Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor: İç işlerimize karışma

Avrupa Konseyi Başkanı António Costa, Donald Trump yönetimine Avrupa'nın iç işlerine karışmaması konusunda uyarıda bulunurken, analistler ABD'nin ulusal güvenlik stratejisinde köklü değişimin her geçen gün büyüdüğünü belirtiyor.

Trump yönetimi tarafından yayınlanan belgede, Avrupa'nın göç ve siyasi özgürlüğü ve egemenliği zayıflatan sansürcü Avrupa Birliği nedeniyle "medeniyetinin yok olması" riskiyle karşı karşıya olduğu iddia ediliyor. Belgede, ABD'nin bloğun "mevcut gidişatını düzeltmek" için "direnişi teşvik edeceği" belirtiliyor.

"Bu kabul edilemez"

Costa, Washington'un Avrupa'nın milliyetçi partilerini destekleyeceği yönündeki sinyalin kabul edilemez olduğunu söyledi. İklim krizi gibi konularda Trump ile uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar olduğunu, ancak yeni stratejinin "bunun ötesine geçtiğini" belirtti: "Kabul edemeyeceğimiz şey, Avrupa siyasetine müdahale etme tehdididir."

REKLAM

Avrupa Konseyi Başkanı, "Müttefikler, müttefiklerinin iç siyasi tercihlerine müdahale etmekle tehdit etmezler. ABD, ifade özgürlüğü konusundaki vizyonunda Avrupa'nın yerini alamaz. Avrupa egemen olmalıdır" ifadesini kullandı.

Kremlin belgeden memnun

ABD'nin yayınladığı strateji belgesi Kremlin tarafından memnuniyetle karşılandı ve Kremlin, belgenin "birçok yönden vizyonlarına uygun" olduğunu belirtti. Öte yandan, AB'nin Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'e 120 milyon dolar para cezası vermesi, AB-ABD ilişkilerini daha da gerginleştirdi.

Musk, bloğun kaldırılması ve egemenliğin tek tek ülkelere iade edilmesi gerektiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, "seçilmemiş, demokratik olmayan ve temsil gücü olmayan" AB'nin ABD'nin güvenliğini zedelediğini iddia etti. Analistlere göre belge, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu yıl Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmayı ilk kez resmen özetliyor ve değişen paradigmayı kodluyor. Vance Münih'te Avrupa siyasetinin aşırı sağı dışladığını ve ifade özgürlüğünü bastırdığını iddia etmiş, Avrupa'da bu konuşmasıyla şok etkisi yaratmıştı. REKLAM "Devlet politikasına dönüşüyor" Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'nün Avrupa Araştırmaları Başkanı Nicolai von Ondarza, "Bu doktrin resmi olarak desteklenen bir devlet politikasına dönüştürüyor. Bu, transatlantik ilişkilerde gerçekten temel bir değişimi temsil ediyor" dedi. Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin Avrupa, Rusya ve Avrasya Programı Direktörü Max Bergmann, aşırı sağcı milliyetçileri desteklemek için Avrupa'ya siyasi müdahalenin artık "Amerika'nın ulusal stratejisinin temel bir parçası" olduğunu söyledi: