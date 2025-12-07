Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'la ilgili sözlerine Çin tarafından yapılan açıklamalarla tepki gösterilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Takaiçi Sanae'nin ülkesinin Tayvan'a yönelik bir askeri müdahalede güç kullanacağını ima eden ifadesine yanıt vermişti.

Lin Cien, "Japonya Tayvan'a müdahale etmek için askeri güç kullanmaya cüret ederse bu bir saldırı eylemi olacaktır ve Çin buna güçle karşılık verecektir." diye konuşmuştu.

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Çin'e ait uçak gemisi Liaoning'den havalanan J-15 savaş uçağının Okinawa Adası açıklarında Japonya'ya ait bir F-15'e radar kilidi attığını ifade etti.

Yerel saatle 16.30 civarında gerçekleşen ilk olayın ardından 18.37 ila 19.08 arasında farklı bir Japon F-15 savaş uçağına daha radar kilidi uygulandı.

Japon Bakan, Çin'i protesto ettiklerini ifade ederken, benzer bir olayın yaşanmaması için önlem alınmasını talep ettiklerini belirtti.