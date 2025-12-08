Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, 197 amatör futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu’nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin “A Takım” listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

İŞTE O İSİMLER

Abdulkadir Çelik - Afyonspor Kulübü

Abdulkadir Açar - İnkılap Futbol Spor Kulübü

Abdullah Doğukan Yaldız - Edirnespor

Abdulmelik Hanalp - Nazilli Spor A.Ş.

Adar Alkan - Amed Sportif Faaliyetler

Ahmet Demirelli - Kasımpaşa A.Ş.

Ahmet Küçükaydın - Giresunspor

Ahmet Sezer - Karabük İdmanyurdu Spor

Ahmet Arda Birinci - Adana Demirspor A.Ş.

Ahmet Arda Çakmak - Nazilli Spor A.Ş.

Ali Şentürk - İnkılap Futbol Spor Kulübü

Ali Arkın Yılmaz - Artvin Hopaspor Ali Kubilay Altunay - İnkılap Futbol Spor Kulübü Ali Osman Döner - Nazilli Spor A.Ş. Alperen Duman - Afyonspor Kulübü Alperen Kahraman - Oktaş Uşak Spor A.Ş. Arda Bayram - MKE Ankaragücü Arda Uysal - Afyonspor Kulübü Ayberk Deniz - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. Aziz Demir - Pazarspor Aziz Astağaç - Polatlı 1926 Spor Kulübü Aziz Can Temel - Oktaş Uşak Spor A.Ş. Bahadır Gölgeli - Kilis 1984 A.Ş. Baraa Kaya - Yozgat Belediyesi Bozok Spor Baran Karakoç - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş. Bartu Saltan - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. Batuhan Uçan - Edirnespor Bedran Ekin - Eskişehirspor Kulübü Bekir Can Uğur - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor Berk Zerenman - Eskişehirspor Kulübü Berk Demirtaş - İnkılap Futbol Spor Kulübü Berk Kırkıcı - Nazilli Spor A.Ş.

Berkay Özdeniz - İnkılap Futbol Spor Kulübü Berkay Yılmaz - İnkılap Futbol Spor Kulübü Berkay Güntay - Kestel Çilek Spor Kulübü Berkcan Cengiz - Karabük İdmanyurdu Spor Berke Şenözlüler - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. Berke Açan - İnkılap Futbol Spor Kulübü Buğra Özkan - Söke 1970 Spor Kulübü Buğra Can Yıldırım - Mdgrup Osmaniyespor Buğra Serhat Güneş - Amasyaspor FK Bulut Güç - Giresunspor Can Polat Kayan - Pazarspor Cenk Çalışkan - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. Cenker Özdemir - Karacabey Belediye Spor A.Ş. Çağatay Faik Gümüşkaya - Artvin Hopaspor Demir Yavuz - Adana Demirspor A.Ş. Deniz Tığlıoğlu - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. Doğukan Bostan - Nazilli Spor A.Ş. Dolunay Göl - Silivrispor Efe Pehlivan - Altay Efe Alp Uysal - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor

Ege Teomete - Giresunspor Egemen Günce - Eskişehirspor Kulübü Ekin Arda Atmaca - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş. Ekrem Koçak - Anagold 24Erzincanspor Emir Yıldız - Nazilli Spor A.Ş. Emir Can Yusuf - Yalova FK 77 Spor Kulübü Emirhan Yılmazer - Yeni Malatyaspor Emirhan Özer - Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü Emirhan Tak - Edirnespor Emirhan Adak - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. Emirhan Al - Kestel Çilek Spor Kulübü Emirhan Esmen - Nazilli Spor A.Ş. Emre Derge - Kepez Spor Futbol A.Ş. Emre Suna - Eskişehirspor Kulübü Emre Nuri Bilgin - Kestel Çilek Spor Kulübü Emrullah Eren - Kozan Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. Enes Nas - Yeni Malatyaspor Enes Üstün - Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü Enes Karaoğlu - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor Ensar Sultansuyu - Karşıyaka Eray Sürül - Afyonspor Kulübü

Erdem Dağlı - Sakaryaspor A.Ş. Eren Akar - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor Eren Altıntaş - Karabük İdmanyurdu Spor Ertuğ Yakan - 1926 Bulancakspor Eyüp Ensar Bozkurt - Suvermez Kapadokya Spor Fatih Kılıç - Nazilli Spor A.Ş. Faysal Berdan Kaya - Niğde Belediyesi Spor Fırat Güleryüz - Yalova FK 77 Spor Kulübü Furkan Arslan - Afyonspor Kulübü Furkan Eren - Kestel Çilek Spor Kulübü Gökdeniz Kara - Afyonspor Kulübü Görkem Özalper - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. Hakan Berfun Sayar - Silifke Belediye Spor Haktan Yüce - Edirnespor Halef Keklik - Afyonspor Kulübü Halil Can Durmuş - Suvermez Kapadokya Spor Halil Fatih Açıkgöz - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor Halil Gürkan Erdoğan - İnkılap Futbol Spor Kulübü Halit Rıfkı Yılmaz - Adana 01 Futbol Kulübü SK Harun Akhan - Suvermez Kapadokya Spor Hasan Berke Kayacan - Karabük İdmanyurdu Spor

