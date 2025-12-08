Habertürk
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi - Futbol Haberleri

        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

        TFF, profesyonel liglerde amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen 197 oyuncunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 17:14 Güncelleme: 08.12.2025 - 17:19
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Türkiye Futbol Federasyonu, 197 amatör futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

        TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Türkiye Futbol Federasyonu’nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin “A Takım” listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

        İŞTE O İSİMLER

        Abdulkadir Çelik - Afyonspor Kulübü

        Abdulkadir Açar - İnkılap Futbol Spor Kulübü

        Abdullah Doğukan Yaldız - Edirnespor

        Abdulmelik Hanalp - Nazilli Spor A.Ş.

        Adar Alkan - Amed Sportif Faaliyetler

        Ahmet Demirelli - Kasımpaşa A.Ş.

        Ahmet Küçükaydın - Giresunspor

        Ahmet Sezer - Karabük İdmanyurdu Spor

        Ahmet Arda Birinci - Adana Demirspor A.Ş.

        Ahmet Arda Çakmak - Nazilli Spor A.Ş.

        Ali Şentürk - İnkılap Futbol Spor Kulübü

        Ali Arkın Yılmaz - Artvin Hopaspor

        Ali Kubilay Altunay - İnkılap Futbol Spor Kulübü

        Ali Osman Döner - Nazilli Spor A.Ş.

        Alperen Duman - Afyonspor Kulübü

        Alperen Kahraman - Oktaş Uşak Spor A.Ş.

        Arda Bayram - MKE Ankaragücü

        Arda Uysal - Afyonspor Kulübü

        Ayberk Deniz - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

        Aziz Demir - Pazarspor

        Aziz Astağaç - Polatlı 1926 Spor Kulübü

        Aziz Can Temel - Oktaş Uşak Spor A.Ş.

        Bahadır Gölgeli - Kilis 1984 A.Ş.

        Baraa Kaya - Yozgat Belediyesi Bozok Spor

        Baran Karakoç - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.

        Bartu Saltan - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.

        Batuhan Uçan - Edirnespor

        Bedran Ekin - Eskişehirspor Kulübü

        Bekir Can Uğur - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor

        Berk Zerenman - Eskişehirspor Kulübü

        Berk Demirtaş - İnkılap Futbol Spor Kulübü

        Berk Kırkıcı - Nazilli Spor A.Ş.

        Berkay Özdeniz - İnkılap Futbol Spor Kulübü

        Berkay Yılmaz - İnkılap Futbol Spor Kulübü

        Berkay Güntay - Kestel Çilek Spor Kulübü

        Berkcan Cengiz - Karabük İdmanyurdu Spor

        Berke Şenözlüler - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.

        Berke Açan - İnkılap Futbol Spor Kulübü

        Buğra Özkan - Söke 1970 Spor Kulübü

        Buğra Can Yıldırım - Mdgrup Osmaniyespor

        Buğra Serhat Güneş - Amasyaspor FK

        Bulut Güç - Giresunspor

        Can Polat Kayan - Pazarspor

        Cenk Çalışkan - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

        Cenker Özdemir - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

        Çağatay Faik Gümüşkaya - Artvin Hopaspor

        Demir Yavuz - Adana Demirspor A.Ş.

        Deniz Tığlıoğlu - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

        Doğukan Bostan - Nazilli Spor A.Ş.

        Dolunay Göl - Silivrispor

        Efe Pehlivan - Altay

        Efe Alp Uysal - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor

        Ege Teomete - Giresunspor

        Egemen Günce - Eskişehirspor Kulübü

        Ekin Arda Atmaca - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.

        Ekrem Koçak - Anagold 24Erzincanspor

        Emir Yıldız - Nazilli Spor A.Ş.

