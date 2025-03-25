Bu kolay yahni, güneşte kurutulmuş sebzeleri yemenin basit ve ucuz bir yolu olarak Nice'de ortaya çıkmış. Geleneksel bir sebze yemeğidir. Yaz mevsiminin vazgeçilmez yemeğinde, patlıcan, kabak, biber, domates ve soğan, zeytinyağı ve sarımsakla birlikte pişiriliyor.

Nerede yemeli: Eski Nice'nin dar sokaklarından birinde yer alan aile işletmesi Restaurant Acchiardo, kıpkırmızı masa örtüleriyle ratatouille gibi klasik yemekleri ile biliniyor.

Malzemeler

* 2 adet orta boy kabak

* 2 adet orta boy patlıcan

* 2 adet orta boy domates

* 1 adet orta boy soğan

* 2 adet yeşil biber

* 2 diş sarımsak

* 1 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 tatlı kaşığı tuz

* 1/2 çay kaşığı karabiber

Nasıl yapılır?

* Sos için bir tencere içerisinde küp küp doğranmış soğanları alıp zeytinyağında iyice kavurun. Sarımsak, tuz, karabiber ve kırmızı biberi ekledikten sonra domates püresini ekleyin ve 5 dakika kısık ateşte pişirin.

* Yıkanmış sebzeleri eşit kalınlıkta halka halka dilimleyin. Yuvarlak veya dikdörtgen bir fırın kabının tabanını yağlayıp biraz pişirdiğiniz sostan dökün.

* Sosun üzerine sırayla sebzelerinizi dizin.

* Tüm sebzelerinizi dizdikten sonra üzerlerine kalan sosu dökün ve 25 dakika 170 derecede pişirin. Afiyet olsun!