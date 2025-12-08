Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
TFF, profesyonel liglerde amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen 197 oyuncunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 197 amatör futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye Futbol Federasyonu’nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin “A Takım” listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.
İŞTE O İSİMLER
Abdulkadir Çelik - Afyonspor Kulübü
Abdulkadir Açar - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Abdullah Doğukan Yaldız - Edirnespor
Abdulmelik Hanalp - Nazilli Spor A.Ş.
Adar Alkan - Amed Sportif Faaliyetler
Ahmet Demirelli - Kasımpaşa A.Ş.
Ahmet Küçükaydın - Giresunspor
Ahmet Sezer - Karabük İdmanyurdu Spor
Ahmet Arda Birinci - Adana Demirspor A.Ş.
Ahmet Arda Çakmak - Nazilli Spor A.Ş.
Ali Şentürk - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Ali Arkın Yılmaz - Artvin Hopaspor
Ali Kubilay Altunay - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Ali Osman Döner - Nazilli Spor A.Ş.
Alperen Duman - Afyonspor Kulübü
Alperen Kahraman - Oktaş Uşak Spor A.Ş.
Arda Bayram - MKE Ankaragücü
Arda Uysal - Afyonspor Kulübü
Ayberk Deniz - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
Aziz Demir - Pazarspor
Aziz Astağaç - Polatlı 1926 Spor Kulübü
Aziz Can Temel - Oktaş Uşak Spor A.Ş.
Bahadır Gölgeli - Kilis 1984 A.Ş.
Baraa Kaya - Yozgat Belediyesi Bozok Spor
Baran Karakoç - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
Bartu Saltan - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.
Batuhan Uçan - Edirnespor
Bedran Ekin - Eskişehirspor Kulübü
Bekir Can Uğur - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor
Berk Zerenman - Eskişehirspor Kulübü
Berk Demirtaş - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Berk Kırkıcı - Nazilli Spor A.Ş.
Berkay Özdeniz - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Berkay Yılmaz - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Berkay Güntay - Kestel Çilek Spor Kulübü
Berkcan Cengiz - Karabük İdmanyurdu Spor
Berke Şenözlüler - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.
Berke Açan - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Buğra Özkan - Söke 1970 Spor Kulübü
Buğra Can Yıldırım - Mdgrup Osmaniyespor
Buğra Serhat Güneş - Amasyaspor FK
Bulut Güç - Giresunspor
Can Polat Kayan - Pazarspor
Cenk Çalışkan - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Cenker Özdemir - Karacabey Belediye Spor A.Ş.
Çağatay Faik Gümüşkaya - Artvin Hopaspor
Demir Yavuz - Adana Demirspor A.Ş.
Deniz Tığlıoğlu - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Doğukan Bostan - Nazilli Spor A.Ş.
Dolunay Göl - Silivrispor
Efe Pehlivan - Altay
Efe Alp Uysal - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor
Ege Teomete - Giresunspor
Egemen Günce - Eskişehirspor Kulübü
Ekin Arda Atmaca - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
Ekrem Koçak - Anagold 24Erzincanspor
Emir Yıldız - Nazilli Spor A.Ş.
Emir Can Yusuf - Yalova FK 77 Spor Kulübü
Emirhan Yılmazer - Yeni Malatyaspor
Emirhan Özer - Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü
Emirhan Tak - Edirnespor
Emirhan Adak - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Emirhan Al - Kestel Çilek Spor Kulübü
Emirhan Esmen - Nazilli Spor A.Ş.
Emre Derge - Kepez Spor Futbol A.Ş.
Emre Suna - Eskişehirspor Kulübü
Emre Nuri Bilgin - Kestel Çilek Spor Kulübü
Emrullah Eren - Kozan Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
Enes Nas - Yeni Malatyaspor
Enes Üstün - Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü
Enes Karaoğlu - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor
Ensar Sultansuyu - Karşıyaka
Eray Sürül - Afyonspor Kulübü
Erdem Dağlı - Sakaryaspor A.Ş.
Eren Akar - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor
Eren Altıntaş - Karabük İdmanyurdu Spor
Ertuğ Yakan - 1926 Bulancakspor
Eyüp Ensar Bozkurt - Suvermez Kapadokya Spor
Fatih Kılıç - Nazilli Spor A.Ş.
Faysal Berdan Kaya - Niğde Belediyesi Spor
Fırat Güleryüz - Yalova FK 77 Spor Kulübü
Furkan Arslan - Afyonspor Kulübü
Furkan Eren - Kestel Çilek Spor Kulübü
Gökdeniz Kara - Afyonspor Kulübü
Görkem Özalper - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Hakan Berfun Sayar - Silifke Belediye Spor
Haktan Yüce - Edirnespor
Halef Keklik - Afyonspor Kulübü
Halil Can Durmuş - Suvermez Kapadokya Spor
Halil Fatih Açıkgöz - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor
Halil Gürkan Erdoğan - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Halit Rıfkı Yılmaz - Adana 01 Futbol Kulübü SK
Harun Akhan - Suvermez Kapadokya Spor
Hasan Berke Kayacan - Karabük İdmanyurdu Spor
Hasan Talha Ceylan - Nazilli Spor A.Ş.
