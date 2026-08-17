Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu çıktı

        Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu çıktı

        Bağırsağında kitle tespit edilen Tarık Mengüç'ün patoloji sonuçları belli oldu. Sonuçları temiz çıkan ünlü şarkıcı, gözyaşlarını tutamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 16:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu çıktı

        2004'te çıkardığı 'Şakşuka' şarkısıyla tanınan Tarık Mengüç, sevenlerini endişelendirmişti. Hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki şarkıcının bağırsağında kitle tespit edilmişti.

        "HAYATIMIZIN EN ZOR GÜNLERİNDEN BİRİYDİ"

        Eşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Funda Mengüç, "Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi. Apandisit sandığımız şeyin bağırsakta bir kitle olduğu ortaya çıktı. Doktorlarımız gereken müdahaleyi yaptı, şimdi tek duamız patolojiden güzel haber almak... İnsan böyle anlarda ne yapacağını şaşırıyor, sadece donup kalıyor. Ama ben inanıyorum ki eşimin yıllardır herkese uzattığı yardım eli, yaptığı iyilikler ve güzel kalbi bugün onun duası oldu. Allah onu korudu, bize bir şans daha verdi. Şimdi tek dileğim, o iki haftanın sonunda 'temiz' haberini almak. Allah'ım sen iyi insanları koru, eşimi de bize bağışla" demişti.

        Tarık Mengüç'ün patoloji sonuçları belli oldu. Funda Mengüç, "Şükürler olsun raporumuz temiz çıktı. Hiç kanser hücresi yok" derken, ünlü şarkıcı da sevinç gözyaşlarına boğularak, "Allah'ım sana şükürler olsun" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tarık Mengüç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        O anları anlattı
        O anları anlattı
        Trump'tan Umman'a da tehdit
        Trump'tan Umman'a da tehdit
        Şiddetli rüzgar, oyun parkını savurdu! 3 çocuk yaralandı!
        Şiddetli rüzgar, oyun parkını savurdu! 3 çocuk yaralandı!
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Türkiye adına bir ilk
        Türkiye adına bir ilk
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Oturma odasında nikah
        Oturma odasında nikah
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?