Trump'ın damadı Kushner'in, Paramount'un Warner Bros'u satın alma teklifinde yer aldığı belgelere yansıdı

Axios'un haberine göre, Paramount'un ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu resmi teklif dokümanında, Kushner'in şirketinin de bulunduğu görülüyor.

Belgeye göre, Affinity Partners'ın yanı sıra bazı Körfez ülkelerinin varlık fonları da teklifte yer alıyor. Ancak bu kuruluşlar, Paramount'un teklifi duyurduğu basın açıklamasında anılmamıştı.

Kushner daha önce oyun devi Electronic Arts'ın (EA) 55 milyar dolarlık devralma sürecinde rol oynamıştı.

Paramount'un başında, Trump'ın destekçilerinden ve İsrail'e desteğiyle bilinen milyarder iş insanı Larry Ellison'ın oğlu David Ellison bulunuyor.

Trump, dün, damadı Kushner'in Paramount'un teklifine verdiği desteğin kararını etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruya "Bilmiyorum, onunla bu konu hakkında hiç konuşmadım. Gazze için çaba gösteriyor, bu onun öncelikli meselesi" şeklinde yanıt vermişti.

PARAMOUNT'TAN NETFLİX'İN SATIN ALMA HAMLESİNE KARŞI ADIM

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.