        Haberler Gündem Güncel Önce çarptı, sonra fotoğrafını çekti! Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi! | Son dakika haberleri

        Önce çarptı, sonra fotoğrafını çekti! Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!

        Aydın'da korkunç bir saldırı meydana geldi. Olayda bir sürücü, eski eşiyle evli polisi otomobille çarparak yaraladı. Saldırgan kazadan sonra ise yaralının aracın kaputun üzerinde gözüktüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 17:29 Güncelleme: 07.12.2025 - 17:29
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Aydın'da eski eşiyle evli polise araçla çarpıp yaralanmasına neden olan kişi gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre A.A. idaresindeki otomobil, Yenicami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde evinin önündeki otomobilinin arka tarafında bulunan polis memuru A.K'ye çarptı.

        Yaralanan A.K. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A. kazadan sonra yaralının aracın kaputun üzerinde gözüktüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından "Trafik kazası, maalesef polis A.K. yaralandı" notuyla paylaştı. A.A. gözaltına alındı.

        Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı A.K'nin, A.A'nın eski eşiyle evli olduğu öğrenildi.

        KAZA VE FOTOĞRA ÇEKMESİ KAMERADA

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin A.K. ve park halindeki aracına çarpması, yaralı kaputun üzerine düştükten sonra sürücünün aracıyla kısa bir süre ileri ve geri gitmesi, daha sonra aracından inerek cep telefonuyla kaputun üzerindeki yaralı A.K'nin fotoğrafını çekmesi yer aldı.

