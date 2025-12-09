Habertürk
        Haberler Sağlık KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti | Sağlık Haberleri

        KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti

        Erzurum'da Horasan Devlet Hastanesi'nin acil servisine solunum sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle müracaat eden KOAH hastası Cumhur Tunç'a (68), hakaret edip, tedavi uygulamadığı iddia edilen, yanındaki oğluna kalem fırlattığı görülen Dr. K.Z.M.'ye aylık kesme cezası verilerek görev yeri değiştirildi. Dr. K.Z.M., ceza sonrası görevinden istifa etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 12:18 Güncelleme: 09.12.2025 - 12:19
        KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti
        Olay, 16 Mayıs günü Horasan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlçede yaşayan yüzde 95 engelli KOAH hastası Cumhur Tunç, solunum sıkıntısı yaşayınca oksijen tedavisi için Horasan Devlet Hastanesi'nin acil servisine müracaat etti. Küçük oğluyla birlikte acile gelen Cumhur Tunç'un evrakını dolduran Dr. K.Z.M., 'Öksürüğün var mı? Evde makine kullanıyor musun? Göğüs ağrın falan yok değil mi? Şeker hastalığın var mı? Kaç kilosun? İlaç kullanıyor musun?' şeklinde sorular yöneltti.

        "CEVAP VERMEK İSTEMİYORSAN BEKLERSİN"

        Doktorun sorularını oğlu yardımıyla cevaplandıran Cumhur Tunç, el işaretiyle oksijene ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine doktor K.Z.M., "Amca ben sormadan sana ilaç başlayamam. Beni bir dinle. Önce beni dinleyeceksin" deyince Tunç, "Ben KOAH hastasıyım. Bana hava ver" dedi.

        Dr. K.Z.M. bu kez "Cevap vermek istemiyorsan beklersin. Bu nasıl bir şey. Oyun mu oynuyorum ben burada. 'Sana bekleyeceksin' diyorum. Soru soruyorum sana, ona göre tedavine başlayacağım" diye konuştu.

        Tartışmanın büyümesiyle iddiaya göre; Dr. K.Z.M., hasta ile oğluna hareket etti. Hastanın oğlu da karşılık verince araya güvenlik görevlileri girdi. Daha sonra hasta ile oğlu, olay yerinden uzaklaştırıldı.

        Hastaya bağırdı oğluna kalem fırlattı! O doktora soruşturma!
        Hastaya bağırdı oğluna kalem fırlattı! O doktora soruşturma!

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

        Tunç ailesi, acil serviste yaşanan olay sonrası Horasan Adliyesi'ne Dr. K.Z.M. hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın sürdüğü olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 16 Mayıs saat 14.20 sıralarında yaşanan olayın anbean kaydedildiği görüntüler, soruşturmaya delil olarak sunuldu. Görüntülerde; doktorun hasta yakınına kalem fırlattığı anlar da yer aldı.

        MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

        Görüntülerin yayınlanmasından sonra Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi. İnceleme sonucunda Sağlık İl Müdürlüğü, doktor K.Z.M. hakkında aylıktan kesme cezası uygulayarak görev yerini de Karayazı ilçesi olarak değiştirdi. Disiplin cezası sonrası doktor K.Z.M., görevinden istifa ederek Horasan ilçesinden ayrıldı.

