        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viktor Orban'la bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

        Giriş: 08.12.2025 - 18:13 Güncelleme: 08.12.2025 - 18:13
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı için İstanbul'a gelen Macaristan Başbakanı Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

        Karşılama sonrası içeri geçmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile kısa süre sohbet etti.

        Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'a heyetini takdim ederek görüşmeye geçti.

        Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

