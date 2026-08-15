Avcılar’da mağazadan 5 çift ayakkabı çalan 6 şüpheli aranıyor
İstanbul Avcılar'da bir ayakkabı mağazasına gelen 6 kişilik grubun, çalışanları yanlarındaki çocuklarla oyaladıktan sonra dışarıda sergilenen 5 çift ayakkabıyı pazar arabasına koyarak çaldığı iddia edildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir ayakkabı mağazasının önünde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Aralarında 2 kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişilik grubun, çalışanları oyalayıp mağazanın önünde sergilenen 5 çift ayakkabıyı çaldığı öne sürüldü.
İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir ayakkabı mağazasının önünde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Aralarında 2 kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişilik grubun, çalışanları oyalayıp mağazanın önünde sergilenen 5 çift ayakkabıyı çaldığı öne sürüldü.
ÇALIŞANI ÇOCUKLARLA OYALADILAR
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mağazanın önüne gelen grup dışarıdaki ürünleri incelemeye başladı. Şüphelilerden 3’ü yanlarındaki küçük çocuklarla birlikte iş yeri çalışanını içeride oyalarken, diğer 3 kadın ise mağazanın önünde sergilenen 5 çift ayakkabıyı pazar arabasına koydu.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Şüphelilerin ayakkabıları alarak bölgeden uzaklaştığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikâyeti üzerine polis ekipleri görüntüleri incelemeye aldı.
Polis, aralarında çocukların da bulunduğu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.