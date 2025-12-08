Habertürk
        Haberler Gündem Büyükçekmece Gölü'ne uzun namlulu silahla ateş eden şüpheli yakalandı

        Büyükçekmece Gölü'ne uzun namlulu silahla ateş eden şüpheli yakalandı

        Büyükçekmece Gölü'ne uzun namlulu silahla ateş eden C.Y., görüntüleri sosyal medyada paylaşınca polis tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Zanlının yanında bulunan tüfek ele geçirildi, soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 22:35 Güncelleme: 08.12.2025 - 22:41
        İstanbul Büyükçekmece Gölü'nde uzun namlulu silahlı kişi göle ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Bunun üzerine görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

        Olay, 5 Aralık Cuma günü Mimar Sinan Köprüsü'nün kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.Y. elinde uzun namlulu silahla Büyükçekmece Gölü'ne ateş etti. Olayın ardından C.Y., göle ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli C.Y.'nin adresini kısa sürede belirledi. Şüpheli C.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan şüphelinin göle ateş ettiği tüfek ekipler tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