Hidayet Mert Demir - Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü
Hulusi Terzioğlu - Pazarspor
Hüseyin Eşkol - Çayeli Spor Kulübü
İbrahim Çam - Niğde Belediyesi Spor
İnan Mengütaş - Nazilli Spor A.Ş.
İsa Satıcı - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü
Kaan Gücavlı - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Kemal Aksu - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor
Kemal Kaan Kılıç - Kdz. Ereğli Belediye Spor
Koray Ege Sağım - Bursa Nilüfer Futbol A.Ş.
Mahmut Emin Kabul - Karabük İdmanyurdu Spor
Mehmet Güzel - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor
Mehmet Biricik - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü
Mehmet Akif Cingöz - Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor
Mehmet Ali Akın - Nazilli Spor A.Ş.
Mehmet Arda İşbilir - Oktaş Uşak Spor A.Ş.
Mehmet Bavver Özbahçeci - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Mehmet Efe Yüzbaşıoğlu - SMS Grup Sarıyer Spor
Mehmet Emin Mumcu - Afyonspor Kulübü
Mehmet Eren Aktaş - Afyonspor Kulübü
Mehmet Görkem Aras - Afyonspor Kulübü
Mehmet Mert Pala - Nazilli Spor A.Ş.
Mehmet Salih Demircan - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Mehmet Tuğrul Başkan - Kırıkkale FK Spor Kulübü
Mert Aydın - Edirnespor
Mert Gayıp - Edirnespor
Mert Yurdakul - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Mertcan Koç - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Metin Barutçu - Nazilli Spor A.Ş.
Miraç Uzunoğlu - Boluspor
Miralay Bekir Bakır - Oktaş Uşak Spor A.Ş.
Muhammed Doğan - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
Muhammed Gelturan - Ağrı 1970 Spor Kulübü
Muhammed Asaf Hacısalihoğlu - KCT 1461 Trabzon FK
Muhammed Bilal Karayel - Kırıkkale FK Spor Kulübü
Muhammed Raşid Kocaman - Ankara Demirspor
Muhammet Özer - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Muhammet Furkan Azak - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor
Muharrem Şahinkaya - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor
Murat Eltürk - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü
Mustafa Çiçek - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
Mustafa Alşimşek - 52 Orduspor FK
Mustafa İnan - Eskişehirspor Kulübü
Mustafa Bilge Diyadin - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor
Mustafa Talha Öz - Adanaspor A.Ş.
Mutlu Arda Alim - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Muzaffer Doğan - Edirnespor
Muzaffer Dolu - Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor
Mücahit Emre Şahin - Kestel Çilek Spor Kulübü
Oğuz Kilitçi - Sakaryaspor A.Ş.
Oğuz Duman - GMG Kastamonuspor
Oğuzhan Çelik - 12 Bingöl Spor
Okan Sarı - Eskişehirspor Kulübü
Oruç Efe Gürlek - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor
Osman Gümüş - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
Osman Erol - Orduspor 1967 A.Ş.
Ozan Karabacak - Edirnespor
Ömer Oğuz - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
Ömer Çetinbaş - Nazilli Spor A.Ş.
Ömer Faruk Kurt - Nazilli Spor A.Ş.
Ömer Latif Ateş - Afyonspor Kulübü
Ömer Yiğit Kirişkuzu - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Ramis Şahin - Orduspor 1967 A.Ş.
Recep Metin - Nazilli Spor A.Ş.
Salih Oktay - Altay
Salih Talha Kürçer - Serik Spor Futbol A.Ş.
Sami Aras - Mdgrup Osmaniyespor
Saruhan Fındıkçı - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Sefa Gülay - Adana Demirspor A.Ş.
Selahattin Özen - Nazilli Spor A.Ş.
Selçuk Kaya - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Semih İlğun - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Semih Berk Çakır - Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü
Sertan Sevener - Menemen Futbol Kulübü
Şerafettin Bodur - Kırıkkale FK Spor Kulübü
Şevki Çoban - Silifke Belediye Spor
Taha Yeşilbaş - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Tahsin Can Demiran - Edirnespor
Talha Garip - Yeni Malatyaspor
Talha Özler - Eskişehirspor Kulübü
Talha Gök - Silifke Belediye Spor
Talha Enes Külekçi - Giresunspor
Taner Türk - Nazilli Spor A.Ş.
Tugay Keleş - Karabük İdmanyurdu Spor
Tunahan Öztürk - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Tümer Oruç - İnegöl Kafkas Spor Kulübü
Uğurkan Cebeli - Afyonspor Kulübü
Ulaş Deniz - Silifke Belediye Spor
Umut Akpınar - Oktaş Uşak Spor A.Ş.
Utku Büyükköse - Afyonspor Kulübü
Utkucan Buğra Boğa - Afyonspor Kulübü
Vefa Gültek - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Yakup Kenar - Adana 01 Futbol Kulübü SK
Yakup Ekinci - 1926 Bulancakspor
Yasin Yaşar - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
Yiğit Siraç Çoban - Muğlaspor Kulübü
Yunus Emre Yıldız - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
Yusuf Eroğlu - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
Yusuf Uzabacı - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
Yusuf Enes Çınar - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Yusuf Tan Reis - Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü
Yusufcan Kutlu - Nazilli Spor A.Ş.