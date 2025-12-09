Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Monaco karşısında zafer peşinde: İşte muhtemel 11'ler! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Monaco karşısında zafer peşinde: İşte muhtemel 11'ler!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında bu akşam Monaco'ya konuk olacak. Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde altıncı haftaya 9 puanla 14. sırada girdi. Monaco ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.12.2025 - 10:02 Güncelleme: 09.12.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında bu akşam deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.

        Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.

        Dördüncü hakemliğini Allard Lindhout'un yapacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Belçika'dan Bram Van Driessche olacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

        GALATASARAY, 5. HAFTAYI 9 PUANLA KAPATTI

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde altıncı haftaya 9 puanla 14. sırada girdi.

        REKLAM

        Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başladığı "Devler Ligi" serüveninde sırasıyla sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, beşinci hafta maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.

        Yaptığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 9 puan toplayan "Cimbom" ilk 8 hedefindeki iddiasını sürdürdü. Haftaya 14. sırada giren Galatasaray, Fransa Ligi temsilcisini mağlup ederek iddiasını güçlendirmeye çalışacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Osimhen

        GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER

        Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Kaan Ayhan, Union Saint-Gilloise müsabakasında kırmızı kart göre Arda Ünyay ile Türkiye'deki bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş da Monaco'ya karşı mücadele edemeyecek.

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Samsunspor mücadelesinde sakatlanan Mario Lemina'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek.

        Monaco'da ise sakatlıkları bulunan Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saatinde belli olacak. Bu sezon resmi maçlarda altışar golü olan Fati ile Balogun ile ikişer kez fileleri havalandıran Ilenikhena ve Dier'in forma giyememesi Galatasaray savunmasını bir nebze de olsa rahatlatacak.

        REKLAM

        OSIMHEN GOL SERİSİNİ SÜRMEYE ÇALIŞACAK

        Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçın tamamında fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, gol serisini uzatmaya çalışacak.

        Galatasaray formasıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı. İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi.

        Bu sezon "Devler Ligi"nde 6 golü bulunan Victor Osimhen, 8 maçlık seride toplamda 12 kez rakip fileleri sarstı.

        SANE'NİN PERFORMANSI YÜKSELİYOR

        Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, takımının hücumdaki en önemli ayaklarından biri olacak.

        Bu sezon kadroya katılan Sane, Süper Lig'de 15 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Son 2 lig maçını boş geçmeyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz gol katkısı vermedi.

        Alışma sürecini atlatan ve son haftalarda hücumdaki etkili performansıyla öne çıkan Sane, Monaco karşısında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile rakip kalede gol arayacak.

        REKLAM

        MONACO İSTİKRARLI PERFORMANS SERGİLEYEMEDİ

        Fransa Ligi temsilcisi Monaco, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor.

        Belçikalı genç teknik direktör Sebastien Pocognoli'nin çalıştırdığı kırmızı-beyazlı ekip, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 5 maçında 1 galibiyet, 4 yenilgi gören Monaco, 25 puanla lider Lens'in 11 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.

        Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. "Devler Ligi"ne Club Brugge (4-1) yenilgisiyle giren Monaco, ardından sırasıyla Manchester City (2-2) ve Tottenham (0-0) ile berabere kaldı. Dördüncü haftada Bodo/Glimt'i (1-0) yenen kırmızı-beyazlılar, son hafta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi takımlarından Pafos (2-2) ile berabere kalarak sürpriz bir puan kaybı yaşadı.

        Kırmızı-beyazlılar, topladığı 6 puanla 23. sırada kendisine yer buldu.

        II. LOUIS STADI'NDA TARİHİ ZAFER

        Galatasaray için Monaco'nun iç saha maçlarını oynadığı II. Louis Stadı'nın çok büyük bir önemi bulunuyor.

        REKLAM

        Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 2000'de UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürerek şimdiye kadar tekrarlanamayan büyük bir zafer elde etti.

        "Cimbom" 25 Ağustos 2000'de II. Louis Stadı'da yapılan UEFA Süper Kupa maçında İspanya'nın Real Madrid takımını 2-1 mağlup etti.

        MONACO İLE 7. MAÇ

        Galatasaray, Monaco ile tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 kez karşı karşıya geldi.

        İki takım arasında 1989 ile 2000 arasında yapılan 6 karşılaşmanın 2'sini sarı-kırmızılı ekip, 3'ünü Fransız temsilcisi kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 7 gole, Monaco 12 golle karşılık verdi.

        Galatasaray, deplasmanda Monaco ile yaptığı 3 müsabakada 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. İki ekip arasındaki ilk randevu olan 1 Mart 1989'daki maçı 1-0 kazanan "Cimbom" sonrasındaki mücadeleleri 3-0 ve 4-2'lik skorlarla kaybetti.

        DEVLER LİGİ'NDE 163. RANDEVU

        Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 163. kez sahne alacak.

        REKLAM

        UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 127 kez mücadele etti.

        Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 44 galibiyet, 39 beraberlik ve 79 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 172 kez sarsan sarı-kırmızılılar, kalesinde 270 gol gördü.

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

        AVRUPA'DA SON 15 MÜSABAKANIN 11'İNİ KAYBETMEDİ

        Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 15 müsabakanın 11'inde mağlubiyet yüzü görmedi.

        Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 5'i ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 15 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yaşandı... Park yeri için öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı... Park yeri için öldürdü!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi?
        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi?
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Kocam tarafından darp edildim"
        Trump'tan Meksika'ya 'su vergisi' tehdidi
        Trump'tan Meksika'ya 'su vergisi' tehdidi
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Göle ateş açtı yakalandı
        Göle ateş açtı yakalandı
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        "Zorlandığım bir dönem!"
        "Zorlandığım bir dönem!"
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!