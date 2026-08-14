Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada partinin çeyrek asırlık siyasi yolculuğunu, iktidar döneminde hayata geçirilen yatırımları ve Türkiye’nin gelecek hedeflerini anlattı. Ekonomiden savunma sanayisine, ulaştırmadan eğitim ve sağlığa kadar birçok alandaki çalışmaları sıralayan Erdoğan, önümüzdeki 50 yılın planlandığını belirterek 2053 ve 2071 hedeflerine işaret etti. Terörsüz Türkiye sürecinde kardeşlik vurgusunu öne çıkaran Erdoğan, “Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek” derken, siyasi mücadelenin aynı kararlılıkla süreceğini “Kimse bizden yorulma beklemesin” sözleriyle ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hareketimize muhabbet duyan herkese selamlarımı iletiyorum. Özellikle bu akşam gönlü bizimle atan Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli Beyefendi'ye kalbi selamlarımı gönderiyorum. Türkiye'nin 81 vilayetinden koşup gelerek millet bahçemizi hınçahınç dolduran kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi daim kılsın, dostluğumuz, yol arkadaşlığımız ebedi olsun, daim kalsın.

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Sevgili gençler, bugün çok özel. Bugün çok özel, tarihi bir gün. 25. yılımızı büyük gururla idrak ediyoruz. Çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bizlere bu güzelliği yaşatan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar ediyorum. 25. yaş günümüz kutlu olsun. Adalet ve Kalkınma Partimizin 25. kuruluş yıldönümü, ülkemize, milletimize, demokrasimize, tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle 14 Ağustos 2001'den bu yana AK Parti çatısı altında görev yapan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu harekete gönlünü veren, yüreğini ortaya koyan kurucularımızdan, yöneticilerimize ve bizimle mesaide bulunan Abdülmecit kardeşimin şu anda aramızda da bulunan ailesinden dolayı bu hareketteki o gönlünü ortaya koyuşu unutmamız mümkün değil. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

“25 YILDIR HEYECANLARIYLA PARTİMİZE RENK KATAN AK GENÇLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bakanlarımızdan milletvekillerimize, il, ilçe, belde başkanlarımızdan belediye başkanlarımıza meclis üyelerimize, mahalle, köy temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize, üyelerimize teşekkür ediyorum. Kurulduğu günden itibaren bu hareketi samimiyetle bağrına basan hanım kardeşlerimize, AK Parti Kadın Kolları'nın mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. 25 yıldır heyecanlarıyla partimize renk katan, dinamizm katan gençlerimize, alnı ak, yüreği ak, bahtı ak gençlerine teşekkür ediyorum. Sandık her kurulduğunda sabahın erken saatlerinden itibaren bir bayram havasında sandıkları şenlendiren seçmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum.

DEVLET BAHÇELİ'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Belki oyunu alamadığımız ama tercihlerini daima saygıyla karşıladığımız vatandaşlarımıza da demokrasimize katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi kurduğumuz Cumhur İttifakı bünyesinde milletimizin istikbali uğrunda yol yürüdüğümüz ittifak ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Çok özel hazırlanmış çiçek göndererek 25. yaşımızı kutlayan MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli ile telefon etmek veya mesaj göndermek suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum.

"SORUNLAR ÇÖZÜMSÜZ DEĞİLDİR DEDİK"

25 yıl için pekçok kardeşimize fani dünyadan, ebedi aleme uğurladık, bugün onlara bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Rabbim cümlesinin ruhunu şad mekanını cennet eylesin. AK Parti 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu, sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği gibi günlerde yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Buradan çıkış yolu var dedik. Bizim reçetimiz, çözüm önerilerimiz, umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı aydınlığa açık dedik.

"EKONOMİ, SAĞLIK, EĞİTİM, ULAŞTIRMADA TARİHİN EN BÜYÜK YATIRIMLARI, PROJELERİNİ KAZANDIRDIK"

Yeter söz de karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik milletimizin teveccühü ile tek başımıza iktidara geldik. Yapamazlar dediler, yaptık hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğlattık. Türkiye'nin özgüvenini yükselttik. Siyasetteki temsil açığına millet iradesiyle istikrar açığına güçlü ve öngörülebilir yönetimle, eser ve hizmet siyasetimizle, yatırım ve girişimcilikle, Türkiye merkezli gelecek tasavvuru ile çözüm ürettik. Ekonomi, sağlık, eğitim, ulaştırmada tarihin en büyük yatırımları, projelerini kazandırdık. Topladığımız kaynakları milletimiz için, ülkemizi büyütmek, kalkındırmak için kullandık.

"MİLLİ GELİRİMİZ 1 TRİLYON 600 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Eğitime 37 trilyon lira, sağlığa 14 trilyon lira, gençlik ve spora 5 trilyon lira, sosyal yardımlara 12 trilyon lira, adalete 4 trilyon lira, iç işlerine 3 trilyon lira, çalışma ve sosyal güvenliğe 7 trilyon lira, ulaştırmaya 15 trilyon lira, çevre ve şehirciliğe 19 trilyon lira, kültür turizme 11 trilyon lira, enerjiye 8 trilyon lira, savunma sanayine 374 milyar dolar, sanayi ve teknolojiye 2 trilyon liralık kaynak kullandık. Teşviklerimizle 19 trilyon liralık 129 bin yatırıma ve 4 milyon 128 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Yıllık ihracatımız Haziran ayında 278 milyar dolara çıktı. Milli gelirimiz 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. Dünyanın 21. büyük ekonomisi olan Türkiye 2025 yılı itibarıyla dünyada 16. Avrupa'da 6. sıraya yükseldi.

Dışişlerimiz Türkiye'yi bölge ve dünyada sözü güçlü gücü tesirli ülke konumuna getirdi. Savunma sanayinde destan yazdık. Piyade tüfeğini bile dışarıdana alan ülke savaş gemisi, tank, füze, denizaltısını yapan hale getirdik. 10 milyar doları aşan ihracat rakamı ile dünyanın 185 ülkesinde savunma sanayi ürünleri kullanıyor. Ulaştırmada Türkiye'ye çağ atlattık. 24 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptık. Otoyol uzunluğumuzu 2 kat artırdık. İki kıtayı Marmaray ve Avrasya tüneli ile yeraltından, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile yer üstünden birbirine bağladık. Havaalanı sayımız 58'e çıktı. Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla tanıştırmak bizlere nasip oldu. Bunu biz başardık. 2028'e kadar 27 şehrimizi hızlı tren ağıyla bir birine bağlayacağız. 2053 yılında 48 saatte tüm Türkiye hızlı trenle gezilebilecek.

"DERS KİTAPLARINI ÜCRETSİZ DAĞITTIK"

Eğitimde Türkiye'nin standartlarını yükselttik. Toplam 836 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Başörtüsü yasağına son vereceğiz dedik. Üniversitede, okulda, kamuda son verdik. Üniversiteye girişte katsayı adaletsizliğini kaldırdık. Harçları kaldırdık. Ders kitaplarını ücretsiz dağıttık. Yurt yatak kapasitemizi 983 bine yükselttik. Sağlıkta vatandaşlarımızı 1. sınıf sağlık hizmetleriyle tanıştırdık. 27 şehir hastanemizle bu alanda adeta devrim yaptık. Millet bahçeleriyle şehirlerimizin çehresini değiştirdik. 323 millet bahçemizi hizmete açtık. TOKİ'yle 1 milyon 766 bin konut ürettik. 369 konutun inşası sürüyor. 6 Şubat asrın felaketinde 455 bin konutu ve işyerini 3 yıl gibi rekor sürede depremzedelerimize teslim ettik. Deprem turistleri fırsatçılık peşinde koşarken biz yaraları sarmak için 91,5 milyar dolarlık kaynak kullandık. 500 bin sosyal konut projemizle önemli ihtiyacı gideriyoruz.

"TOGG'U YOLLARDA GÖRDÜKÇE HEPİMİZ GURUR DUYUYORUZ"

Eskiden terörün kol gezdiği Gabar'da günlük 83 bin varil petrol üretiyoruz. Karadeniz'deki keşfimiz sayesinde milyonlarca evde kendi doğalgazımız kullanıyor. Başkalarının ürettiği araçlara gıpta ile bakmıyor TOGG'u yollarda gördükçe hepimiz gurur duyuyoruz. Sadece yatırımlarda değil hak ve özgürlükler alanında sessiz devrime imza attık. OHAL'i kaldırdık. Farklı dil ve lehçelerde yayınları serbestleştirdik. TRT Kürdi'yi kurduk, gençlerin siyasette önünü açtık. Seçilme yaşını 18'e indirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetimde istikrar meselesini çözüme kavuşturduk. Fatih'in emaneti Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni yeniden ibadete biz açtık.

"DANIŞTAY'DA, GEZİ'DE PROVOKASYON YAPTILAR"

Partimizin programlarında ve seçim beyannamelerinde millete ne taahhüt ettiysek yüzde 90 oranında gerçekleştirdik. Gelecekte 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıllık. Bugün paylaştığımız vizyon belgesiyle hayalleri hedeflere gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bizi yolumuzdan çevirmek için her yolu denediler. Darbe senaryoları yazdılar. Muhtıra vermeye kalkıştılar. Partimizi kapatmaya kalktılar. Danıştay'da, Gezi'de provokasyon yaptılar. 15 Temmuz'da haince silahlı darbe girişiminde bulundular. İçerideki aparatları dışarıdaki ağababalarıyla üzerimize geldiler. Hepsini tek tek püskürttük. 25 yıl sonra işte buradayız. Milletin huzurundayız.

"KİMSE BİZDEN YORULMA BEKLEMESİN"

Millete verdiğimiz sözleri tutmanın gururuyla buradayız. Milletin emanetine sahip çıkmanın onuruyla buradayız. Size mahçup olmamanın sizi mahçup etmemenin, umutlarınızı boşa çıkarmamanın bahtiyarlığıyla buradayız. Allah'a hamdolsun çeyrek asırda büyük işler başardık. Ama bitmedi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladı. Her sabah ilk günkü gibi işimize sarıldık. Bundan sonra da her gün bizim için yeni bir gün olacak. Partimizi kurduktan sonra ilk sabah nasılsa bugün de yarın da her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacağız.

"DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi bu hareket bu kadro kadınıyla erkeğiyle genciyle ve bu gençler onların çocukları, torunları inşallah önce 2053 sonra da 2071'e taşınacak. Türkiye'nin geleceğine de bu hareket damga vuracak. Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'yi ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik. Büyük işler başardık. Ama durmayacak, dinlenmeyecek, ara vermeyeceğiz. Her gün yeniden doğacağız. Her sabah yeniden başlayacağız. Bugün unutmayın yeni bir gündür diyeceğiz. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyeceğiz. Her dem taze kalacağız. Bu ülkenin 1970'lerden itibaren sinsi sinsi büyüyen bir FETÖ sorunu vardı. Hiçbir hükümet bunların önünü kesemedi. 1980'de, 97'de iki kez darbe yapıldı. FETÖ'ye dokunmadılar, önünü açtılar. Biz ülkeyi yönetme görevini devraldığımızda virüs vücuda yayılmıştı. Sabırla, akılla, dikkatle yürüdük. O meşum gecede o hain darbe girişiminde Allah onlara fırsat vermedi.

"KARDEŞLİĞİ KORURSAK BU ÜLKEYE HİÇ KİMSE KEM GÖZLE BAKAMAZ"

1984'ten bu yana terör meselesi canımızı yakıyordu. Şimdi yaylalarda rahat geziyoruz. Evlatlarımız tek tek toprağa düşüyordu. Türkiye'nin birikimi, morali, hayalleri hain terör eylemleri ile her gün solup gidiyordu. 'Biz çözeceğiz' dedik. 40 yıllık bu sıkıntıdan kurtaracağız dedik. Elhamdülillah onu da Cumhur İttifakı ile çözüyoruz ve çözdük. Aziz milletimizin hayır duasıyla çözüyoruz. 86 milyon olarak el birliği, gönül birliği ile çözüyoruz. Türkiye mutabakatını tesis ederek çözüyoruz. Bizim en büyük sermayemiz kardeşliğimizdir. Kardeşliği korursak bu ülkeye hiç kimse kem gözle bakamaz. Bizi var eden, dimdik ayakta tutan, bu coğrafyaya hakim kılan müslümanlıktan gelen kardeşliğimizdir. Ezan sesi susarsa, Kur'an'ın sesi kısılırsa, Allah muhafaza müslümanlık zayıflarsa biliniz ki kardeşliğimiz zayıflamıştır. Kardeşliğimiz zayıfladığında ülkemiz de zayıflamıştır.

"BU ÜLKEDE ANNELER ARTIK AĞLAMAYACAK, ÇOCUKLAR YETİM, EŞLER DUL KALMAYACAK"

Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek, kardeşlik güçlendirecek. 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye Yüzyılı yapacak. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz. Gelecek nesillerin selameti, refahı, aydınlık yarınları için yapıyoruz. Bu meseleyi tamamen çözerek, evlatlarımıza terörsüz Türkiye, terörsüz bölge bırakmak için yapıyoruz. Birileri zihinleri kurcalamaya çalışıyor. Sorunları çözümsüz bırakmak istiyorlar. Niye? Çünkü işsiz kalacaklar. İs tismar ettikleri bataklıkta kuruyacaklar. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı altüst ediyoruz. Terörün bitmesine Türkiye üzerine hesabı olanlar üzülür. Siyaseti ve toplumu terör üzerinden yıllardır dizayn etmeye alışanlar üzülür. Varsın üzülsünler. Bu ülkede anneler artık ağlamayacak, çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Türkiye şimdi şaha kalkıyor. Türkiye Yüzyılı'nın şafağı şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor.

Açın yolları büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Diyarbakır'a Türkiye'nin her şehirden, dünyadan turist akacak. Tunceli'nin dağlarında barut değil çimen kokacak. Cilo dağlarında halaylar çekilecek. Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları daha berrak akacak. Mardin'in camilerinde saf tutacağız. Şanlıurfa'da aynı ezanı dinleyeceğiz. Aynı duyguların türkülerini birlikte söyleyeceğiz. 86 milyon olarak geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. 25. yılımızda şu gerçeği hatırlatmak istiyorum. Bu hareket gönül hareketidir. Biz milletimizle doğrudan hitap kurarak gözgöze ruberu irtibat kurarak bugünlere geldi. Bu yola devam edeceğiz.

"BU HAREKET, BU DAVA SADECE BİZİMLE KAİM DEĞİLDİR"

Bu hareket, bu dava sadece bizimle kaim değildir. Dünü vardı yarını da olacak bu davanın. Uzun soluklu yürüyüştür. Maziden atiye giden kutlu yolculuktur. Önemli olan sen yaşarken bu dava için ne yaptın? Sana bırakılan mirası nereden aldın nereye taşıdın? Bizim meselemiz işte budur. Bayrağı devraldık onu zirvedeki burçlara diktik, gelecek nesillere o bayrağı da inşallah emanet edeceğiz. Sevgili gençler, Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktım. Ortak eserimiz AK PArti çeyrek asrı geride bırakıyor. Allah ömür ve sağlık verirse nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesinde olacağım. Bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Yuvam, evim olarak gördüğüm AK Parti'nin başarısı için en ön safta koşturmaya devam edeceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe bu sevdamız bitmeyecek.

Arkamızdan çok çok farklı bambaşka gençlik geliyor. Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, Türkiye'yi tanıyan, ecdadını, tarihini, mirasını idrak eden imanlı, vatansever en önemlisi de özgüveni yüksek gençlik geliyor. İşte en büyük eserim bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur. Bu gençlik vakti geldiğinde emaneti bizden devralacak çok daha yükseklere çıkaracaktır. Türkiye'nin ufku aydınlıktır. Türkiye geriye değil hep daha ileriye gidecektir.