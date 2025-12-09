CANLI | TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

İşte açıklamaları:

"ŞANSLI KURALAR ÇEKTİK"

"5 gündür ABD'deyiz. 24 yıldır katılamadığımız Dünya Kupası'na play-offlar için şanslı kuralar çektik, orada da Cenab-ı Allah'ın yardımıyla gruplardan rahat çıkabileceğimiz takımlar geldi. Tabii rahatlamadan çalışmamız gerekiyor ama umudumuz daha çok arttı."

"ŞANSLI KURALAR ÇEKTİK"

"5 gündür ABD'deyiz. 24 yıldır katılamadığımız Dünya Kupası'na play-offlar için şanslı kuralar çektik, orada da Cenab-ı Allah'ın yardımıyla gruplardan rahat çıkabileceğimiz takımlar geldi. Tabii rahatlamadan çalışmamız gerekiyor ama umudumuz daha çok arttı."

"KİŞİSEL DAVALAR, MİLLİ DUYGULARIN ÖNÜNE GEÇMEMELİ"

"Güzide takımlarımız Avrupa'da mücadele ederken nasıl gurur duyduysak, tüm takımlar söz konusu milli takımken aynı duyguyu yaşamalarını diliyorum. Kişisel davalar, milli duyguların önüne geçmemeli."

🎙️ TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Hakem camiasına destek verilmeli. Kişisel çıkar uğruna köstek olunmamalı. pic.twitter.com/MBfhkgfm0B — HT Spor (@HTSpor) December 9, 2025

"BİZİ ESKİ YÖNETİMLERLE KARIŞTIRMASINLAR"

"Biz 3-5 sene daha kalalım düşüncesinde değiliz. Seçime 12 gün kala karar verdik, Cenab-ı Allah bu kutsal görevi nasip etti. Bu kadar kısa sürede bu kadar değerli insan bir araya geldiyse Cenab-ı Allah bize bir görev biçti diye oldu. İlkemiz şeffaf, adaletli ve herkese eşit mesafede olmaktı. Bugüne kadar başardık, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz bu camia güçlü, şu güçlü diye onlarla geçinelim de 3 gün fazla kalalım düşüncesinde değiliz. Biz görüştüğümüzde ne kadar şeffaf olduğumuzu alt liglerdeki kulüp başkanları defalarca anlattı. Kapımız herkese açık. 3. Lig'in sonundaki takımla, Süper Lig'in başındaki takımın arasında hiçbir zaman fark olmadı, hepsine aynı değeri verdik, vermeye devam edeceğiz."

"AMACIMIZ TÜRK FUTBOLUNA HİZMET ETMEK" "Amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Edemeyeceğimizi anladığımız anda burada durma niyetimiz yok. Yıllardır Türk futbolun sorunları kapı arkasına süpürgeyle atıldı. Öyle rezil kararlar alındı ve suçlar örtbas edildi ki buradaki sorunların yegane sorumlusu, bu iradesizlikti. Biz arkadaşlarımızla ve toplum desteğiyle beraber yarınlar için temiz futbolu bırakma sorumluluğu taşıyoruz." "SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM" "Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar, güzide kulüplerimizin alınteriyle sahada emeklerinin karşılığını alması, ahlaklı futbol için. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, iradesi Türk futbolunun temizlenmesi adına." "SPORTİF OLARAK BAKIP ONA GÖRE CEZALAR VERİYORUZ" "Biz sportif olarak bakıp ona göre cezalar veriyoruz, İstanbul Başsavcımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Cesur, cesaretli ve titiz şekilde Türk futbolunun illegal yönden bulaştığı bataklıktan kurtulması için verdiği mücadeleden dolayı..." "BUNUN VEBALİ VAR" "Üzülerek görüyorum, operasyonlar derinleştikçe Türk futbol ailesinde bir panik havası esiyor. Bunu yüce Türk milleti görüyor. Konuşmalara, tavırlara yansıyor. Nereye yansırsa yansının girdiğimiz bu yolda, Peygamber Efendimiz'in sözü var 'Kızım Fatıma da olsa kolunu keserim' diye. Kayrılan oluyor mu diye sözler var, bunun vebali var. Görevli arkadaşlara 'Tırnak kadar müsamaha göstermeyeceksiniz, tırnak kadar adaletsiz davranmayacaksınız' diye."

