Dünya’nın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye

Dünyanın en geniş gastronomi veri tabanlarından biri olan TasteAtlas, kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmeleriyle netleşen 'Dünyanın En İyi 100 Mutfağı' sıralamasını nihayet açıkladı.

Giriş: 06.12.2025 - 02:56 Güncelleme: 06.12.2025 - 04:21
Dünya lezzetlerini değerlendiren sosyal medya platformu TasteAtlas, 2025/26 dönemine ait 'Dünyanın En İyi 100 Mutfağı' sıralamasını duyurdu.

Türkiye 7. sırada

Geleneksel yemeklerden yerel ürünlere kadar geniş bir yelpazede dünya mutfakları değerlendirildi ve bunun sonucunda listenin birinci sırasında 4.64 puanla İtalya yer alırken 7. sırasında Türkiye yer aldı.

Tasteatlas veritabanındaki 16.357 farklı yemek için yapılan 590.228 değerlendirme sonucunda geçen senenin listesi güncellenmiş oldu. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da geleneksel yemekleriyle üst sıralardaki yerini koruyan Türk mutfağı, 4.49 puanla dünyanın en iyi 7. mutfağı oldu. Geçen senenin birincisi Yunanistan ikinci sıraya geriledi.

Listenin ilk üç sırasında İtalya (4.64), Yunanistan (4.60) ve Peru (4.54) bulunurken, Türkiye 7. sırada kaldı.

Tasteatlasın web sitesinde Türkiye için denenmesi gereken lezzetler olarak; Kahvaltı (4.7), Antep Fıstığı (4.7), Piliç Topkapı (4.7), Tombik Döner (4.6) Kalamar Tava (4.6)

İtalya için denenmesi gereken lezzetler olarak Napoliten pizza (4,8), Tartufo bianco d'Alba (4,8), Parmigiano Reggiano peyniri (4,7), San Daniele jambonu (4,7), Pasta 'ncasciata (4,7)

Yunanistan için denenmesi gereken lezzetler olarak Lakonia'daki Finiki zeytinyağı (4,8), Ege fıstığı (4,7), Santorini Fava (4,7), Kontosouvli (4,7) sayılmış.