        Emir Can Yusuf - Yalova FK 77 Spor Kulübü

        Emirhan Yılmazer - Yeni Malatyaspor

        Emirhan Özer - Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü

        Emirhan Tak - Edirnespor

        Emirhan Adak - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

        Emirhan Al - Kestel Çilek Spor Kulübü

        Emirhan Esmen - Nazilli Spor A.Ş.

        Emre Derge - Kepez Spor Futbol A.Ş.

        Emre Suna - Eskişehirspor Kulübü

        Emre Nuri Bilgin - Kestel Çilek Spor Kulübü

        Emrullah Eren - Kozan Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

        Enes Nas - Yeni Malatyaspor

        Enes Üstün - Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü

        Enes Karaoğlu - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor

        Ensar Sultansuyu - Karşıyaka

        Eray Sürül - Afyonspor Kulübü

        Erdem Dağlı - Sakaryaspor A.Ş.

        Eren Akar - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor

        Eren Altıntaş - Karabük İdmanyurdu Spor

        Ertuğ Yakan - 1926 Bulancakspor

        Eyüp Ensar Bozkurt - Suvermez Kapadokya Spor

        Fatih Kılıç - Nazilli Spor A.Ş.

        Faysal Berdan Kaya - Niğde Belediyesi Spor

        Fırat Güleryüz - Yalova FK 77 Spor Kulübü

        Furkan Arslan - Afyonspor Kulübü

        Furkan Eren - Kestel Çilek Spor Kulübü

        Gökdeniz Kara - Afyonspor Kulübü

        Görkem Özalper - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

        Hakan Berfun Sayar - Silifke Belediye Spor

        Haktan Yüce - Edirnespor

        Halef Keklik - Afyonspor Kulübü

        Halil Can Durmuş - Suvermez Kapadokya Spor

        Halil Fatih Açıkgöz - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor

        Halil Gürkan Erdoğan - İnkılap Futbol Spor Kulübü

        Halit Rıfkı Yılmaz - Adana 01 Futbol Kulübü SK

        Harun Akhan - Suvermez Kapadokya Spor

        Hasan Berke Kayacan - Karabük İdmanyurdu Spor

        Hasan Talha Ceylan - Nazilli Spor A.Ş.

        Hidayet Mert Demir - Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü

        Hulusi Terzioğlu - Pazarspor

        Hüseyin Eşkol - Çayeli Spor Kulübü

        İbrahim Çam - Niğde Belediyesi Spor

        İnan Mengütaş - Nazilli Spor A.Ş.

        İsa Satıcı - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

        Kaan Gücavlı - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

        Kemal Aksu - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor

        Kemal Kaan Kılıç - Kdz. Ereğli Belediye Spor

        Koray Ege Sağım - Bursa Nilüfer Futbol A.Ş.

        Mahmut Emin Kabul - Karabük İdmanyurdu Spor

        Mehmet Güzel - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor

        Mehmet Biricik - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü

        Mehmet Akif Cingöz - Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor

        Mehmet Ali Akın - Nazilli Spor A.Ş.

        Mehmet Arda İşbilir - Oktaş Uşak Spor A.Ş.

        Mehmet Bavver Özbahçeci - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

        Mehmet Efe Yüzbaşıoğlu - SMS Grup Sarıyer Spor

        Mehmet Emin Mumcu - Afyonspor Kulübü

        Mehmet Eren Aktaş - Afyonspor Kulübü

        Mehmet Görkem Aras - Afyonspor Kulübü

        Mehmet Mert Pala - Nazilli Spor A.Ş.

        Mehmet Salih Demircan - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

        Mehmet Tuğrul Başkan - Kırıkkale FK Spor Kulübü

        Mert Aydın - Edirnespor

        Mert Gayıp - Edirnespor

        Mert Yurdakul - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

        Mertcan Koç - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

        Metin Barutçu - Nazilli Spor A.Ş.

        Miraç Uzunoğlu - Boluspor

        Miralay Bekir Bakır - Oktaş Uşak Spor A.Ş.

