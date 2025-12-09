Habertürk
        Trump'ın damadı Kushner'in, Paramount'un Warner Bros'u satın alma teklifinde yer aldığı belgelere yansıdı - Teknoloji Haberleri

        Trump'ın damadı Kushner'in, Paramount'un Warner Bros'u satın alma teklifinde yer aldığı belgelere yansıdı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in yönettiği özel sermaye şirketi Affinity Partners'ın, medya ve eğlence şirketi Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi devralmaya yönelik teklifine dahil olduğu belgelere yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 13:40 Güncelleme: 09.12.2025 - 13:40
        Axios'un haberine göre, Paramount'un ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu resmi teklif dokümanında, Kushner'in şirketinin de bulunduğu görülüyor.

        Belgeye göre, Affinity Partners'ın yanı sıra bazı Körfez ülkelerinin varlık fonları da teklifte yer alıyor. Ancak bu kuruluşlar, Paramount'un teklifi duyurduğu basın açıklamasında anılmamıştı.

        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi? Haberi Görüntüle

        Kushner daha önce oyun devi Electronic Arts'ın (EA) 55 milyar dolarlık devralma sürecinde rol oynamıştı.

        Paramount'un başında, Trump'ın destekçilerinden ve İsrail'e desteğiyle bilinen milyarder iş insanı Larry Ellison'ın oğlu David Ellison bulunuyor.

        Trump, dün, damadı Kushner'in Paramount'un teklifine verdiği desteğin kararını etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruya "Bilmiyorum, onunla bu konu hakkında hiç konuşmadım. Gazze için çaba gösteriyor, bu onun öncelikli meselesi" şeklinde yanıt vermişti.

        PARAMOUNT'TAN NETFLİX'İN SATIN ALMA HAMLESİNE KARŞI ADIM

        Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

        Trump, Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşmasının "bir süreçten geçmesi gerektiğini" ve karara kendisinin de dahil olacağını ifade etmişti.

        Medya ve eğlence şirketi Paramount da Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

        Netflix: Satın alma tamamlanacak
        Netflix: Satın alma tamamlanacak
