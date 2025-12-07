Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Spor yazarları Başakşehir-Fenerbahçe maçını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

        Spor yazarları Başakşehir-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rams Başakşehir'le 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Spor yazarları, bu karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi ve sarı-lacivertlilerin o yıldızını eleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 07.12.2025 - 11:09
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Başakşehir-Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

        "F.BAHÇE BÜYÜKLÜĞÜNE YAKIŞMIYOR"

        İbrahim Yıldız (Habertürk): Başakşehir deplasmanından bir puanla dönen Fenerbahçe, yarışta büyük yara aldı. Teknik direktör Tedesco, oyuna katkı yapacak hamle ve taktik konusunda sınıfta kaldı. Oyuncular ya işin ciddiyetinde değiller. Ya da boş vermişler. Anlaşılan, Tedesco başta olmak üzere futbolcular Başakşehir’i küçümsemiş. Rakibin analizini iyi yapmamışlar. Galatasaray derbisine sevinen bir teknik adamın Fenerbahçe büyüklüğüne yakışmadığı bir kez daha kanıtlandı.

        "F.BAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK HAVASI YOK"

        Erman Toroğlu (Sözcü): Fenerbahçe'de şampiyonluğa oynayan bir hava göremiyorsunuz. Rakibi ısıramıyorlar, baskı yapamıyorlar, öylesine oynuyorlar. Maçta güzel bir şeyler bulmak ve yazmak için uğraşıyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Sahada oynanan futbola orantılı zorla yazılmış bir yazı oluyor. Ama bu yazıyı yazana değil yazdırana bakmak lazım. Bu maçtan sonra Fenerbahçe için şunu söylemek gerekir: Eğer şampiyonluk yarışında kalacaklarsa en az iki veya üç kaliteli oyuncu almaları gerekir. 1 tanesi de çok çok iyi santrfor olmak şartıyla.

        "EKİP OLARAK ÇUVALLADILAR"

        Gürcan Bilgiç (Fotomaç): Bu bezginlik, bir gün öncesindeki "kayıp puan" beklentilerinin, "hakem kararı"ndan dönmesi olarak yorumlayanlar olabilir. Bu tip maçların çokluğu için de bizim de zaman zaman "Niye futbol yazıyoruz ki" dediğimiz de oluyor. Geriden gelerek kazandığı iki maç sonrasında Tedesco'nun, son iki maçta ortaya fark koyamadan takımını oynatması da kabul edilemez. Maç sonlarındaki güzel cümleler, bir teknik adamı "başarılı" yapmıyor maalesef. Ekip olarak çuvalladılar.

        "KEREM NASIL BU KADAR DÜŞÜŞ YAŞAR?"

        Ömer Üründül (Sabah): Tedesco'nun efendiliği, sadece oyunla ilgilenmesi ve sahadaki duruşuyla Fenerbahçe'ye yakıştığını belirtmiştim. Ancak ne yazık ki ciddi teknik hatalarda ısrar ediyor. Sezon başından beri yeri geldikçe vurguladığım gibi fizik güçleri yetersiz, devamlılıkları olmayan, defansif yönleri zayıf futbolcular yetenekli de olsalar günümüz futbolunda birlikte oynamaları eşyanın tabiatına aykırıdır. Böyle birçok uygulamanın işe yaramadığını gördüğü halde Tedesco ısrar ediyor. İleriye dönük bir önemli problem, Kerem'in durumu. Böyle bir oyuncu nasıl bu kadar düşüş yaşar?

        "TALISCA ÇIKMAMALIYDI"

        Ercan Taner (Sözcü): Fenerbahçe, ‘Ben bu maçı kazanırım’ derken, Ederson ve savunmanın hatasıyla Bertuğ beraberliği sağladı. Tedesco’nun değişiklikleri hiçbir işe yaramadı. Mesela Talisca kötü bile olsa skoru her an değiştirecek bir isim, bence çıkmamalıydı.

        "KEREM HİÇBİR KATKI SAĞLAYAMADI"

        İlker Yağcıoğlu (Takvim): 20. dakikada oyuna giren Kerem maç sonuna kadar hiçbir katkı sağlayamadı. Kerem'de ciddi bir düşüş var. Onun kötü oynaması Fenerbahçe'nin hücum gücünü olumsuz etkiliyor.

