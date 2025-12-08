Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi: Futbol ortamı çok sağlıksız! - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi: Futbol ortamı çok sağlıksız!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 23:11 Güncelleme: 08.12.2025 - 23:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

        Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın mücadeleyi değerlendirdi.

        "FUTBOL ORTAMI ÇOK SAĞLIKSIZ"

        Sergen Yalçın açıklamasında; “2-2 bittiği için söyleyeceğim şeyler insanlara geçmeyecek. Biz sonuç odaklıyız futbolda. Önce biraz hakemlerle başlayalım. Maçlardaki VAR hakemlerinin çağırdığı pozisyonlara bakıyorum. verilen ve verilmeyen penaltılara bakıyorum. Futbol ortamı çok sağlıksız! Rakip takım ikinci yarı yaklaşık 10-12 dakika süre çaldı. Oyuncuyu dışarıya da çıkartmıyorlar. 4. hakeme dedim ‘madem sakatlık var dışarıda tedavi yapılsın’. Bizim maçlarda rakipler sahada tedavi görüyorlar hep. Hücum anlamında şu var: Saç baş yoldurtacak nitelikteydi. Kazanmak için kaç pozisyona girmemiz gerekiyor? Yediğimiz goller defansta baktığınızda tamamen bireysel hatalar. Oyuncuların top kazanmasından baskılarından çok memnunuz ama futbol skor oyunu. Skorlar göstermiyor ama takım istatistik açısından çok gelişti. Maalesef sonuç olmayınca onlar da önemli görülmüyor. Çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

        "CENGİZ CİDDİ SAKATLANDI HERHALDE"

        Beşiktaş teknik direktörü; “Sakatlanan oyuncuların durumunu bilmiyorum ama Cengiz ciddi sakatlandı herhalde. Henüz tam durumlarını bilmiyorum. Ama oyuncularımız var. Rashica'yı aldık oyuna Tammy de Jota yerine girdi eskisine göre çok daha iyi oynadı.” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Bahis soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi!
        Bahis soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!
        Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        "Zorlandığım bir dönem!"
        "Zorlandığım bir dönem!"
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Göle ateş açtı yakalandı
        Göle ateş açtı yakalandı
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel