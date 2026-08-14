Songül Öden'in plaj neşesi
Oyuncu Songül Öden, 2 yaşındaki kızı Sone Larin ile Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi. Kızına mama yedirip su içirmek için yanına dans ederek giden Öden, keyifli halleriyle dikkat çekti
Giriş: 14 Ağustos 2026 - 11:00 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Songül Öden, kızı Sone Larin ile birlikte yaz tatilinin keyfini Bodrum'da çıkarıyor.
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Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülenen anne-kıza, Öden'in bakıcısı da eşlik etti ve gün boyunca Sone Larin ile ilgilendi.
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Songül Öden, kız arkadaşlarıyla birlikte bir süre şezlongda güneşlendi.
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Öden, sıcaktan bunalınca arkadaşlarıyla birlikte elinde tuttuğu siyah paletleriyle denize girdi.
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47 yaşındaki oyuncu, bir süre arkadaşlarıyla denizde sohbet etti. Songül Öden, daha sonra güneşlenmek üzere şezlonguna geri döndü.
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Öden, bir ara kızının yanına dans ederek geldi ve onunla oyun oynayarak mama yedirdi.