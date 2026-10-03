Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları

Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...

MHK soruşturması kapsamında müşteki sıfatıyla ifadesi alınan eski hakem Emre Altun ve tanık olarak ifade veren eski hakem Süleyman Abay'ın iddiaları gündeme bomba gibi düştü... Altun, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan seçildiği 18 Temmuz 2024 tarihinde klasman listelerinin değiştirildiğini belirterek, "28 Temmuz 2024 tarihinde yeni Klasman listesi oluşturarak 13 hakem ve 6 gözlemciyi liste dışı bırakmıştır. Yani kısaca 2 gün içerisinde 2 farklı liste klasman hazırlanmıştır. MHK Talimatnamesine göre bu işlem usulsüzdür" dedi. Altun ayrıca, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında da, "Sadece kendilerine yakın hakem ve gözlemcilere görev verildi" iddiasını dile getirdi. Süleyman Abay ise, son dönemde hakem atama sistemine müdahale edildiğini ileri sürerek, "Ligler devam ederken hakem ve gözlemci listesinin değiştirilmesi talimatlara ve usullere aykırıdır" dedi. Eren Acar ise, "Ferhat Gündoğdu hakemlere de HTS kayıtlarının elinde olduğunu, kimlerle görüştüklerini bildiğini belirterek aktif hakemlere baskı uygulamaktadır. Maçlara az bir süre kala kendi belirlediği hakem atamalarını değiştirirdi" ifadesini kullandı.