KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti

Olay, 16 Mayıs günü Horasan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlçede yaşayan yüzde 95 engelli KOAH hastası Cumhur Tunç, solunum sıkıntısı yaşayınca oksijen tedavisi için Horasan Devlet Hastanesi'nin acil servisine müracaat etti. Küçük oğluyla birlikte acile gelen Cumhur Tunç'un evrakını dolduran Dr. K.Z.M., 'Öksürüğün var mı? Evde makine kullanıyor musun? Göğüs ağrın falan yok değil mi? Şeker hastalığın var mı? Kaç kilosun? İlaç kullanıyor musun?' şeklinde sorular yöneltti.

"CEVAP VERMEK İSTEMİYORSAN BEKLERSİN"

Doktorun sorularını oğlu yardımıyla cevaplandıran Cumhur Tunç, el işaretiyle oksijene ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine doktor K.Z.M., "Amca ben sormadan sana ilaç başlayamam. Beni bir dinle. Önce beni dinleyeceksin" deyince Tunç, "Ben KOAH hastasıyım. Bana hava ver" dedi.

Dr. K.Z.M. bu kez "Cevap vermek istemiyorsan beklersin. Bu nasıl bir şey. Oyun mu oynuyorum ben burada. 'Sana bekleyeceksin' diyorum. Soru soruyorum sana, ona göre tedavine başlayacağım" diye konuştu.

Tartışmanın büyümesiyle iddiaya göre; Dr. K.Z.M., hasta ile oğluna hareket etti. Hastanın oğlu da karşılık verince araya güvenlik görevlileri girdi. Daha sonra hasta ile oğlu, olay yerinden uzaklaştırıldı.