Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor: İç işlerimize karışma | Dış Haberler

        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor: İç işlerimize karışma

        Avrupa Birliği'nin üç temel organından biri olan Avrupa Konseyi'nin başkanı Antonio Costa, ABD Başkanı Trump'ı Avrupa'nın iç işlerine karışmaması konusunda uyardı. Costa, Trump'ın Avrupa'daki aşırı sağ ve milliyetçi partileri destekleyeceği sinyalinin 'kabul edilemez' olduğunu belirterek, "Bazı konularda anlaşmazlıklarımız vardı ama artık sınırı aştı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 10:24 Güncelleme: 09.12.2025 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa ve ABD arasında ipler geriliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa Konseyi Başkanı António Costa, Donald Trump yönetimine Avrupa'nın iç işlerine karışmaması konusunda uyarıda bulunurken, analistler ABD'nin ulusal güvenlik stratejisinde köklü değişimin her geçen gün büyüdüğünü belirtiyor.

        Trump yönetimi tarafından yayınlanan belgede, Avrupa'nın göç ve siyasi özgürlüğü ve egemenliği zayıflatan sansürcü Avrupa Birliği nedeniyle "medeniyetinin yok olması" riskiyle karşı karşıya olduğu iddia ediliyor. Belgede, ABD'nin bloğun "mevcut gidişatını düzeltmek" için "direnişi teşvik edeceği" belirtiliyor.

        "Bu kabul edilemez"

        Costa, Washington'un Avrupa'nın milliyetçi partilerini destekleyeceği yönündeki sinyalin kabul edilemez olduğunu söyledi. İklim krizi gibi konularda Trump ile uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar olduğunu, ancak yeni stratejinin "bunun ötesine geçtiğini" belirtti: "Kabul edemeyeceğimiz şey, Avrupa siyasetine müdahale etme tehdididir."

        REKLAM

        Avrupa Konseyi Başkanı, "Müttefikler, müttefiklerinin iç siyasi tercihlerine müdahale etmekle tehdit etmezler. ABD, ifade özgürlüğü konusundaki vizyonunda Avrupa'nın yerini alamaz. Avrupa egemen olmalıdır" ifadesini kullandı.

        Kremlin belgeden memnun

        ABD'nin yayınladığı strateji belgesi Kremlin tarafından memnuniyetle karşılandı ve Kremlin, belgenin "birçok yönden vizyonlarına uygun" olduğunu belirtti. Öte yandan, AB'nin Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'e 120 milyon dolar para cezası vermesi, AB-ABD ilişkilerini daha da gerginleştirdi.

        Musk, bloğun kaldırılması ve egemenliğin tek tek ülkelere iade edilmesi gerektiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, "seçilmemiş, demokratik olmayan ve temsil gücü olmayan" AB'nin ABD'nin güvenliğini zedelediğini iddia etti.

        Analistlere göre belge, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu yıl Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmayı ilk kez resmen özetliyor ve değişen paradigmayı kodluyor. Vance Münih'te Avrupa siyasetinin aşırı sağı dışladığını ve ifade özgürlüğünü bastırdığını iddia etmiş, Avrupa'da bu konuşmasıyla şok etkisi yaratmıştı.

        REKLAM

        "Devlet politikasına dönüşüyor"

        Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'nün Avrupa Araştırmaları Başkanı Nicolai von Ondarza, "Bu doktrin resmi olarak desteklenen bir devlet politikasına dönüştürüyor. Bu, transatlantik ilişkilerde gerçekten temel bir değişimi temsil ediyor" dedi.

        Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin Avrupa, Rusya ve Avrasya Programı Direktörü Max Bergmann, aşırı sağcı milliyetçileri desteklemek için Avrupa'ya siyasi müdahalenin artık "Amerika'nın ulusal stratejisinin temel bir parçası" olduğunu söyledi:

        "Bu, yeni dönemine giren acemi bir başkan yardımcısının yaptığı bir konuşma değil. Bu, ABD'nin politikası ve bunu uygulamaya çalışacaklar. Parçalanmış bir siyasi ortamda, yüzde 1-2'lik bir değişim seçimlerin sonucunu değiştirebilir."

        İtalya'nın Instituto Affari Internazionale Direktörü Nathalie Tocci, Avrupalıların Trump'ın "öngörülemez ve tutarsız, ancak nihayetinde yönetilebilir" olduğu inancına kendilerini kaptırdıklarını ancak bunun yanlış bir çıkarım olduğunu belirtiyor:

        "Trump yönetiminin Avrupa için açık ve tutarlı bir vizyonu var: ABD-Rusya ilişkilerine öncelik veren ve kıtayı bölüp fethetmeye çalışan, kirli işlerin çoğunu milliyetçi, aşırı sağcı Avrupa güçlerinin yaptığı bir vizyon."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        İstanbul'da yaşandı... Park yeri için öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı... Park yeri için öldürdü!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi?
        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi?
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Kocam tarafından darp edildim"
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Trump'tan Meksika'ya 'su vergisi' tehdidi
        Trump'tan Meksika'ya 'su vergisi' tehdidi
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Göle ateş açtı yakalandı
        Göle ateş açtı yakalandı