönemine ait manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak, yalnızca bazı alt endekslerde sınıflama değişiminden kaynaklı farklılıklar görülebilecek.