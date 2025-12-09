Habertürk
        Adalet Bakanı Tunç'tan adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor

        Adalet Bakanı Tunç'tan adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli emanet bürolarında yaşanan soygun olayları hakkında soruşturmaların devam ettiğini bildirerek, "Bu kasaların tek bir anahtarla açılmaması lazım. Bu konuda adliyelerde bu noktada alınması gereken tedbir varsa, bankalardaki sistemin aynısı adliyelerde de uygulanabilir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 13:34 Güncelleme: 09.12.2025 - 13:34
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürolarında yaşanan hırsızlıklara ilişkin, "Bu kasaların tek bir anahtarla açılmaması lazım. Bu konuda adliyelerde bu noktada alınması gereken tedbir varsa, bankalardaki sistemin aynısı adliyelerde de uygulanabilir. Bunu araştırıyoruz." dedi.

        Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürolarında yaşanan hırsızlıklar sonrası alınacak önlemlere" ilişkin soru üzerine Tunç, soruşturmaların devam ettiğini, ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş süreci başlattıklarını söyledi.

        Bakan Tunç, soruşturmalarla ilgili adli emanete alınan depolardaki delillerin saklanmasının önemli olduğunu, bu konuda mevzuat ya da uygulamadan kaynaklanan zafiyetler varsa süratle giderilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

        Büyükçekmece Başsavcılığınca 10 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını ve kırmızı bültenle ilgili çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:

        "Soruşturmayı etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bundan sonra bu tür olayların tekrarlanmaması bakımından da gerek mevzuat gerek uygulama ile ilgili ne tür tedbirler alınması gerekiyorsa bunları da etkin bir şekilde almak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Burada adli emanetlerle ilgili herhangi bir olaya fırsat verilmemesi lazım. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Gerekli tespitler önümüzdeki süreç içerisinde ortaya çıkacak. Adli emanetlerle ilgili depolarda saklanan ürünlerin nasıl saklanacağı, denetimlerin nasıl olacağı, yönetmelikte belirlenmiş, bu yönetmelik gereğince Cumhuriyet Başsavcılıklarının belli aralıklarla rutin denetimleri var. Yönetmelikten kaynaklanan bir sıkıntı varsa bunun süratle çözümlenmesi gerekiyor."

        Bir gazetecinin, "Adli emanetlere bankalardaki sistemin benzerini getireceğiz" açıklamasını anımsatması üzerine Tunç, "Değerli eşyaların korunması daha muhkem bir depo ve kasalarda korunması lazım. Bu kasaların tek bir anahtarla açılmaması lazım. Bu konuda adliyelerde bu noktada alınması gereken tedbir varsa, bankalardaki sistemin aynısı adliyelerde de uygulanabilir. Bunu araştırıyoruz." yanıtını verdi.

        Tunç, "Çözüm sürecine ilişkin Meclis'le istişare halinde misiniz? Yasal düzenlemelerini ne zaman bekleyelim?" sorusunu ise "Meclis komisyonu raporunu hazırlayacak, raporda ortaya çıkacak görüşler doğrultusunda gerek yasama gerek idari uygulamalarla ilgili atılması gereken ne adım varsa Meclis bize yol gösterecek." diye yanıtladı.

        "Yeni yıldan sonra mı olur?" sorusu üzerine Tunç, "Raporun sonucuna göre." ifadesini kullandı.