"BİZ TARİHİN EN ŞEFFAF, EN ADİL YÖNETİMİYİZ" "Engellemeler söz konusu olursa taviz vermeden bu koltuklardan kalkacak kadar iradeye sahibiz yönetim kurulu olarak. Kişisel olarak Cenab-ı Allah nasip etti Türk futbolunu yönetiyoruz. Bizim güzide kulüplerle kavgamız olmaz, etik olarak yakışmaz. Biz bir kulüp değiliz. Futbol ailesini yönetiyoruz, bu görevi de futbol ailesi verdi. Futbol ailesinin içinde kavga etmesini tasvip etmiyoruz. Biz tarihin en şeffaf, adil yönetimiyiz. Kapımız açık. Gelen herkes de aynı hoşgörüyle, titizlikle tarafsız yaklaşımımız var. Gelenler de buradan memnun ayrılıyor." DERBİDEKİ POZİSYON "Galatasaray Başkanı ve başkanvekili bize geldiler, görüştüler. Dursun ağabey derim ben ona. Abdullah bey için kardeşim derim. Mutlu bir şekilde buradan ayrıldık. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta 1 pozisyon var, hakem arkadaşım sarı kart göstermemiş. Orada serzenişte bulunması gereken Fenerbahçe, Fenerbahçe sekiz kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş ama algıyla yönlendirmeyle iş yapılamayacağını kulüplerimizin öğrenmesi lazım. Galatasaray-Trabzonspor maçından bir görüntü gösterdim onlara. O maçta. Zubkov'a yapılan hareket çok daha sert bir hareketti."

"ARDA'NIN POZİSYONUYLA YASİN KOL'UN POZİSYONU BİR DEĞİL" “Talihsiz açıklamalar... Hakem Trabzon bölgesinin hakemi olduğu için Fenerbahçe - Galatasaray maçının berabere bitmesi için uğraşmış. Okan Buruk, Arda Kardeşler'in günahı neydi diyor. Arda'nın pozisyonuyla Yasin Kol'un pozisyonu bir değil. Arda Kardeşler'in hakemliği geçen sene Beşiktaş - Galatasaray maçında benim için bitmişti zaten. Galatasaray camiasının sağ duyulu insanlarına ve taraftarlarına saygı duyuyorum. Beşiktaş - Galatasaray maçında iki takım taraftarının da beni ayakta alkışladığını unutamıyorum. O gün nasılsak bugün de öyleyiz.” "BUGÜN BENİM MONACO'DA OLMAM LAZIMDI" "Galatasaray'ın maçı öncesinde niye kulüp isminden bahsettiniz diyebilirler. Ama biz kura çekiminde milli duyguları yaşayamadık o günkü açıklamalardan dolayı. Bugün benim Monaco'da olmam lazımdı. Bugün üstün başarılar diliyorum. Monaco'yu yenip geleceklerine sonsuz inancım var." "YANLIŞ YAPARSANIZ BASKI YAPILIR" "Bize baskı yapılmayacağını kamuoyu çok iyi biliyor. Yanlış yaparsanız baskı yapılır. Allah bizim hakkımızda hangi hesabı yapıyorsa kalbimize verecektir. Biz Türk futbol ailesine layıkıyla hizmet edemeyeceğimiz anladığımız anda görevi bırakırız. O irade de bizde var. Bizimle konuşurken insanlar kuzu gibi ama kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar. izim de vereceğimiz cevap elbet var."