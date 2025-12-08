İddianamede ortaya çıktı! 17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!

Kan donduran olay 11 Nisan 2025’te saat 15.05 sıralarında 5 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi.

17 yaşındaki Hasan Evran kendisinden ayrılan kız arkadaşı 17 yaşındaki Melisa Nur G.’yi görmek için saat 15.00 sıralarında eve geldi. Evde tek başına olan anne Sevda Gül ile aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine eline aldığı çekiçle genç kadını vahşice katletti.

MELİSA’YI BOĞAZINDAN YARALADI

Zanlı daha sonra Melisa’nın gelmesini bekledi. Bir süre sonra eve gelen Melisa Nur G.'nin ağzını tutup boynuna bıçak dayadı ve hemen "polisi ara intihara kalkıştım" diye ihbarda bulun dedi. Korkuyla polisi arayan genç kız ne yapacağını bilemedi. O sırada şüpheli Melisa’yı boynundan yaralayarak evden kaçarak uzaklaştı. Bir süre sonra yapılan soruşturmanın ardından şüpheli Hasan Evran yakalanarak tutuklandı.

REKLAM

İDDİANAMESİ HAZIRLANDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan vahşi cinayet ve zincirleme suçlarla ilgili hazırladığı 5 sayfalık iddianameyi tamamladı. Kan donduran olayla ilgili hazırlanan iddianame, cinayetin seyrini ve saldırının tüm detaylarını ortaya koydu.

SALDIRIYI DEFTER TESLİM ETME BAHANESİYLE GERÇEKLEŞTİRDİ Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Esenyurt’ta 11 Nisan 2025’te yaşanan korkunç cinayetin tüm ayrıntılarını ortaya koydu. İddianameye göre 17 yaşındaki Hasan Evran, ayrıldığı kız arkadaşı Melisa Nur G.’ye yönelik saldırısını defter teslim etme bahanesiyle planlayarak gerçekleştirdi. Olayda Melisa’nın annesi Sevda Gül yaşamını yitirdi, Melisa ise ölümden döndü. EVE ÇEKİÇLE GİTTİ İddianameye göre Hasan Evran ile Melisa Nur bir dönem arkadaş, sonrasında sevgili oldu. Olaydan yaklaşık 2–3 hafta önce ayrılan çiftin kopuşu sonrası Hasan Evran’ın öfkelendiği belirtildi. 11 Nisan günü Hasan Evran, çantasına koyduğu çekiçle Melisa’nın Esenyurt’taki evine gitti. Saat 15.05’te kapıyı Melisa’nın annesi Sevda Gül açtı. Hasan Evran, anneye karşı cebir kullanarak zorla içeri girdi ve konutta kalmaya devam etti. REKLAM ANNE SEVDA GÜL ÇEKİÇ VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ İddianamede, Hasan Evran'ın yanında getirdiği çekiçle öldürme kastıyla Sevda Gül’e vurduğu ve kadının olay yerinde hayatını kaybettiği yazıldı. Saldırının ardından Hasan Evran, evde yaklaşık 4 saat 23 dakika boyunca bekledi. Savcılığa göre bu süre, Melisa’nın eve gelmesini beklemek için planlı olarak geçirildi.

MELİSA EVE GELİNCE PUSU KURAN ZANLI SALDIRDI İddianameye göre saat 19.28’de Melisa eve girdi. Hasan Evran, saklandığı yerden çıkarak bir anda genç kızın üzerine atladı. Melisa’nın ağzını ve burnunu kapatarak nefes almasını engelledi. Genç kız kendisini kurtarmaya çalışsa da başaramadı. Hasan Evran daha sonra mutfaktan aldığı meyve bıçağını Melisa’nın boynuna sapladı. Melisa olayı anlamaya çalışırken sanığın birkaç kez daha bıçakladığı iddianameye girdi. “YA KANSIZLIKTAN ÖLÜRSÜN YA DA BURADA SEVİŞİRİZ” İddianamede, saldırganın bıçaklama sırasında Melisa’ya şu sözleri söylediği yer aldı: “Melisa, ya burada kansızlıktan ölürsün ya da burada sevişir tatlı bir ölüm yaşarsın.” Sanığın bu sırada Melisa’nın göğsüne cinsel amaçlı ve rızası olmadan dokunduğu belirtildi. REKLAM EŞYALARINI GASP ETTİ İddianamede yer alan bilgilere göre sanık, Melisa Nur Gül’ün cep telefonunu, bilgisayarını, kulaklığını, kolyesini, yüzüğünü, parasını, elbisesini bıçak zoruyla gasp etti. Ayrıca anne Sevda Gül’ün cep telefonunun da cebir ve tehdit yoluyla aldığı belirtildi. “BAŞKA EVRENDE BERABER OLURUZ” Sanığın saldırı sırasında Melisa’ya, “Bir kere öpüşebilir miyiz?”, Evden çıkmadan önce de “Belki başka bir evrende beraber oluruz” dediği iddianamede yer aldı.