Antalya'da olay, saat 05.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak’ta meydana geldi. Gece saatlerinde eşi Gürsel Doğan (47) ile tartıştığı öne sürülen Hatice Doğan (39), cipe binerek evden uzaklaştı.

CİPLE SULAMA KANALINA UÇTU

DHA'daki habere göre bir süre sonra Hatice Doğan, aracıyla giderken kaza yaptı. Doğan yönetimindeki araç, yol kenarındaki DSİ'ye ait sulama kanalı uçtu. Eşinden haber alamayan Gürsel Doğan yakınlarına haber verdi.

SUDA TERS DÖNEN ARACI GÖRÜP BİLDİRDİLER

Saat 07.00 sıralarındaki kanal yanındaki tarlaya çalışmaya gelenler, suda ters dönen aracı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BÖLGEYE VİNÇ ÇAĞRILDI

Ekipler suya gömülen cipte birilerinin olabileceği ihtimaline karşı kontrol etmek istedi. Ancak bir sonuç alınamayınca aracı çıkarmak için bölgeye vinç çağırıldı, yol araç trafiğine kapatıldı.

EŞİ KANALIN KENARINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bu sırada aracın plakası üzerinden ulaşılan Gürsel Doğan, olay yerine geldi. Aracı suda görünce gözyaşına hakim olamayan Gülsel Doğan, “Yalvarıyorum arabayla çekip çıkaralım, kurban olayım içine girelim. 3 çocuğum var, ne diyeceğim, ben ne diyeceğim" dedi. Vinç ile araç sudan çıkarıldı. Bu sırada Gürsel Doğan, eşinin içinde bulunduğu cipin sudan çıkarılmasını gözyaşlarıyla izledi.