        Muhammed Doğan - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor

        Muhammed Gelturan - Ağrı 1970 Spor Kulübü

        Muhammed Asaf Hacısalihoğlu - KCT 1461 Trabzon FK

        Muhammed Bilal Karayel - Kırıkkale FK Spor Kulübü

        Muhammed Raşid Kocaman - Ankara Demirspor

        Muhammet Özer - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

        Muhammet Furkan Azak - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor

        Muharrem Şahinkaya - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor

        Murat Eltürk - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

        Mustafa Çiçek - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor

        Mustafa Alşimşek - 52 Orduspor FK

        Mustafa İnan - Eskişehirspor Kulübü

        Mustafa Bilge Diyadin - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor

        Mustafa Talha Öz - Adanaspor A.Ş.

        Mutlu Arda Alim - İnkılap Futbol Spor Kulübü

        Muzaffer Doğan - Edirnespor

        Muzaffer Dolu - Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor

        Mücahit Emre Şahin - Kestel Çilek Spor Kulübü

        Oğuz Kilitçi - Sakaryaspor A.Ş.

        Oğuz Duman - GMG Kastamonuspor

        Oğuzhan Çelik - 12 Bingöl Spor

        Okan Sarı - Eskişehirspor Kulübü

        Oruç Efe Gürlek - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor

        Osman Gümüş - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.

        Osman Erol - Orduspor 1967 A.Ş.

        Ozan Karabacak - Edirnespor

        Ömer Oğuz - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor

        Ömer Çetinbaş - Nazilli Spor A.Ş.

        Ömer Faruk Kurt - Nazilli Spor A.Ş.

        Ömer Latif Ateş - Afyonspor Kulübü

        Ömer Yiğit Kirişkuzu - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

        Ramis Şahin - Orduspor 1967 A.Ş.

        Recep Metin - Nazilli Spor A.Ş.

        Salih Oktay - Altay

        Salih Talha Kürçer - Serik Spor Futbol A.Ş.

        Sami Aras - Mdgrup Osmaniyespor

        Saruhan Fındıkçı - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

        Sefa Gülay - Adana Demirspor A.Ş.

        Selahattin Özen - Nazilli Spor A.Ş.

        Selçuk Kaya - İnkılap Futbol Spor Kulübü

        Semih İlğun - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

        Semih Berk Çakır - Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü

        Sertan Sevener - Menemen Futbol Kulübü

        Şerafettin Bodur - Kırıkkale FK Spor Kulübü

        Şevki Çoban - Silifke Belediye Spor

        Taha Yeşilbaş - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

        Tahsin Can Demiran - Edirnespor

        Talha Garip - Yeni Malatyaspor

        Talha Özler - Eskişehirspor Kulübü

        Talha Gök - Silifke Belediye Spor

        Talha Enes Külekçi - Giresunspor

        Taner Türk - Nazilli Spor A.Ş.

        Tugay Keleş - Karabük İdmanyurdu Spor

        Tunahan Öztürk - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

        Tümer Oruç - İnegöl Kafkas Spor Kulübü

        Uğurkan Cebeli - Afyonspor Kulübü

        Ulaş Deniz - Silifke Belediye Spor

        Umut Akpınar - Oktaş Uşak Spor A.Ş.

        Utku Büyükköse - Afyonspor Kulübü

        Utkucan Buğra Boğa - Afyonspor Kulübü

        Vefa Gültek - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

        Yakup Kenar - Adana 01 Futbol Kulübü SK

        Yakup Ekinci - 1926 Bulancakspor

        Yasin Yaşar - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

        Yiğit Siraç Çoban - Muğlaspor Kulübü

        Yunus Emre Yıldız - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.

        Yusuf Eroğlu - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

        Yusuf Uzabacı - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

        Yusuf Enes Çınar - İnkılap Futbol Spor Kulübü

        Yusuf Tan Reis - Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü

        Yusufcan Kutlu - Nazilli Spor A.Ş.

