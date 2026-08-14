TFF'den yabancı VAR açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yayımladığı mesajla 2026-2027 sezona dair iyi dileklerini paylaştı.

TFF'den yapılan açıklamada Hacıosmanoğlu, yazısına şu ifadelerle başladı:

"Yeni umutlar, yeni hedefler, yeni heyecanlar ve özlemle beklediğimiz 2026-2027 futbol sezonuna merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle milletimizin ortak sevinci, bizleri birleştiren ve en güçlü değerlerimizden biri olan futbolumuzda yeni sezonun, ülkemize ve futbol ailemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Futbolumuzun en değerli markası Trendyol Süper Lig; sahadaki rekabetten yayıncılığa, sponsorluklardan maç günü gelirlerine, dijital etkileşimden oluşturduğu ekonomik değerlere kadar futbol ekosistemimizin itici gücünü oluşturmaktadır."

"Bizim hedefimiz bu değeri her geçen gün daha da ileri taşımaktır." ifadelerini kullanan TFF Başkanı, şunları kaydetti:

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“Bu anlayışla rekabet kalitesini her geçen gün artıran, ekonomik sürdürülebilirliği güçlendiren, altyapı yatırımlarını teşvik eden ve Türk futbolunun küresel ölçekteki konumunu daha da yukarı taşıyan bir lig yapısını hep birlikte inşa etmeye kararlıyız. Kulüplerimizden futbolcularımıza, teknik ekiplerimizden hakemlerimize, yöneticilerimizden taraftarlarımıza kadar futbolun her paydaşının bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Türk futbolunun güvenilirliğini ve adil rekabet ortamını korumak en temel sorumluluklarımızdan biridir. Bu doğrultuda başta yasa dışı bahis olmak üzere futbolun dürüstlüğünü tehdit eden her türlü yasa dışı oluşum ve girişime karşı mücadelemizi tavizsiz bir anlayışla sürdüreceğiz. İlgili tüm kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde hareket ederek, futbolumuzun güvenilirliğini zedelemeye yönelik hiçbir girişime fırsat vermeyeceğiz. Futbol dışı unsurların değil, oyunun kendisinin konuşulduğu bir futbol iklimi oluşturmak istiyoruz.”

YENİ SEZONDA TEKNOLOJİ ÖN PLANA ÇIKACAK

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezonda Süper Lig'de "çipli top" ve gol çizgisi teknolojisinin hayata geçirileceğini, yarı otomatik ofsayt sisteminin de "Advanced VAR" ile daha ileri bir seviyeye taşınacağını aktardı.

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Hacıosmanoğlu, mesajına şöyle devam etti:

"Hakemlik sistemimizi, bugüne kadar kullandığımız teknolojileri daha da geliştirerek güçlendiriyoruz. Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nde açıkladığımız üzere Süper Lig'de 'çipli top' olarak bilinen bağlantılı top teknolojisini ve gol çizgisi teknolojisini hayata geçirirken, halihazırda kullandığımız yarı otomatik ofsayt sistemini de 'Advanced VAR' sistemiyle daha ileri bir seviyeye taşıyacağız. Tüm bu sistemlerle karar süreçlerini hızlandırmayı, gereksiz zaman kayıplarının önüne geçmeyi, hata payını en aza indirmeyi ve oyunun akıcılığını artırmayı hedefliyoruz. Hakemlerimizin gelişimi önceliklerimizden biri olacak. Bunun için dünya hakemliğinin çok değerli bir ismi Sayın Anthony Taylor, Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü olarak görev yapacak. Başta İngiltere Premier Ligi olmak üzere Avrupa ve dünyanın en büyük turnuvalarında görev alan Taylor, bilgi birikimi ve tecrübesini artık Türk hakemliğinin gelişimi için kullanacak."

YENİ SEZONDA YABANCI "VAR"

UEFA ve FIFA tarafından üst düzey organizasyonlarda görevlendirilen VAR hakemlerinden belirlenen protokol çerçevesinde Süper Lig'de faydalanacaklarını anlatan Hacıosmanoğlu, "Yeni teknolojilere uyum sağladığımız bu süreçte, uluslararası bilgi ve tecrübeyi Türk hakemliğine aktararak kendi hakemlerimizin gelişimine katkı sağlayacak; Türk futbolunun, kulüplerimizin ve müsabakalarımızın yararına olabilecek her seçeneği değerlendirmeye devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda sezon başında ev sahipliğimizle düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda spor alanlarının güvenliği konusunda tüm önlemler masaya yatırıldı. Yeni sezonda da saha içinde ve saha dışında sporun birleştirici gücünü gölgeleyecek her türlü eyleme karşı ilgili tüm kurumlarımızla tam bir işbirliği içerisinde hareket etmeyi sürdüreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Futbolun sürdürülebilir gelişimi, güçlü ve uzun soluklu işbirlikleriyle mümkündür. Bu anlayışla Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru Trendyol ile işbirliğimizi iki yıl daha uzattık. Yeni sezon öncesinde TFF Fantezi Lig uygulamamızı hayata geçirdik. Futbolumuzun dijital dönüşümüne önemli katkı sağlayacak bu uygulamayla milyonlarca futbolseveri aynı platformda buluşturarak taraftar deneyimini yeni bir boyuta taşıdık. 2026-2027 sezonu, Türk futbolunun birlikten güç aldığı, rekabetin kaliteyi yükselttiği ve yeni başarıların temellerinin atıldığı bir sezon olacaktır. Liglerimizde ve uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek takımlarımıza başarılar diliyor, futbolumuza emek veren ve değer katan futbol ailemizin tüm fertlerine sağlıklı, başarılı ve hayırlı bir sezon temenni ediyorum."