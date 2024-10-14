Eğer yarım gün olan pazartesi günü için gerekli izinleri alabilirseniz 25 Ekim cuma mesai bitiminden itibaren kendinize küçük bir sonbahar izni verebilirsiniz. Hafta sonunu da dahil edince 4 gün sürecek tatilde kalabalıktan uzak, sakin, sessiz, huzur dolu bir sonbahar tatiline ne dersiniz?

Tatil denince sadece aklımıza deniz, kum, güneş gelmesin. Yaprakların sarıdan turuncuya, çeşit çeşit renge büründüğü, hem güneşin sıcaklığının hem de rüzgarın serinliğinin yüzünüze vurduğu ekim ayında da gidebileceğiniz pek çok rota var. Üstelik yaz tatili kalabalığı da artık geride kaldı. Bunu bir düşünün.Artık mevsimler yaz ve kıştan ibaret gibi görünse de sonbahar tüm gerçekliğiyle önümüzde. Yaz mevsiminde olduğu gibi gezmek için seçenekler de çok değil. Bu yüzden alternatif sonbahar güzergahlarını sizler için derledik.