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        Haberler Magazin Songül Öden'in plaj neşesi

        Songül Öden'in plaj neşesi

        Oyuncu Songül Öden, 2 yaşındaki kızı Sone Larin ile Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi. Kızına mama yedirip su içirmek için yanına dans ederek giden Öden, keyifli halleriyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Songül Öden, kızı Sone Larin ile birlikte yaz tatilinin keyfini Bodrum'da çıkarıyor.

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        Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülenen anne-kıza, Öden'in bakıcısı da eşlik etti ve gün boyunca Sone Larin ile ilgilendi.

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        Songül Öden, kız arkadaşlarıyla birlikte bir süre şezlongda güneşlendi.

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        Öden, sıcaktan bunalınca arkadaşlarıyla birlikte elinde tuttuğu siyah paletleriyle denize girdi.

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        47 yaşındaki oyuncu, bir süre arkadaşlarıyla denizde sohbet etti. Songül Öden, daha sonra güneşlenmek üzere şezlonguna geri döndü.

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        Öden, bir ara kızının yanına dans ederek geldi ve onunla oyun oynayarak mama yedirdi.

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        Ünlü oyuncunun kızıyla geçirdiği eğlenceli anlar objektiflere böyle yansıdı.

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        Öte yandan 2020'de iş insanı Arman Bıçakçı ile evlenen Songül Öden, kızı Sone Larin'i ise 2024'te kucağına almıştı.

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