Hasan Talha Ceylan - Nazilli Spor A.Ş. Hidayet Mert Demir - Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü Hulusi Terzioğlu - Pazarspor Hüseyin Eşkol - Çayeli Spor Kulübü İbrahim Çam - Niğde Belediyesi Spor İnan Mengütaş - Nazilli Spor A.Ş. İsa Satıcı - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Kaan Gücavlı - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. Kemal Aksu - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Kemal Kaan Kılıç - Kdz. Ereğli Belediye Spor Koray Ege Sağım - Bursa Nilüfer Futbol A.Ş. Mahmut Emin Kabul - Karabük İdmanyurdu Spor Mehmet Güzel - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor Mehmet Biricik - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü Mehmet Akif Cingöz - Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor Mehmet Ali Akın - Nazilli Spor A.Ş. Mehmet Arda İşbilir - Oktaş Uşak Spor A.Ş. Mehmet Bavver Özbahçeci - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. Mehmet Efe Yüzbaşıoğlu - SMS Grup Sarıyer Spor

Mehmet Emin Mumcu - Afyonspor Kulübü Mehmet Eren Aktaş - Afyonspor Kulübü Mehmet Görkem Aras - Afyonspor Kulübü Mehmet Mert Pala - Nazilli Spor A.Ş. Mehmet Salih Demircan - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. Mehmet Tuğrul Başkan - Kırıkkale FK Spor Kulübü Mert Aydın - Edirnespor Mert Gayıp - Edirnespor Mert Yurdakul - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. Mertcan Koç - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. Metin Barutçu - Nazilli Spor A.Ş. Miraç Uzunoğlu - Boluspor Miralay Bekir Bakır - Oktaş Uşak Spor A.Ş. Muhammed Doğan - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Muhammed Gelturan - Ağrı 1970 Spor Kulübü Muhammed Asaf Hacısalihoğlu - KCT 1461 Trabzon FK Muhammed Bilal Karayel - Kırıkkale FK Spor Kulübü Muhammed Raşid Kocaman - Ankara Demirspor Muhammet Özer - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. Muhammet Furkan Azak - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor

Muharrem Şahinkaya - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Murat Eltürk - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Mustafa Çiçek - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Mustafa Alşimşek - 52 Orduspor FK Mustafa İnan - Eskişehirspor Kulübü Mustafa Bilge Diyadin - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor Mustafa Talha Öz - Adanaspor A.Ş. Mutlu Arda Alim - İnkılap Futbol Spor Kulübü Muzaffer Doğan - Edirnespor Muzaffer Dolu - Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor Mücahit Emre Şahin - Kestel Çilek Spor Kulübü Oğuz Kilitçi - Sakaryaspor A.Ş. Oğuz Duman - GMG Kastamonuspor Oğuzhan Çelik - 12 Bingöl Spor Okan Sarı - Eskişehirspor Kulübü Oruç Efe Gürlek - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Osman Gümüş - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş. Osman Erol - Orduspor 1967 A.Ş. Ozan Karabacak - Edirnespor Ömer Oğuz - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Ömer Çetinbaş - Nazilli Spor A.Ş.

Ömer Faruk Kurt - Nazilli Spor A.Ş. Ömer Latif Ateş - Afyonspor Kulübü Ömer Yiğit Kirişkuzu - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. Ramis Şahin - Orduspor 1967 A.Ş. Recep Metin - Nazilli Spor A.Ş. Salih Oktay - Altay Salih Talha Kürçer - Serik Spor Futbol A.Ş. Sami Aras - Mdgrup Osmaniyespor Saruhan Fındıkçı - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. Sefa Gülay - Adana Demirspor A.Ş. Selahattin Özen - Nazilli Spor A.Ş. Selçuk Kaya - İnkılap Futbol Spor Kulübü Semih İlğun - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. Semih Berk Çakır - Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü Sertan Sevener - Menemen Futbol Kulübü Şerafettin Bodur - Kırıkkale FK Spor Kulübü Şevki Çoban - Silifke Belediye Spor Taha Yeşilbaş - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. Tahsin Can Demiran - Edirnespor Talha Garip - Yeni Malatyaspor Talha Özler - Eskişehirspor Kulübü

Talha Gök - Silifke Belediye Spor Talha Enes Külekçi - Giresunspor Taner Türk - Nazilli Spor A.Ş. Tugay Keleş - Karabük İdmanyurdu Spor Tunahan Öztürk - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. Tümer Oruç - İnegöl Kafkas Spor Kulübü Uğurkan Cebeli - Afyonspor Kulübü Ulaş Deniz - Silifke Belediye Spor Umut Akpınar - Oktaş Uşak Spor A.Ş. Utku Büyükköse - Afyonspor Kulübü Utkucan Buğra Boğa - Afyonspor Kulübü Vefa Gültek - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. Yakup Kenar - Adana 01 Futbol Kulübü SK Yakup Ekinci - 1926 Bulancakspor Yasin Yaşar - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. Yiğit Siraç Çoban - Muğlaspor Kulübü Yunus Emre Yıldız - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş. Yusuf Eroğlu - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. Yusuf Uzabacı - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.