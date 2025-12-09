Galatasaray, Monaco karşısında zafer peşinde: İşte muhtemel 11'ler!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında bu akşam deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.

Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.

Dördüncü hakemliğini Allard Lindhout'un yapacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Belçika'dan Bram Van Driessche olacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

GALATASARAY, 5. HAFTAYI 9 PUANLA KAPATTI Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde altıncı haftaya 9 puanla 14. sırada girdi. REKLAM Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başladığı "Devler Ligi" serüveninde sırasıyla sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, beşinci hafta maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu. Yaptığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 9 puan toplayan "Cimbom" ilk 8 hedefindeki iddiasını sürdürdü. Haftaya 14. sırada giren Galatasaray, Fransa Ligi temsilcisini mağlup ederek iddiasını güçlendirmeye çalışacak. MUHTEMEL 11'LER Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Osimhen

GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Kaan Ayhan, Union Saint-Gilloise müsabakasında kırmızı kart göre Arda Ünyay ile Türkiye'deki bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş da Monaco'ya karşı mücadele edemeyecek. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Samsunspor mücadelesinde sakatlanan Mario Lemina'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek.

Monaco'da ise sakatlıkları bulunan Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saatinde belli olacak. Bu sezon resmi maçlarda altışar golü olan Fati ile Balogun ile ikişer kez fileleri havalandıran Ilenikhena ve Dier'in forma giyememesi Galatasaray savunmasını bir nebze de olsa rahatlatacak. REKLAM OSIMHEN GOL SERİSİNİ SÜRMEYE ÇALIŞACAK Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçın tamamında fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, gol serisini uzatmaya çalışacak. Galatasaray formasıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı. İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi. Bu sezon "Devler Ligi"nde 6 golü bulunan Victor Osimhen, 8 maçlık seride toplamda 12 kez rakip fileleri sarstı.

SANE'NİN PERFORMANSI YÜKSELİYOR Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, takımının hücumdaki en önemli ayaklarından biri olacak. Bu sezon kadroya katılan Sane, Süper Lig'de 15 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Son 2 lig maçını boş geçmeyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz gol katkısı vermedi. Alışma sürecini atlatan ve son haftalarda hücumdaki etkili performansıyla öne çıkan Sane, Monaco karşısında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile rakip kalede gol arayacak.

REKLAM MONACO İSTİKRARLI PERFORMANS SERGİLEYEMEDİ Fransa Ligi temsilcisi Monaco, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Belçikalı genç teknik direktör Sebastien Pocognoli'nin çalıştırdığı kırmızı-beyazlı ekip, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 5 maçında 1 galibiyet, 4 yenilgi gören Monaco, 25 puanla lider Lens'in 11 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor. Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. "Devler Ligi"ne Club Brugge (4-1) yenilgisiyle giren Monaco, ardından sırasıyla Manchester City (2-2) ve Tottenham (0-0) ile berabere kaldı. Dördüncü haftada Bodo/Glimt'i (1-0) yenen kırmızı-beyazlılar, son hafta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi takımlarından Pafos (2-2) ile berabere kalarak sürpriz bir puan kaybı yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, topladığı 6 puanla 23. sırada kendisine yer buldu.

II. LOUIS STADI'NDA TARİHİ ZAFER Galatasaray için Monaco'nun iç saha maçlarını oynadığı II. Louis Stadı'nın çok büyük bir önemi bulunuyor. REKLAM Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 2000'de UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürerek şimdiye kadar tekrarlanamayan büyük bir zafer elde etti. "Cimbom" 25 Ağustos 2000'de II. Louis Stadı'da yapılan UEFA Süper Kupa maçında İspanya'nın Real Madrid takımını 2-1 mağlup etti. MONACO İLE 7. MAÇ Galatasaray, Monaco ile tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında 1989 ile 2000 arasında yapılan 6 karşılaşmanın 2'sini sarı-kırmızılı ekip, 3'ünü Fransız temsilcisi kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 7 gole, Monaco 12 golle karşılık verdi. Galatasaray, deplasmanda Monaco ile yaptığı 3 müsabakada 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. İki ekip arasındaki ilk randevu olan 1 Mart 1989'daki maçı 1-0 kazanan "Cimbom" sonrasındaki mücadeleleri 3-0 ve 4-2'lik skorlarla kaybetti.