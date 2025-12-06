Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım - Galatasaray - Samsunspor maçındaki penaltı pozisyonu - Futbol Haberleri

        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Samsunspor maçının 90+7. dakikasındaki pozisyon ile ilgili olarak HT Spor'a konuştu. Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 11:33 Güncelleme: 06.12.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanan ve son dakikalarda yaşanan penaltı tartışmasıyla gündeme oturan maç hakkında HT Spor'a özel ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        2026 Dünya Kupası kura çekimi dolayısıyla ABD'de bulunan Başkan Hacıosmanoğlu, açıklamalarına milli duyguların yüksek olduğu bir günün ortasında bu olayların yaşanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek başladı:

        "Burada 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya bu kadar yaklaştık. Milli duygularımızın yüksek olduğu bir gün yaşıyoruz. Güzel de bir kura çektik, bunu bile konuşmaya izin vermediler. Bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor."

        REKLAM
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları Haberi Görüntüle

        Tartışmalı penaltı pozisyonuna sert bir dille tepki gösteren Hacıosmanoğlu, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:

        "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" dedi.

        TFF Başkanı'nın bu açıklamaları, hem futbol camiasında hem de Merkez Hakem Kurulu (MHK) nezdinde büyük yankı uyandırması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!