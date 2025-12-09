Habertürk
        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi | SON DAKİKA HABERİ

        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi?

        Gaziantep'te, yol kenarındaki araçlara çarparak 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan TIR'ın şoförü 28 yaşındaki Mehmet Acet hakkında, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kazada iki bacağını kaybeden fitness eğitmeni 25 yaşındaki İrem Karatutlu, şoför için istenen cezanın az olduğunu belirterek, "Benim iki bacağım ve bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 08:21 Güncelleme: 09.12.2025 - 09:36
        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi?
        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza, 26 Temmuz’da TAG Otoyolu’ndaki Aslanlı Tüneli çıkışında meydana geldi. Mehmet Acet (28) yönetimindeki TIR, tünel içerisinde arızalandı.

        ÖNÜNDEKİ ARAÇLARI 600 METRE SÜRÜKLEDİ

        DHA'daki habere göre Acet’in arızayı kontrol etmek için araçtan indiği sırada TIR birden hareket etti. Sürücüsüz TIR, tünel çıkışında park halindeki oto kurtarıcı ile motosikletlere çarptı. TIR, önüne kattığı araçları yaklaşık 600 metre sürükledi.

        EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE BACAKLARINI KAYBETTİ

        Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Mesut Karslıoğlu (78) hayatını kaybetti. İrem Karatutlu (25) ile Ali Demirci de yaralandı.

        26 Temmuz 2024’te evlendiği Kadir Karatutlu ile 1’inci evlilik yıl dönümünü kutlamak için katıldıkları Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen motosiklet festivalinden dönen İrem Karatutlu, diz altından iki bacağını kaybetti.

        "AĞIR İHMAL VE İHLAL VAR"

        Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında TIR şoförü Mehmet Acet tutuklanarak, cezaevine konuldu. Kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda Acet’in ağır ihmal ve ihlali olduğu belirtildi. Soruşturma sonunda tutuklu sanık Mehmet Acet hakkında ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

        PROTEZ BACAKLARIYLA HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

        Kahramanmaraş’ta yaşayan ve evlilik yıl dönümünde yaşadığı kaza ile bacaklarını kaybeden İrem Karatutlu, protez bacakları ile hayata tutunmaya çalışıyor. En büyük destekçisi eşi Kadir Karatutlu’yla birlikte çok sevdiği işi fitness eğitmenliğine devam etmek isteyen Karatutlu, 5 aydır uzak kaldığı spor salonuna kavuştu. Antrenmanlarına başlayan İrem Karatutlu, protez bacaklarıyla yeni hayatına adapte olmaya çalıştığını söyledi.

        "PROTEZLERİMLE KALDIĞIM YERDEN DEVAM EDİYORUM"

        En mutlu gününde kabusu yaşadığını ve o günü asla unutmadığını söyleyen İrem Karatutlu, “Evlilik yıl dönümümüzde, bir trafik kazasında TIR’ın altında bacaklarım kalmıştı. Bu süreçte protezle devam ediyorum. Kazadan önce ben zaten fitness eğitmeniydim. Bundan sonra da devam ediyorum çünkü benim hayallerim vardı. Bu şekilde protezlerimle kaldığım yerden devam edeceğim. Yaklaşık 2 hafta önce protezim takıldı, şu an geçici protezdeyim kalıcı proteze geçeceğim. Bastonlarla yürümüyorum artık. Antrenmanlara, spor yapmaya başladım” diye konuştu.

        "TAHMİNİMCE 3-5 YIL YATACAK"

        Kendisini ömür boyu protez bacaklara mahkum eden TIR şoförü için istenen cezanın az olduğunu belirten Karatutlu, “Tahminimce 3-5 yıl hapis yatacak. Kendi bacaklarımı TIR’ın altında kaybettim ama 1 kişi de vefat etti bizim kazada. Bunun ederi bu kadar olmamalı. İnsan canı bu kadar ucuz değil. TIR şoförü yaklaşık 3-4 yıl sonra cezaevinden çıkacak ve hayatına devam edecek ama ben ömür boyu bu şekilde kalacağım. Adalet bunun neresinde. Benim iki bacağımın ve bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Ben adalet istiyorum” ifadelerini kullandı.

        "YÜZDE 100 KUSURLU AMA 'TAKSİRLİ' SUÇLA YARGILANIYOR"

        Kadir Karatutlu ise bir kaza ile hayatlarının altüst olduğunu belirterek, “Bu kazada sürücü yüzde 100 kusurlu olmasına rağmen taksirli suçla yargılanıyor. Bu adil bir şey değil. Bu kazada bir can ile eşimin iki ayağı gitti. Bu kadar ucuz olmamalı insanın hayatı. Kazaya sebep olan suçlu 3-5 yıl cezaevinde yatacak ve hayatına kaldığı yerden devam edecek ama eşim ve ben sürekli bunu yaşayacağız. Artık ömrümüz boyunca eşimin iki ayağı olmayacak ve bunu hiçbir güç yerine getirmeyecek. Biz adalet istiyoruz, bu suçun cezası bu kadar hafif olmamalı” dedi.

