        Haberler Gündem Cevizlibağ'da baygınlık geçirerek düşen 14 yaşındaki kıza metrobüs çarptı - Cevizlibağ metrobüs kazası

        Cevizlibağ'da baygınlık geçirerek düşen 14 yaşındaki kıza metrobüs çarptı

        İstanbul-Topkapı'daki Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda 14 yaşındaki bir kız, metrobüs yaklaşırken bayılıp yola düşünce aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Hayati tehlikesi sürerken sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 18:06 Güncelleme: 06.12.2025 - 18:29
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Cevizlibağ Metrobüs durağında metrobüs bekleyen 14 yaşındaki bir kız, metrobüsün durağa yaklaştığı sırada bayılarak yola düştü. Çarpan metrobüs nedeniyle ağır yaralanan çocuk hastanede yaşam mücadelesi verirken, sürücü gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Cevizlibağ Metrobüs Durağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, durakta metrobüs bekleyen 14 yaşındaki kız, metrobüs durağa girdiği sırada aniden bayılarak dengesini kaybetti ve yola düştü.

        Bu sırada durağa giriş yapan metrobüs, kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuğa ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

